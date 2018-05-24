Справка Banki.ru

Банк основан в конце 1990 года на базе отделения Жилсоцбанка СССР под наименованием «Новация». Учредителями выступили предприятия сельскохозяйственной отрасли. С марта 2006 года банк функционировал как КБ «Адыгея», а в 2007 году получил свое действующее наименование. Является одним из старейших финансовых учреждений Республики Адыгея. Ключевым направлением деятельности кредитной организации на протяжении почти десяти лет было обслуживание крупных и мелких сельхозпроизводителей региона. В 2007 году банк сменил руководство, провел ребрендинг и принял стратегию развития в качестве универсального кредитного учреждения. В сентябре 2012 года вошел в систему страхования вкладов.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются его председатель правления Александр Синельников (47,95%) и председатель совета директоров Александр Бадимов (43,02%, в том числе 16,02% через ООО «РусПромЛизинг», генеральным директоров которого является сын Александра Бадимова — Егор Бадимов). Николай Репин владеет долей в 6,95%, Владимир Баранов — 2,07%, на участников-миноритариев приходится 0,01%.

До 2013 года главные бенефициары Александр Синельников и Александр Бадимов на протяжении длительного периода времени входили в число совладельцев и руководителей московского АКБ «Фора-Банк» (группа компаний «Ташир»).

Сеть банка представлена головным офисом в селе Красногвардейском (Республика Адыгея) и филиалом в Москве. Списочная численность персонала на 1 января 2017 года составляла 47 человек.

Банк занимается кредитованием как корпоративных, так и частных клиентов. Базу корпоративных клиентов формируют небольшие коммерческие фирмы, занимающиеся различными видами деятельности: оптовой торговлей, строительством, сельским хозяйством, сферой услуг и т. д. Выданные населению кредиты с высокой вероятностью связаны с бизнесом корпоративных клиентов банка.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и операции с векселями. Клиентам — физическим лицам доступны открытие и ведение текущих счетов, кредитование, вклады, переводы без открытия счета. Согласно данным промежуточной финансовой отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, корпоративный кредитный портфель организации представлен следующими отраслями экономики: торговля (47%), транспорт и связь (2,3%), операции с недвижимостью (0,6%), также 50% приходится на остальные отрасли.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 7,3% (или 51,7 млн рублей), составив 660 млн рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком собственных средств, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 34,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 33,7% до 34,4%, при этом их номинальный объем сократился на 12,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 25,8% до 26,3%, при этом их номинальный объем сократился на 9,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 311,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 9,1% (или 31,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 47,2% и 52,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 49,3 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 40,87% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 90,4% и 9,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 45,9% до 44,7%, при этом их номинальный объем сократился на 31,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 28,1% до 30,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 15,7% до 15,2%, при этом их номинальный объем сократился на 12 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,9% до 5,9%, при этом их номинальный объем сократился на 10,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,7% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 3,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,7% до 2,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 294,9 млн рублей. С начала года его объем сократился на 31,7 млн рублей (или 9,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 64,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 70,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6,7% до 7,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 450,9 млн рублей (152,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 100 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 7,4 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 12 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 24,3 млн рублей.

Совет директоров: Александр Бадимов (председатель), Александр Синельников, Николай Репин, Михаил Айзман.

Правление: Александр Синельников (председатель), Марина Мельник, Елена Егорова, Татьяна Генералова, Наталья Терещенко.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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