Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1991 году в форме ООО Госбанком СССР с целью «эффективного использования финансовых ресурсов для ускоренного, пропорционального развития связи и информационных систем». Учредителями-пайщиками выступили предприятия связи Москвы и некоторых областей России, а также Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, акционерные общества и др. В марте 2005 года банк стал участником системы страхования вкладов. В 2006 году была осуществлена сделка по покупке Связь-Банком АО «АКИБ «Почтобанк». До недавнего времени фининститут контролировал более 96% акций Почтобанка, однако в январе 2016 года вышел из состава акционеров. В сентябре 2008 года* некогда опорный банк телекоммуникационной отрасли пал жертвой кризиса после обвала фондового рынка, заигравшись на рынке операций РЕПО с ценными бумагами, а также выдав большое количество кредитов сомнительного качества. Кроме того, по мнению некоторых участников рынка, мог иметь место и банальный вывод активов в интересах структур датчанина Джеффри Гальмонда и нескольких стоявших за ним лиц. Общий объем проблемных активов кредитной организации оценивался на уровне 60 млрд рублей.

Учитывая высокую социальную значимость Связь-Банка (развитую сеть продаж, 400 тыс. пластиковых карт, 150 тыс. вкладчиков, выплаты пенсий), правительство поручило Внешэкономбанку заняться его спасением. За символическую сумму ВЭБ стал владельцем 90% акций банка, а на оставшиеся 10% выставил обязательную оферту миноритариям. В сентябре 2008 года на должность председателя правления санируемого банка был назначен директор департамента промышленности ВЭБа Александр Житник. А менее чем через год, в августе 2009 года, его сменил другой ставленник ВЭБа — Денис Ноздрачев. В феврале 2011 года было объявлено об окончании санации Связь-Банка (ВЭБу это обошлось в 125 млрд рублей).

На текущий момент главным акционером кредитной организации остается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» с долей в 99,85% акций (0,15% — за миноритариями). В конце 2009 года возглавлявшийся Владимиром Путиным (на тот момент премьер-министром РФ) наблюдательный совет ВЭБа одобрил концепцию создания на базе Связь-Банка и Почты России федерального почтового банка. В случае, если хотя бы в 25 тыс. из 40 тыс. отделений почты открылись бы офисы кредитной организации, Связь-Банк стал бы крупнейшим розничным банком по размеру сети продаж. Однако планы так и не были реализованы.

После перехода под контроль ВЭБа Связь-Банк стабильно демонстрировал активное развитие по всем основным показателям (активам, кредитному портфелю, капиталу, срочным пассивам). Кредитная организация своевременно получала необходимую поддержку от материнской структуры (как вливания в капитал, так и фондирование в других формах). Летом 2014 года уставный капитал Связь-Банка увеличился более чем в полтора раза и составил 29,03 млрд рублей. А в декабре 2014 года банк выпустил дополнительный объем акций в 10 млрд рублей, приобретателем которых стал ВЭБ. В результате допэмиссии величина собственных средств банка составила более 46 млрд рублей. В самом конце 2016 года уставный капитал Связь-Банка был увеличен еще в полтора раза (впоследствии для приведения в соответствие с размером собственных средств уставный капитал кредитной организации был сокращен акционером).

В последние годы на рынке активно циркулировала информация о возможной продаже ВЭБом Связь-Банка наряду с другой подконтрольной госкорпорации «дочкой» — банком «Глобэкс». Первоначально в прессе прошла информация о передаче Связь-Банка (с банком «Глобэкс») под контроль Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Данная мера была предложена в качестве альтернативной помощи ВЭБу, испытывающему проблемы с капиталом. Расчистка баланса госкорпорации путем передачи двух банковских активов АСВ активно обсуждалась, но окончательное решение пока так и не было принято. Впоследствии было принято решение о продаже банков рыночным инвесторам. В октябре 2016 года пресс-центр ВЭБа сообщил о завершении этапа подготовки к продаже своих «дочек», длившегося с июля указанного года. Госкорпорация планировала закрыть сделку по продаже обоих банков в первом полугодии 2017 года. В ВЭБе отмечали, что финансовое состояние банков стабильно, нормативы достаточности капиталов находятся на комфортном уровне, кроме того, был принят полный комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности кредитных организаций. Среди возможных покупателей Связь-Банка (и, соответственно, банка «Глобэкс») на рынке упоминался целый ряд различных организаций и физлиц, в числе которых фигурировали владелец Юниаструм Банка Артем Аветисян, структуры группы Бинбанка, НПФ «Благосостояние», Абсолют Банк, Совкомбанк, структуры РЖД, холдинг «Открытие», структуры основных владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и другие. В июле 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что одновременно с продажей Связь-Банка и «Глобэкса» планируется осуществить их слияние.

В конце апреля 2018 года набсовет ВЭБа одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-Банка. Тогда уточнялось, что объединение кредитных организаций будет осуществляться на базе Связь-Банка как более крупного банка с большим количеством розничных клиентов и может состояться до конца указанного года. В августе 2018 года ВЭБ, Связь-Банк и банк «Глобэкс» официально объявили о решении присоединения «Глобэкса» к Связь-Банку. 15 августа сообщение о начале процедуры реорганизации опубликовал ЦБ РФ, а 26 ноября 2018 интеграция «Глобэкса» была завершена. Связь-Банк стал преемником по всем правам и обязательствам фининститута.

Головной офис Связь-Банка расположен в Москве. По состоянию на 30 июня 2018 года фининститут располагал 20 филиалами (годом ранее — 28) на территории РФ, 26 дополнительными (годом ранее — 28) и 46 операционными офисами (35), а также шестью операционными кассами вне кассового узла (семью). В настоящее время Связь-Банк придерживается универсальной модели бизнеса, имеет несколько хорошо развитых направлений (кредитование корпоративных заемщиков, розничные кредиты, операции с ценными бумагами, конверсионные операции, расчетно-кассовое обслуживание, ипотека и др.), а также представительную клиентскую базу.

Среди клиентов Связь-Банка в различные периоды времени было отмечено большое количество крупных компаний из стратегических и крупных отраслей российской экономики: ФГУП «Почта России», ЭКСАР, РФПИ, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», ПАО «Автоваз», ЗАО «ДЖИ ЭМ-Автоваз», ПАО «Авгур Эстейт», ПАО «Акрон», компания «Базэл Аэро», ООО «Башкирэнерго», ПАО «Богучанская ГЭС», АО «ЦС «Дальзавод», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Европлан», АО «Евросибэнерго», ЗАО «Ингеоком КРК», Группа «Интеррос», ООО «Иркутская Нефтяная Компания», ПАО «Иркутскэнерго», АО «КуйбышевАзот», Федеральное казначейство, ПАО «МТС», ПАО «Полюс», ПАО Группа «Разгуляй», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ГК «СУЭК», ООО «Тобольск-Полимер», ПАО «Транснефть», АО «Компания «ТрансТелеКом», АО «НПК Уралвагонзавод», АО «Роснано», Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Комитет финансов Санкт-Петербурга, Министерства финансов Республик Башкортостан и Коми, ПФР, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

По данным годового отчета банка за 2017 год, на 1 января 2018 года крупнейшими вкладчиками Связь-Банка являлись ФГУП «Почта России», АО «РТ-Финанс», АО «ВЭБ-лизинг», ФГУП «Главный радиочастотный центр», ОАО «Производственное объединение «Кристалл», АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Новинский бульвар, 31», ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Объем нетто-активов банка в январе — сентябре 2018 года почти не изменился и на 1 октября 2018 года составил 284,9 млрд рублей. В пассивной части баланса за указанный период заметно сократился объем средств корпоративных клиентов (-11,3%) преимущественно за счет погашения краткосрочных депозитов. Снижение объема средств юрлиц было компенсировано главным образом вкладами физлиц (+8,3%), а также притоком средств на межбанковские лоро-счета (+63,3%) и приростом собственного капитала (+1,6%). В структуре активов основной прирост в абсолютном выражении был зафиксирован в портфеле выданных МБК (+55,8%), при этом соответствующее снижение продемонстрировал портфель ценных бумаг (-13,3%). Отрицательную динамику продемонстрировал также совокупный кредитный портфель (-2,1%) и прочие активы (-35,7%). При этом более чем в десять раз вырос объем вложений в капиталы других организаций, а также увеличился объем высоколиквидных активов (+11,3%).

Крупнейшим источником фондирования кредитной организации остаются средства предприятий и организаций (включая государственные и муниципальные организации), объем которых на отчетную дату превышал 100 млрд рублей и составлял 35,2% от пассивов. Основная часть средств юрлиц сформирована остатками на расчетных счетах и депозитам различной срочности, в целом не превышающей одного года. Порядка четверти пассивов представлено вкладами физлиц, привлеченными в основном на сроки свыше полугода. Еще около 17,5% пассивов формируют межбанковские средства. Их основная часть привлечена от российских банков в равной мере на сроки до одного месяца и на сроки свыше полугода. Еще порядка 17% привлеченных МБК приходится на кредиты от Банка России. Еще чуть менее 2% пассивов сформировано остатками на лоро-счетах, а оставшаяся часть пассивов в основном представлена собственными средствами. Норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России находится на более чем комфортном уровне: Н1.0 на 1 октября 2018 года составлял 17,5% (почти столько же и в начале 2018 года). В сентябре 2018 года совет директоров Связь-Банка предложил внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал финучреждения на 17,8 млрд рублей путем допэмиссии акций за счет уставного капитала присоединяемого банка «Глобэкс», суммы его эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли Связь-Банка.

Связь-Банк имеет давнюю историю публичных заимствований, однако на сегодняшний день объем выпущенных бумаг банка минимален (0,2% от пассивов). Предположительно, ВЭБ фондирует банк как путем покупки его ценных бумаг (векселей, облигаций), так и через межбанковские и субординированные кредиты. Обороты по счетам клиентов банка внутри месяца высокие, с начала 2018 года составляли в среднем порядка 600 млрд рублей ежемесячно, из которых в последнее время порядка 5—10% формируют организации в государственной и федеральной собственности (в том числе Почта России).

В составе активов доминирует кредитный портфель, на который приходится 60,8% нетто-активов на отчетную дату. Еще почти 20% вложено в ценные бумаги, 4,5% составляют высоколиквидные активы, 11,4% — выданные МБК. Прочие активы и основные средства в совокупности формируют почти 3% активов нетто кредитной организации.

За рассматриваемый период совокупный кредитный портфель изменился незначительно (-2,1%), составив к 1 октября 2018 года 173,1 млрд рублей. В составе портфеля на отчетную дату чуть большую долю (50,3%) занимали розничные ссуды, на начало 2018 года соотношение розничных и корпоративных ссуд практически совпадало. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, в том числе 94% розничных ссуд выдано на сроки свыше трех лет. Уровень просроченной задолженности в совокупном портфеле с начала 2018 года вырос с 7,3% до 11,6%. Уровень резервирования на отчетную дату превышает просрочку, составляя 13,3% (на начало года — 12,1%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества лишь на 54%, показатель не изменился с начала 2018 года. Отметим, что банк имеет возможность периодически продавать ВЭБу некачественные кредиты и тем самым «чистить» баланс. В кредитном портфеле юрлиц преобладают ссуды частным компаниям (76% от портфеля юрлиц по МСФО на 30 июня 2018 года), оставшаяся часть кредитов (то есть порядка четверти ссуд юрлицам) выдана компаниям, связанным с государством.

Портфель ценных бумаг за анализируемый период сократился на 10 млрд рублей (-15,3%), составив к 1 октября 2018 года 55,3 млрд рублей. Порядка 80% в портфеле занимают облигации, еще около 18% — вложения в векселя (преимущественно банковские, хотя присутствуют и корпоративные), оставшаяся незначительная часть — акции российских компаний. В портфеле облигаций порядка половины бумаг — облигации российских корпоративных эмитентов, около 36% портфеля находится в залоге по сделкам РЕПО, чуть менее 10% — российские госбумаги. Обороты по сделкам РЕПО за последние месяцы составляли от 131 млрд до 308 млрд рублей.

На рынке МБК фининститут работает в обе стороны, занимая преимущественно позицию нетто-заемщика. С начала 2018 года обороты по привлечению находились на уровне 90—360 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами выступали российские банки; при этом, согласно отчетности по МСФО, 86% всех средств кредитных организаций на 30 июня 2018 года было привлечено от пяти банков (на конец 2017 года — 59,1%).

Существенная часть высоколиквидных активов банка примерно в равной мере сформирована остатками на корсчете в ЦБ и в кассе.

Сильными сторонами банка являются поддержка акционера по капиталу и фондированию, хорошая диверсификация клиентской базы, новые клиенты высокого класса, обслуживание и кредитование которых стало доступно при смене акционеров в 2008 году.

За январь — сентябрь 2018 года банк заработал чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей против чистой прибыли за соответствующий период 2017 года на сумму 3,6 млрд рублей. За весь 2017 год чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей.

Совет директоров: Дмитрий Курдюков (председатель), Александр Буря, Юрий Газарян, Олег Голубенцев, Игорь Краснов, Михаил Кузовлев, Денис Ноздрачев, Наталья Стокальская.

Правление: Денис Ноздрачев (председатель, президент), Александр Копейко, Сергей Волохов, Ольга Олейник, Алексей Рукавишников, Сергей Базанов, Кирилл Звержанский.

* До октября 2008 года основными акционерами банка выступали ОАО «РТК-Лизинг» (24,96%), ООО «СпецРесурс» (19,17%), ЗАО «УК «Достояние» (доверительный управляющий, 19,17%), ООО «Химтэк» (7,8%), ЗАО «Деймос», ЗАО «Фобос» и ЗАО «Оберон» (по 6,66%), «Связьинвест», «Ростелеком», «Уралсвязьинформ» и другие телекоммуникационные компании, а должность президента — председателя правления банка занимала бывший первый заместитель председателя Сбербанка Алла Алешкина. На этом посту она в начале 2008 года сменила многолетнего главу банка Геннадия Мещерякова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru