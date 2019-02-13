Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в январе 1994 года как Химмашбанк. В 2005 году стал участником системы страхования вкладов, а в 2006 году был приобретен известным бизнесменом Олегом Тиньковым* и переименован в ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы», а также переориентирован на работу с физическими лицами.

В 2007 году в число собственников кредитной организации вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008 году к нему присоединился шведский инвестфонд Vostok Nafta. В середине 2012 года международный фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund IV в ходе допэмиссии инвестировал в капитал ТКС Банка 50 млн долларов США. В октябре того же года в капитал финорганизации вошел фонд Horizon Capital (специализируется на инвестициях в компании со средней капитализацией и высоким потенциалом роста; штаб-квартира находится в Киеве). Менее чем за пять лет стоимость ТКС Банка выросла почти в семь раз.

В октябре 2013 года банк провел IPO, по итогам которого на Лондонской бирже было привлечено около 1,09 млрд долларов США. Инвесторам помимо части существующего пакета были предложены дополнительно выпущенные акции банка. В увеличенном капитале ТКС Банка доля Олега Тинькова, до IPO составлявшая 60,6%, снизилась до 50,9%.

В августе 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью «Феникс». ООO «Феникс» является дочерней организацией банка с долей участия последнего в 51%. Планировалось, что данная компания будет оказывать банку услуги по взысканию проблемной задолженности.

В июне 2015 года в отношении Тинькофф Банка было возбуждено антимонопольное дело в УФАС по Санкт-Петербургу, которое впоследствии было передано в центральный аппарат ФАС. Напомним, что действия банка вызвали широкий общественный резонанс летом 2015 года, что было связано с изменением банком в одностороннем порядке условий по «СмартВкладу». Основанием стали жалобы граждан касательно решения банка унифицировать условия пополнения вкладов, открытых в период с 24 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года, а также вкладов, по которым в связи с изменившимися рыночными условиями была повышена ставка. Так, ко всем пополнениям данных вкладов, зачисленным с 1 июля 2015 года, банк решил применять единую ставку вне зависимости от срока вклада: 13% для рублевых и 4% для валютных вкладов. Для сравнения: ранее по «СмартВкладу» процентная ставка на дополнительные взносы начислялась фиксированно в размере от 16% до 18% годовых в зависимости от даты заключения договора с клиентом. 26 октября 2015 года Антимонопольная служба признала действия Тинькофф Банка актом недобросовестной конкуренции, поскольку банк привлекал денежные средства физических лиц в срочные пополняемые вклады с последующим ухудшением их потребительских свойств. В связи с тем, что выявленное нарушение не было устранено Тинькофф Банком в добровольном порядке, комиссия ФАС выдала банку соответствующее предписание. От кредитной организации требовалось отменить решение о снижении процентной ставки, начисляемой с 1 июля 2015 года на суммы дополнительных взносов в пополняемые срочные вклады, по договорам, оформленным в период с 24 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года включительно, и по договорам вкладов, по которым в период с 17 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года была повышена процентная ставка. ФАС также обязала банк выплатить клиентам недополученный ими доход в течение 90 дней с даты получения предписания.

Федеральная антимонопольная служба России наложила на Тинькофф Банк и его должностное лицо штрафы в размере 300 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно за недобросовестную конкуренцию на рынке вкладов (административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.33 КоАП), после чего решение и предписание ФАС России обжаловались Тинькофф Банком в судебном порядке с требованием банка признать незаконным решение и предписание антимонопольной службы. Однако в итоге 1 июня суд вынес решение в пользу ФАС. В результате Тинькофф Банк отменил решение о снижении процентной ставки по вкладам, принятое в одностороннем порядке. Ставка была снижена с 1 июля 2015 года. Это касалось пополнений по договорам дорогих вкладов, заключенных с конца декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда банки резко повысили доходность вкладов после скачка ключевой ставки до 17%.

На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. Банк не имеет отделений, так как все клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. В облачном колл-центре банка работает более 10 тыс. сотрудников, что делает его одним из самых крупных в Европе. Собственная сеть представителей из 2,5 тыс. человек по всей России позволяет доставлять продукты уже на следующий день после заявки. Держателям банковских карт доступно большое количество банкоматов банков-партнеров по всей России, а также терминалов оплаты и салонов связи.

Банк развивает экосистему Tinkoff.ru, которая предоставляет финансовые и лайфстайл-услуги. Помимо классических банковских продуктов в нее входят инвестиции, путешествия, обслуживание бизнеса, страхование, мобильный оператор, развлечения и образование. Классические банковские продукты для физлиц включают в себя вклады, дебетовые и кредитные карты, ипотеку, кредиты наличными, автокредиты, платежи. В настоящее время банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей в 11,4%. Юрлицам банк предлагает РКО, эквайринг, кредиты, гарантии и др.

За 2018 год нетто-активы банка увеличились на 42,7% — до 410,8 млрд рублей к январю 2019 года. Основным источником фондирования указанного роста активов являлись средства физических лиц, объем которых увеличился в полтора раза. Заметный вклад внес и собственный капитал, выросший почти на четверть за счет включения в его состав подтвержденной прибыли предшествующих лет. Также прирост продемонстрировали средства юрлиц (за счет прироста остатков по расчетным счетам) и привлеченные МБК, хотя в абсолютном выражении их рост оказался не столь существенным. В составе активов увеличение пришлось на основные статьи — кредитный портфель (+52%) и вложения в ценные бумаги (+27%).

На отчетную дату пассивы банка на 57,1% были представлены депозитами физических лиц (53,3% годом ранее). Средства предприятий и организаций — 16,3%, включая бессрочные субординированные займы в виде еврооблигаций. Собственные средства составляли 13,7%, доля выпущенных облигаций и привлеченных банком МБК — почти 2% в совокупности. Средства физлиц представлены как остатками на текущих/карточных счетах, так и вкладами различной срочности. Платежная динамика клиентской базы достаточно высокая, обороты за последние месяцы исследуемого периода составляли 300—500 млрд рублей.

Норматив достаточности собственных средств Н1.0 на начало декабря 2018 года находился на комфортном уровне (почти 14%), хотя несколько снизился с начала 2018 года (16,3%) за счет роста активов, взвешенных с учетом риска. Достаточность базового капитала Н1.1 составляла меньшую величину из-за того, что в расчет показателя не включались бессрочные субординированные займы банка (включенные в расчет основного капитала), однако также более чем вдвое превосходила минимально допустимое значение в 4,5%.

В структуре нетто-активов на декабрь 2018 года преобладает кредитный портфель с долей в 61,4%. В составе портфеля около 90% приходится на кредиты физическим лицам. Позиции банка в кредитовании юридических лиц скромные, однако в последние годы портфель существенно вырос в относительном выражении. В частности, за исследуемый период портфель увеличился почти в 2,5 раза. Подавляющая часть розничного портфеля сформирована кредитными картами. Уровень просрочки по совокупному портфелю — 7,0% (на январь 2018 года — 8,4%). Уровень резервирования по портфелю традиционно консервативный — 16,5% (годом ранее — 15,0%). Уровень обеспечения кредитного портфеля имуществом находится вблизи нулевой отметки, что объясняется спецификой бизнеса банка. Стоит добавить, что банк регулярно уступает требования по проблемным кредитам, в том числе дочерней коллекторской организации ООО «Феникс», поддерживая таким образом приемлемый уровень просроченной задолженности.

Портфель ценных бумаг составляет почти четверть от активов нетто и полностью сформирован вложениями в облигации, которые, в свою очередь, представлены еврооблигациями, облигациями российских компаний и госбумагами (ОФЗ). Облигации, переданные в залог по сделкам РЕПО, на отчетную дату составляли порядка 1,2% от портфеля. Обороты по сделкам РЕПО в последние месяц росли и составляли 16—63 млрд рублей, что совпадало с объемами привлекаемой внутри месяца ликвидности на рынке МБК.

Обороты по валютным операциям с начала 2018 года составляли от 30 млрд до 115 млрд рублей. На рынке межбанковских кредитов банк в последнее время работает в обе стороны, занимаю преимущественно позицию нетто-кредитора. Основную часть средств размещает в коммерческих банках, меньшую часть — на депозитах в ЦБ. Совокупные обороты по размещению за последние месяцы составляли 66—118 млрд рублей.

По итогам 2018 года банк заработал 17,0 млрд рублей чистой прибыли, что лишь незначительно уступило результату предыдущего года (17,3 млрд рублей).

Совет директоров: Олег Тиньков (председатель), Оливер Хьюз, Вадим Стасовский, Сергей Пирогов, Светлана Устиловская.

Правление: Оливер Хьюз (председатель), Илья Писемский, Евгений Ивашкевич, Станислав Близнюк, Наталья Изюмова, Анатолий Макешин, Валерия Павлюкова.

* Олег Тиньков (1967 г. р.) — российский предприниматель, основатель и бывший владелец сети магазинов по продаже бытовой техники «Техношок», компании по производству продуктов быстрого приготовления «Дарья», пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». В 2000 году Тиньков окончил курсы маркетинга в Университете Беркли (Калифорния, США). С 2006 года развивает банковский бизнес под маркой «Тинькофф Кредитные Системы».

В рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes Олег Тиньков в 2017 году переместился со 169-го на 79-е место, в 2018 году — на 43-е место с состоянием, оцениваемым в 2,2 млрд долларов США (рост в 4,4 раза за два года).

Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru