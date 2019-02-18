АО «Тройка-Д Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог». Основным направлением деятельности фининститута остается кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, однако банк также развивает розничное направление. Вклады населения за последние годы стали крупнейшим источником пассивов кредитной организации. С 21 августа 2017 года Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, в ходе которого обе кредитные организации продолжат работу под общим брендом «Алма Банк». Основными бенефициарами Тройка-Д Банка на текущий момент выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитной организации.
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Акционерное общество АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО «ТРОЙКА-Д БАНК») учрежден в 2002 году, имеет лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Прежние наименования Банка — Закрытое акционерное общество «Стандарт Банк», Закрытое акционерное общество Банк «Тройка Диалог», Закрытое акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК».
Основным направлением деятельности Банка является кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, Банк развивает розничное направление кредитования. Основным акционером Банка (с долей участия в уставном капитале 99,99%) является Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс».
Банк является головной кредитной организацией банковской группы в состав которой входят: — Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (головная кредитная организация). — Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк» (адрес: 603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11, идентификационный номер налогоплательщика: 5260003429, основной государственный регистрационный номер: 1025200000528, дата государственной регистрации: 06 сентября 2002 года).
Банк был учрежден в декабре 2002 года под наименованием ЗАО «Стандарт Банк» на базе представительства Standard Bank PLC в Москве как стопроцентная «дочка» Standard International Holdings S. A. — холдинговой компании в составе Standard Bank Group Limited. В конце 2007 года был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В марте 2009 года компания «Тройка Диалог» объявила о стратегическом альянсе с группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank стал владельцем 33% акций «Тройки Диалог», выплатив при этом 200 млн долларов США (изначально в форме конвертируемого кредита), а также передав «Тройке» стопроцентный пакет российского ЗАО «Стандарт Банк». В августе 2010 года банк получил наименование ЗАО «Банк «Тройка Диалог».
В марте 2011 года Сбербанк приобрел 100% акций Troika Dialog Group Ltd.; сделка, общая сумма которой составила 1,4 млрд долларов США, была закрыта в январе 2012 года. Компания «Тройка Диалог» была переименована в Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ») и интегрирована в бизнес Сбербанка в качестве корпоративно-инвестиционной структуры. Что касается банка «Тройки», то сообщалось о планах по созданию мощного игрока в секторе корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания. Однако уже в начале октября 2013 года стало известно о продаже кредитной организации Сбербанком. По данным некоторых источников, сумма сделки составила чуть более 3,1 млрд рублей. В число новых собственников с примерно равными долями по 20% вошли акционер банка «Жилфинанс» и один из основателей группы «ПИК» Юрий Жуков, президент банка «Тройка Диалог» Андрей Дронов, граждане Украины Павел Шепель и Александр Грановский, а также россияне Сергей Данилов и Роман Дарчиев с долями около 10%. В декабре 2013 года наименование фининститута была изменено на ЗАО «Тройка-Д Банк» (в настоящее время — АО).
В ноябре 2014 года на сайте банка появилась информация о смене акционеров: единственным бенефициаром кредитной организации стал экс-председатель совета директоров Владимир Акаев, который через кипрскую компанию 3D Distribution Limited контролировал 99,99% акций. Обладая достаточно примечательным послужным списком,
В октябре 2015 года Тройка-Д Банк был выбран санатором Вокбанка. В рамках реализации плана по финансовому оздоровлению для Вокбанка было предусмотрено снижение до одного рубля уставного капитала и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу инвестора. В рамках осуществления мер по предупреждению банкротства в декабре 2015 года Тройка-Д Банк осуществил сделку по приобретению Вокбанка. В результате сделки банк стал акционером Вокбанка с контрольным пакетом акций в размере 99,99%.
В мае 2017 года структура акционеров вновь претерпела изменения, и на тот момент Владимиру Акаеву принадлежало 49% акций общества через кипрскую компанию 3D Distribution Limited, Андрею Яценко — 46%, председателю совета директоров банка, казахстанскому и российскому бизнесмену и банкиру Жомарту Ертаеву — 5%. Однако в начале августа 2017 года произошли очередные изменения в составе акционеров: Андрей Яценко контролировал теперь 95% акций банка через АО «Управляющая компания «НИК Развитие», Жомарту Ертаеву принадлежало 5%.
По состоянию на 21 марта 2018 года владелец УК «НИК Развитие» и руководитель ее инвестиционного комитета Андрей Яценко сохранял за собой долю в 95%, при этом Жомарт Ертаев, вышедший из состава совета директоров Тройка-Д Банка, с долей в 5% был отмечен в раскрываемой схеме владения как лицо, под контролем и значительным влиянием которого находится банк. Стоит добавить, что Андрей Яценко имеет достаточно богатый опыт деятельности в сфере структурного финансирования и управления активами. Ранее работал в BV Capital Markets, Inc (Нью Йорк) — инвестиционном подразделении Bayerische Vereinsbank AG, Агентстве Прямых Инвестиций, является членом CFA Institute (USA) и Инвестиционного комитета Торгово-промышленной палаты РФ.
В мае 2018 года в СМИ появилась информация о задержании Жомарта Ертаева в Москве по подозрению в мошенничестве в период его руководства казахстанским Альянс Банком в 2002—2007 годах. В настоящее время
На декабрь 2018 года основными бенефициарами банка выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитной организации. Доля в 0,01% принадлежит председателю правления банка Александру Пархоменко.
В Москве, помимо головного отделения, Тройка-Д Банк располагает еще 13 дополнительными офисами, девятью терминалами и двумя банкоматами. Банк также присутствует в Нижнем Новгороде, где имеется три кредитно-кассовых офиса и банкомат. По последним доступным данным на 1 апреля 2017 года, численность персонала банка составляла 285 сотрудников.
С 21 августа 2017 года Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, в ходе которого обе кредитные организации продолжат работу под общим брендом «Алма Банк». В рамках объединенного бренда банки будут обслуживать частных лиц в розничном и премиальном сегментах, корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.
В списке услуг Тройка-Д Банка, предоставляемых на сегодняшний день частным лицам, — вклады, кредитование (наличными, кредитные карты, потребительские кредиты под залог недвижимости, овердрафты к вкладу, рефинансирование), платежные карты (MasterCard), дебетовые карты с начисляемым процентом на остаток средств, виртуальная карта MasterCard Virtual, денежные переводы (Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), аренда сейфовых ячеек, интернет-банкинг.
Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, кредитование (в том числе программы поддержки малого и среднего бизнеса г. Москвы), банковские гарантии, корпоративные карты Visa Business, зарплатные проекты (Visa и MasterCard), торговый и интернет-эквайринг, валютный контроль, конверсионные операции, размещение свободных средств на депозиты банка, интернет-банкинг.
В корпоративном кредитовании крупнейшая доля кредитов на 1 апреля 2018 года была выдана банком заемщикам, представляющим «профессиональную, научную и техническую деятельность», — 25,5% портфеля кредитов юрлиц. Банк также активно кредитует заемщиков, занимающихся строительством (18,5%), оптовой и розничной торговлей (15,4%), операциями с недвижимым имуществом (9,4%). В целом на 1 апреля 2018 года ссуды юрлицам были почти поровну сформированы коммерческими кредитами и кредитами малому и среднему бизнесу.
В числе клиентов на расчетном обслуживании в банке были замечены компании: «РуссНефть» и «Нефтиса», «Интеко», «Русский Уголь», ОАО «Уфалейникель», строительная компания «Бэсткон», Руссинтеграл (крупный холдинг, работающий в области бурения и обслуживания нефтяных скважин), Юнисервис, компания «Магистрат» («дочка» «Интеко»), автодилер «Авилон».
С апреля 2017 года по апрель 2018 года активы фининститута продемонстрировали рост на 15,4% — до 13,1 млрд рублей. В пассивной части баланса увеличение было в существенной мере обусловлено притоком средств физических лиц (+25%). Кроме того, более чем в 2,5 раза увеличился объем привлеченных МБК. В активах привлеченные средства в основном направлялись на кредитование корпоративных клиентов и приобретение облигаций на долговом рынке. Кроме того, наблюдался заметный прирост по таким статьям, как вложения в капиталы других организаций, основные средства и прочие активы. Помимо привлеченных обязательств банк также использовал ликвидность от погашения существенной части выданных межбанковских кредитов (-61% за исследуемый период).
Вклады физических лиц остаются крупнейшим источником ресурсов для банка — 61,3% от пассивов на 1 апреля 2018 года. Порядка 80% розничных депозитов приходится на сроки от 181 дня до одного года. Средства предприятий и организаций составляют 12,1% и почти на 70% представлены остатками на расчетных счетах. Еще 7% формируют привлеченные на короткие сроки МБК от российских контрагентов. Оставшуюся часть пассивов занимает капитал. Его достаточность в соответствии с требованиями ЦБ (норматив Н1.0) составляет на отчетную дату 13,2% при минимуме в 8%. Клиентская база банка достаточно активна: ежемесячные обороты по счетам клиентов составляют в среднем 10—20 млрд рублей.
В активах доминирует кредитный портфель, формирующий 52,7%. Еще 13,3% приходится на выданные МБК, 10,7% — на портфель ценных бумаг, 9,5% — высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчетах), 2,93% — вложения в капиталы других организаций (акции АО «Алма Банк» и АО «Вокбанк»). Совокупная доля основных средств и прочих активов составляет 11,1%.
Кредитный портфель за исследуемый год увеличился на треть. Рост был полностью обеспечен корпоративными ссудами, прибавившими в объеме 47,2%. Доля корпссуд в совокупном портфеле на отчетную дату составила 76,8%. Как за счет активного прироста работающих ссуд, так и за счет сокращения в абсолютном выражении просроченной задолженности, доля последней в совокупном портфеле снизилась за год с 7,6% до 4,3%. Уровень резервирования также снизился к отчетной дате — с 11,3% до 8,6%. На отчетную дату портфель был почти на 150% обеспечен залогом имущества. На конец 2017 года в кредитном портфеле отсутствовали крупные заемщики (с задолженностью более 10% от общего объема кредитного портфеля банка). На начало 2017 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам составляли 37,8% от совокупного портфеля (41,6% годом ранее). Основная часть ссуд корпоративным клиентам выдана на сроки от полугода до года, в «рознице» — на сроки более трех лет.
Портфель ценных бумаг за последний год увеличился практически с нулевых отметок до 10,7% от активов на отчетную дату. В течение исследуемого периода банк покупал исключительно облигации, из которых на отчетную дату порядка 64% были переданы в РЕПО, а оставшаяся «свободная» треть представляла собой бумаги российских банков. При этом в целом сделки РЕПО по привлечению ликвидности внутри месяца банк совершает достаточно редко и в незначительных объемах.
На рынке МБК банк регулярно и в достаточно существенных объемах размещает ликвидность. В целом ежемесячные обороты по размещаемым МБК за последний год составляли от 15 млрд до 62 млрд рублей. С августа 2017 года банк регулярно размещает ликвидность на депозитах в ЦБ. На рынке Forex в целом малозаметен, однако с начала 2018 года обороты по валютным операциям с минимальных отметок поднялись до 13—18 млрд рублей.
По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 57,0 млн рублей против чистой прибыли за 2016 год в объеме 498,4 млн рублей. В I квартале 2018 года банк остался в минусе, получив 95,8 млн рублей чистого убытка. Текущие убытки банка обусловлены расходами по созданию резервов и на содержание персонала.
Совет директоров: Александр Пархоменко (председатель), Сергей Анохин, Аннета Арбатская, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе.
Правление: Андрей Филимонов (председатель, президент), Аннета Арбатская, Ольга Мироненко.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
E-mail: balance@banki.ru
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Филимонов Андрей Владимирович
по информации на 22.11.2018
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119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
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- almabank.ru
- Активы нетто
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10 624 364 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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-761 095 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru