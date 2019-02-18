Справка Banki.ru

Банк был учрежден в декабре 2002 года под наименованием ЗАО «Стандарт Банк» на базе представительства Standard Bank PLC в Москве как стопроцентная «дочка» Standard International Holdings S. A. — холдинговой компании в составе Standard Bank Group Limited. В конце 2007 года был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В марте 2009 года компания «Тройка Диалог» объявила о стратегическом альянсе с группой Standard Bank, по условиям которого Standard Bank стал владельцем 33% акций «Тройки Диалог», выплатив при этом 200 млн долларов США (изначально в форме конвертируемого кредита), а также передав «Тройке» стопроцентный пакет российского ЗАО «Стандарт Банк». В августе 2010 года банк получил наименование ЗАО «Банк «Тройка Диалог».

В марте 2011 года Сбербанк приобрел 100% акций Troika Dialog Group Ltd.; сделка, общая сумма которой составила 1,4 млрд долларов США, была закрыта в январе 2012 года. Компания «Тройка Диалог» была переименована в Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ») и интегрирована в бизнес Сбербанка в качестве корпоративно-инвестиционной структуры. Что касается банка «Тройки», то сообщалось о планах по созданию мощного игрока в секторе корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания. Однако уже в начале октября 2013 года стало известно о продаже кредитной организации Сбербанком. По данным некоторых источников, сумма сделки составила чуть более 3,1 млрд рублей. В число новых собственников с примерно равными долями по 20% вошли акционер банка «Жилфинанс» и один из основателей группы «ПИК» Юрий Жуков, президент банка «Тройка Диалог» Андрей Дронов, граждане Украины Павел Шепель и Александр Грановский, а также россияне Сергей Данилов и Роман Дарчиев с долями около 10%. В декабре 2013 года наименование фининститута была изменено на ЗАО «Тройка-Д Банк» (в настоящее время — АО).

В ноябре 2014 года на сайте банка появилась информация о смене акционеров: единственным бенефициаром кредитной организации стал экс-председатель совета директоров Владимир Акаев, который через кипрскую компанию 3D Distribution Limited контролировал 99,99% акций. Обладая достаточно примечательным послужным списком, г-н Акаев занимал должности управляющего дирекцией по ключевым корпоративным клиентам АО «Рост Банк» (в период его санации Бинбанком), генерального директора ООО «АТТ Групп», заместителя руководителя блока крупного корпоративного бизнеса и советника в аппарате президента ПАО «Бинбанк». Связь Владимира Акаева со структурами группы Бинбанка прослеживалась не только благодаря его работе непосредственно в самом Бинбанке и в санируемом им Рост Банке, но и через ЗАО «Интеко», чей совет директоров возглавлял экс-владелец Бинбанка Михаил Шишханов. Кроме того, Тройка-Д Банк выступал расчетным для группы компаний «Интеко», а также НК «РуссНефть» и ОАО «Русский Уголь», которые подконтрольны Михаилу Гуцериеву — родственнику Микаила Шишханова.

В октябре 2015 года Тройка-Д Банк был выбран санатором Вокбанка. В рамках реализации плана по финансовому оздоровлению для Вокбанка было предусмотрено снижение до одного рубля уставного капитала и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу инвестора. В рамках осуществления мер по предупреждению банкротства в декабре 2015 года Тройка-Д Банк осуществил сделку по приобретению Вокбанка. В результате сделки банк стал акционером Вокбанка с контрольным пакетом акций в размере 99,99%.

В мае 2017 года структура акционеров вновь претерпела изменения, и на тот момент Владимиру Акаеву принадлежало 49% акций общества через кипрскую компанию 3D Distribution Limited, Андрею Яценко — 46%, председателю совета директоров банка, казахстанскому и российскому бизнесмену и банкиру Жомарту Ертаеву — 5%. Однако в начале августа 2017 года произошли очередные изменения в составе акционеров: Андрей Яценко контролировал теперь 95% акций банка через АО «Управляющая компания «НИК Развитие», Жомарту Ертаеву принадлежало 5%.

По состоянию на 21 марта 2018 года владелец УК «НИК Развитие» и руководитель ее инвестиционного комитета Андрей Яценко сохранял за собой долю в 95%, при этом Жомарт Ертаев, вышедший из состава совета директоров Тройка-Д Банка, с долей в 5% был отмечен в раскрываемой схеме владения как лицо, под контролем и значительным влиянием которого находится банк. Стоит добавить, что Андрей Яценко имеет достаточно богатый опыт деятельности в сфере структурного финансирования и управления активами. Ранее работал в BV Capital Markets, Inc (Нью Йорк) — инвестиционном подразделении Bayerische Vereinsbank AG, Агентстве Прямых Инвестиций, является членом CFA Institute (USA) и Инвестиционного комитета Торгово-промышленной палаты РФ.

В мае 2018 года в СМИ появилась информация о задержании Жомарта Ертаева в Москве по подозрению в мошенничестве в период его руководства казахстанским Альянс Банком в 2002—2007 годах. В настоящее время г-н Ертаев является почетным президентом холдинга по управлению активами «Алма Групп».

На декабрь 2018 года основными бенефициарами банка выступают владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролирующие по 49,99% акций кредитной организации. Доля в 0,01% принадлежит председателю правления банка Александру Пархоменко.

В Москве, помимо головного отделения, Тройка-Д Банк располагает еще 13 дополнительными офисами, девятью терминалами и двумя банкоматами. Банк также присутствует в Нижнем Новгороде, где имеется три кредитно-кассовых офиса и банкомат. По последним доступным данным на 1 апреля 2017 года, численность персонала банка составляла 285 сотрудников.

С 21 августа 2017 года Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, в ходе которого обе кредитные организации продолжат работу под общим брендом «Алма Банк». В рамках объединенного бренда банки будут обслуживать частных лиц в розничном и премиальном сегментах, корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.

В списке услуг Тройка-Д Банка, предоставляемых на сегодняшний день частным лицам, — вклады, кредитование (наличными, кредитные карты, потребительские кредиты под залог недвижимости, овердрафты к вкладу, рефинансирование), платежные карты (MasterCard), дебетовые карты с начисляемым процентом на остаток средств, виртуальная карта MasterCard Virtual, денежные переводы (Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), аренда сейфовых ячеек, интернет-банкинг.

Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, кредитование (в том числе программы поддержки малого и среднего бизнеса г. Москвы), банковские гарантии, корпоративные карты Visa Business, зарплатные проекты (Visa и MasterCard), торговый и интернет-эквайринг, валютный контроль, конверсионные операции, размещение свободных средств на депозиты банка, интернет-банкинг.

В корпоративном кредитовании крупнейшая доля кредитов на 1 апреля 2018 года была выдана банком заемщикам, представляющим «профессиональную, научную и техническую деятельность», — 25,5% портфеля кредитов юрлиц. Банк также активно кредитует заемщиков, занимающихся строительством (18,5%), оптовой и розничной торговлей (15,4%), операциями с недвижимым имуществом (9,4%). В целом на 1 апреля 2018 года ссуды юрлицам были почти поровну сформированы коммерческими кредитами и кредитами малому и среднему бизнесу.

В числе клиентов на расчетном обслуживании в банке были замечены компании: «РуссНефть» и «Нефтиса», «Интеко», «Русский Уголь», ОАО «Уфалейникель», строительная компания «Бэсткон», Руссинтеграл (крупный холдинг, работающий в области бурения и обслуживания нефтяных скважин), Юнисервис, компания «Магистрат» («дочка» «Интеко»), автодилер «Авилон».

С апреля 2017 года по апрель 2018 года активы фининститута продемонстрировали рост на 15,4% — до 13,1 млрд рублей. В пассивной части баланса увеличение было в существенной мере обусловлено притоком средств физических лиц (+25%). Кроме того, более чем в 2,5 раза увеличился объем привлеченных МБК. В активах привлеченные средства в основном направлялись на кредитование корпоративных клиентов и приобретение облигаций на долговом рынке. Кроме того, наблюдался заметный прирост по таким статьям, как вложения в капиталы других организаций, основные средства и прочие активы. Помимо привлеченных обязательств банк также использовал ликвидность от погашения существенной части выданных межбанковских кредитов (-61% за исследуемый период).

Вклады физических лиц остаются крупнейшим источником ресурсов для банка — 61,3% от пассивов на 1 апреля 2018 года. Порядка 80% розничных депозитов приходится на сроки от 181 дня до одного года. Средства предприятий и организаций составляют 12,1% и почти на 70% представлены остатками на расчетных счетах. Еще 7% формируют привлеченные на короткие сроки МБК от российских контрагентов. Оставшуюся часть пассивов занимает капитал. Его достаточность в соответствии с требованиями ЦБ (норматив Н1.0) составляет на отчетную дату 13,2% при минимуме в 8%. Клиентская база банка достаточно активна: ежемесячные обороты по счетам клиентов составляют в среднем 10—20 млрд рублей.

В активах доминирует кредитный портфель, формирующий 52,7%. Еще 13,3% приходится на выданные МБК, 10,7% — на портфель ценных бумаг, 9,5% — высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчетах), 2,93% — вложения в капиталы других организаций (акции АО «Алма Банк» и АО «Вокбанк»). Совокупная доля основных средств и прочих активов составляет 11,1%.

Кредитный портфель за исследуемый год увеличился на треть. Рост был полностью обеспечен корпоративными ссудами, прибавившими в объеме 47,2%. Доля корпссуд в совокупном портфеле на отчетную дату составила 76,8%. Как за счет активного прироста работающих ссуд, так и за счет сокращения в абсолютном выражении просроченной задолженности, доля последней в совокупном портфеле снизилась за год с 7,6% до 4,3%. Уровень резервирования также снизился к отчетной дате — с 11,3% до 8,6%. На отчетную дату портфель был почти на 150% обеспечен залогом имущества. На конец 2017 года в кредитном портфеле отсутствовали крупные заемщики (с задолженностью более 10% от общего объема кредитного портфеля банка). На начало 2017 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам составляли 37,8% от совокупного портфеля (41,6% годом ранее). Основная часть ссуд корпоративным клиентам выдана на сроки от полугода до года, в «рознице» — на сроки более трех лет.

Портфель ценных бумаг за последний год увеличился практически с нулевых отметок до 10,7% от активов на отчетную дату. В течение исследуемого периода банк покупал исключительно облигации, из которых на отчетную дату порядка 64% были переданы в РЕПО, а оставшаяся «свободная» треть представляла собой бумаги российских банков. При этом в целом сделки РЕПО по привлечению ликвидности внутри месяца банк совершает достаточно редко и в незначительных объемах.

На рынке МБК банк регулярно и в достаточно существенных объемах размещает ликвидность. В целом ежемесячные обороты по размещаемым МБК за последний год составляли от 15 млрд до 62 млрд рублей. С августа 2017 года банк регулярно размещает ликвидность на депозитах в ЦБ. На рынке Forex в целом малозаметен, однако с начала 2018 года обороты по валютным операциям с минимальных отметок поднялись до 13—18 млрд рублей.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 57,0 млн рублей против чистой прибыли за 2016 год в объеме 498,4 млн рублей. В I квартале 2018 года банк остался в минусе, получив 95,8 млн рублей чистого убытка. Текущие убытки банка обусловлены расходами по созданию резервов и на содержание персонала.

Совет директоров: Александр Пархоменко (председатель), Сергей Анохин, Аннета Арбатская, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе.

Правление: Андрей Филимонов (председатель, президент), Аннета Арбатская, Ольга Мироненко.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru