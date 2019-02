Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году в форме закрытого акционерного общества. С февраля 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за нарушения требований, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях; в марте 2015 года и апреле 2017 года по одноименной статье привлекался и был оштрафован руководитель кредитного учреждения. В 2015 году уставный капитал банка был увеличен на 150 млн рублей, составив на отчетную дату 453,1 млн рублей.

В ноябре 2018 года полное официальное наименование банка было сокращено с АО «Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк» до АО «Тексбанк».

На сегодняшний день бенефициарами банка являются член совета директоров Алексей Стальченко (24,15%), Магомед Каитов (13,24%), Леон Дудов (12,24%), Мадина Суюнова (12,14%), Шамиль Меджидов, Магомет Тебуев (по 12,08%), Фатима Джараштиева (9,93%), Абрек-Заур Боташев (3,31%). Оставшиеся 0,83% акций распределены между миноритариями, в том числе 0,20% контролирует Фонд государственного имущества Краснодарского края.

Сеть банка представлена головным офисом в Черкесске, филиалом в Москве и двумя операционными офисами — в Нальчике и Ставрополе. Кредитная организация располагает четырьмя собственными банкоматами. Списочная численность персонала банка на 1 апреля 2018 года — 61 человек.

Частным лицам банк предлагает обслуживание текущих счетов, потребительское кредитование, линейку вкладов, денежные переводы без открытия счета (UNIStream, «Золотая Корона», Contact), удаленное банковское обслуживание, банковские карты (MasterCard), индивидуальные банковские сейфы.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, документарные операции, удаленное банковское обслуживание, депозиты, корпоративные карты, зарплатные проекты.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,9% (или 22,4 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 19,5% до 24,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 53,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 34,2% до 28,1%, при этом их номинальный объем сократился на 79,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 523,9 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,6% (или 3,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 44,5% и 55,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 100 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 59,16% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 87% и 13% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 60,7% до 54,2%, при этом их номинальный объем сократился на 89,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 28,7% до 32,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 41 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,1% до 6,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,5% до 2,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 629 тыс. рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,9% до 4%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 639 млн рублей. С начала года его объем сократился на 89,8 млн рублей (или 12,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,7%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, корпоративные ссуды были выданы предприятиям сельского хозяйства (28%), торговли (27%), строительства (24%) и операций с недвижимостью (21%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 92,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 11,4% до 13,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 691,3 млн рублей (108,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 386,2 млн рублей, из которых 385 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 28,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 2 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,8 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Адаменко (председатель), Алексей Стальченко, Сайд-Хасан Муртазалиев, Андрей Шаповальянц, Аминат Тамбиева.

Правление: Аминат Тамбиева (и. о. президента-председателя), Елена Шершнева, Руслан Кипкеев, Рудольф Хупов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru