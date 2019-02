Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в форме закрытого акционерного общества, свое динамичное развитие начал в 1999 году, когда его приобрела команда экс-менеджеров Инфо-Банка во главе с Ольгой Грядовой. В начале 2006 года акционеры банка приобрели 40% акций МПИ-Банка (ныне Океан-Банк) в обмен на 8% акций Транскапиталбанка. Топ-менеджмент и основная доля бизнеса МПИ-Банка стали частью Транскапиталбанка. В 2014 году кредитно-финансовая организация изменила свою организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. С октября 2004 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. На момент подготовки информации банк возглавлял группу компаний, включающую в себя помимо кредитной организации еще 12 юридических лиц, в том числе одну лизинговую компанию.

В октябре 2015 года АСВ назначило Транскапиталбанк санатором ПАО «АКБ «Инвестторгбанк». В рамках процесса финансового оздоровления кредитная организация получила от АСВ порядка 19,5 млрд рублей для поддержания собственной ликвидности, средства были выделены сроком на два года под обеспечение. С 27 февраля 2016 года Транскапиталбанк осуществляет полный контроль за деятельностью Инвестторгбанка. Кроме того, фининституту принадлежит 100% акций АО «Объединенная лизинговая компания», ООО «ИТБ-Семигорье» и ООО «Тритайл». В октябре 2017 года стало известно о подготовке Транскапиталбанком нового плана санации Инвестторгбанка и о пролонгации АСВ ранее выданного кредита.

В середине лета 2017 года банк был оштрафован АСВ за несоблюдение условий господдержки через ОФЗ, а именно — за сокращение кредитования на 7,11% (в среднем на 0,59% в месяц) за период с мая 2016 по май 2017 года.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 33,59% акций. Доли в размере 9,99% принадлежат гражданину Узбекистана Шарафиддину Камаритдинову и гражданке Республики Кипр Джианнуле Далити. Долями в размере 9,89% владеют члены совета директоров Роман Мирончик и Татьяна Орлова (дочь основателя банка «Возрождение», которая ранее занимала должность заместителя председателя правления и входила в совет директоров банка). Максим Соломко контролирует долю в 9,31%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,47%), Георгий Георгиев (2,75%), Наталья Покрышева (2,34%), Евгения Денисова (1,29%), Гаяна Кириенко (2,27%), Лариса Голубкина (1,14%), Сергей Рудов (1,04%), миноритарии (3,03%).

Сеть банка достаточно хорошо развита и включает в себя головной офис, расположенный в Москве, десять филиалов на территории РФ (Пермь, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар, Нижний Новгород и Хабаровск), 24 дополнительных офиса, шесть кредитно-кассовых и 14 операционных офисов. Офисы банка располагаются в 23 субъектах Российской Федерации, но их основная часть приходится на центральную часть России. По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, численность персонала группы банка составляла 3 616 сотрудников (на 31 декабря 2017 года — 3 589 сотрудников). Кредитная организация располагает собственной сетью банкоматов и платежных терминалов, насчитывающей более тысячи устройств.

Относительно широкая клиентская база банка насчитывает порядка 529,9 тыс. клиентов — физических и юридических лиц. Основными клиентами банка в различные периоды значились 3 ЦВКГ им. Вишневского Минобороны России ФГБУ, ООО «Агронефтепродукт», ООО «Альянскапиталинвест», ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ ГБУЗ, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ОАО «Гостиница Восток», ПАО «Дикси Групп», АО «Иль Де Ботэ», Комбинат Питания № 3 ФГБУ, Королёвская стоматологическая поликлиника ГАУЗ, ООО «Кэмп-Домодедово», лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России ФБУЗ, МГУПС (МИИТ), АО «Металлургический завод Электросталь», АО ММП имени В. В. Чернышева, Московский центр дерматовенерологии и косметологии ГБУЗ, ПАО «Мосэнергосбыт», НИУ МГСУ, ЗАО «Сухиничский Комбикормовый завод», ПАО «Тульский оружейный завод», ФГКУ ЦКВГ ФСБ России, ФГКУ «Центральная поликлиника ФСБ России», ОАО «Ярославский Радиозавод» и многие другие.

Частным лицам банк предлагает следующие услуги и продукты: кредиты (потребительские и автокредиты), линейку вкладов, ипотеку (в том числе с господдержкой), денежные переводы без открытия счета (Western Union и «Золотая Корона»), прием платежей от населения, пластиковые карты (MasterCard, Visa International, НСПК «Мир»), валютно-обменные операции, сейфовые ячейки, удаленное банковское обслуживание, операции с драгоценными металлами и монетами.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, депозиты, валютный контроль, банковские гарантии, пластиковые карты («Таможенная карта», MasterCard, Visa International), зарплатные проекты, инкассация, лизинг, факторинг, сейфы, удаленное банковское обслуживание, эквайринг, финансирование экспорта (ЭКСАР) и прочие услуги.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 27% (или 61,5 млрд рублей), составив 166,6 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 23,3% до 35,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,1 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 24,7% до 16,8%, при этом их номинальный объем сократился на 28,4 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 23,2% до 21,7%, при этом их номинальный объем сократился на 40,9 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 0,9% до 1,1%, при этом их номинальный объем сократился на 211,5 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 16,4 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 21,9% (или 4,6 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,9% и 90,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 3,6 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,51% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 82,2% и 17,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,5% до 54,8%, при этом их номинальный объем сократился на 28,4 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 20,8% до 21,6%, при этом их номинальный объем сократился на 11,6 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 11,4% до 5,8%, при этом их номинальный объем сократился на 16,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,3% до 7,7%, при этом их номинальный объем сократился на 3,8 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 0,7% до 1,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,4 млрд рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 7,1% до 7,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,9 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 91,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 28,4 млрд рублей (или 23,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 69,4%. Согласно данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года, кредитный портфель в основном представлен кредитами юрлицам, осуществляющим свою деятельность в отраслях торговли (34,0%), производства (13,8%) и строительства (9,5%). Кроме того, стоит отметить, что в кредитном портфеле юрлиц 56,3% кредитов предоставлено малому и среднему бизнесу. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 74,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 13% до 12,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 95 млрд рублей (104% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 9,7 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.10.2018 составляет 36,1 млрд рублей, из которых 754,6 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 565,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 925,7 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 928,8 млн рублей.

Совет директоров: Борис Казаков (председатель), Ольга Грядовая, Леонид Ивановский, Алексей Воробьев, Роман Мирончик, Татьяна Орлова, Антон Селивановский.

Правление: Ольга Грядовая (председатель), Ольга Банных, Светлана Голованова (главный бухгалтер), Евгений Ивановский, Дамир Шагиев, Татьяна Орлова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru