Банк учрежден в 2009 году в форме закрытого акционерного общества. В апреле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО, а уже через год, в апреле 2016 года на сайте кредитной организации появилось сообщение о реорганизации в форме преобразования в ООО, и в июле 2017 года банк сменил организационно-правовую форму. Банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В декабре 2014 года Банк России привлек кредитное учреждение к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В 2014 году в отношении экс-председателя банка и владельца ОАО «Южной многоотраслевой компании» Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Олег Макаревич разработал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз «Прогресс» в период реализации совместного с ОАО «ЮМК» инвестпроекта развития сельхозпроизводства.

На текущий момент владельцами банка выступают ООО «Лантер» (50,00%), председатель совета директоров Наталья Макаревич (28,00%), краснодарский бизнесмен, владелец группы компаний «ЮМК»* Олег Макаревич (8,00%), ООО «Кубаньторгодежда-2» (6,00%), Евгений Реушенко (5,00%), член совета директоров Алексей Шипулин (3,00%). Информация о составе участников приводится в соответствии с информацией, публикуемой на сайте кредитной организации. Банк не раскрывает официального списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Банк представлен единственным офисом, расположенным в Краснодаре. Среднесписочная численность персонала банка на 1 января 2018 года — 40 человек. Сеть собственных банкоматов и терминалов не развита. Выпуском пластиковых карт банк не занимается.

Банк обслуживает порядка 200 клиентов-юрлиц, преимущественно предприятия торговли и услуг. В числе клиентов банка ООО «АДС», АО «КРЦ», ЗАО «Кубаньтехгаз», ООО «Алмаз», ОАО «Мусороуборочная компания», ООО «Норма чистоты», ООО «Хозбытторг», ОАО «ЮМК».

Частным лицам банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию. Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание, валютные операции, инкассация, кредитование малого и среднего бизнеса, банковские гарантии.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,1% (или 110,3 млн рублей), составив 3,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 47,4% до 44,4%, при этом их номинальный объем сократился на 155,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,4% (или 71 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 63,3% и 36,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 70,29% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 80,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 92% и 8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля не изменилась (80,9%), при этом их номинальный объем сократился на 90,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 11,9% до 11,1%, при этом их номинальный объем сократился на 40 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,5% до 4,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 2 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 90,1 млн рублей (или 3,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 97,9%. В корпоративном кредитном портфеле преобладают ссуды, выданные предприятиям сельского хозяйства (70,2%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 64,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,2% до 0,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 25,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,4 млрд рублей (52,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 380 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 135,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 47,3 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 71,3 млн рублей.

Совет директоров: Наталья Макаревич (председатель), Яна Новах, Алексей Шипулин, Светлана Сергеева, Екатерина Щербак.

Правление: Михаил Воронов (председатель), Яна Новах (главный бухгалтер), Светлана Башкова (зам. главного бухгалтера).

* ОАО «ЮМК» - производственно-торговый холдинг, включающий в себя 84 разнопрофильных предприятия, в том числе торговую сеть «ЕстЪ», «Динской мясокомбинат», «Кубаньоптпродторг», сельхозпредприятие «Октябрь». По итогам 2017 года активы составили 9,2 млрд рублей, капитал — 7,7 млрд рублей, выручка — 19,6 млрд рублей, чистая прибыль — 791,8 млн рублей.

