АО «КБ «Юнистрим» — небольшой по размеру активов специализированный столичный банк, в который из Юниаструм Банка был выведен бизнес по осуществлению денежных переводов физических лиц (без открытия текущего счета). Сегодня это основное направление деятельности КБ «Юнистрим». Кроме того, банк предлагает услуги малому бизнесу, в том числе эквайринг с бесплатным предоставлением оборудования. Банк не входит в систему страхования вкладов.
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Информация о банке
Банк Юнистрим — оператор и расчетный центр одноименной платежной системы, которая занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России и СНГ.
Клиенты банка активно пользуются картами Юнистрим VISA и Юнистрим МИР, а также мобильным банковским приложением Юнистрим, созданным специально для тех, кто часто делает денежные переводы.
Большим спросом пользуются также услуги банка малому бизнесу, в частности, бесплатный эквайринг.
В 2001 году Юниаструм Банк создал свою систему денежных переводов Unistream* («Юнистрим»), которая долгое время представляла собой значительную часть бизнеса кредитной организации. Изучив рынок, менеджмент компании пришел к выводу, что тарифы на денежные переводы завышены и именно это отпугивает массовых клиентов, в большинстве своем приезжих из стран СНГ (Казахстана, Украины, Таджикистана, Молдовы, Армении, Узбекистана). В результате банк определил приоритетом своей дальнейшей деятельности обеспечение доступности и массовости переводов, прибегнув к демпинговой политике. Спустя четыре года после запуска UNIStream, когда годовые обороты системы уверенно стремились к 1 млрд долларов США, было принято решение о выделении направления в самостоятельный бизнес. В 2006 году система денежных переводов оформилась в ОАО «КБ «Юнистрим». В начале сентября 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.
До декабря 2015 года почти 26% принадлежало британскому инвестфонду Aurora Russia Ltd. (фонд осуществляет инвестиции в российские компании малого и среднего бизнеса, работающие на рынке финансовых и потребительских услуг). В конце декабря 2015 года на сайте кредитной организации появилось сообщение о завершении сделки по продаже доли и выходе инвестфонда Aurora Russia Ltd. из капитала финучреждения, акции которого перешли группе физических лиц равными долями. Таким образом, на текущий момент основными бенефициарами банка выступают создатели UNIStream — председатель совета директоров Гагик Закарян и член совета директоров Георгий Писков с долями по 50% у каждого. Отметим, что Гагик Закарян и Георгий Писков ранее являлись миноритарными владельцами ООО «КБ «Юниаструм Банк» с долями по 10%.
Продуктовая линейка системы денежных переводов насчитывает более 20 наименований: это традиционные сервисы по проведению переводов через отделения банков-партнеров, пункты ретейлеров, переводы со счета мобильного телефона, переводы через терминалы, погашение кредитов, пополнение банковских счетов и электронных кошельков, оплата коммунальных услуг и пр. В 2010 году была запущена программа «UNIStream — Универсальная карта клиента», упрощающая отправку/получение денежных переводов. Число держателей карты клиента превысило 2 млн человек. Одной из последних появилась услуга по предоставлению кредитной истории (в виде отчета, содержащего полную информацию о заемщике, количестве имеющихся у него кредитов, отказах в выдаче заемных денежных средств, задолженностях и просрочках по платежам). А в первой половине 2014 года были запущены безадресные денежные переводы в Китай, услуга пополнения карт и вкладов банка ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы», депозитарное обслуживание для физических лиц. Также банк предоставляет ряд классических услуг корпоративным клиентам: РКО, зарплатные проекты, аренду банковских сейфов, эквайринг, инкассацию и др.
На текущий момент Юнистрим формирует до 60% рынка в отдельно взятых странах СНГ и имеет разветвленную сеть пунктов по всему миру (по данным банка). Количество сотрудников банка по состоянию на 1 октября 2018 года — 1 119 человек.
Головной офис банка расположен в Москве, сеть обслуживания КБ «Юнистрим» в РФ представлена в основном операционными кассами вне кассового узла (более 70 пунктов), а также включает в себя 73 кредитно-кассовых и 72 операционных офиса. Наряду с этим сеть подразделений системы UNIStream насчитывает до 280 тыс. сервисных точек более чем в ста странах мира. Общее число финансовых институтов — партнеров системы — более 400. На фронте международного развития UNIStream известна своей активной экспансией в СНГ, страны Азии, Персидского залива и другие регионы. В Европе система развивает свои сети через аффилированные компании в Великобритании, на Кипре и в Греции. При непосредственном участии «Юнистрима» создана Международная ассоциация систем денежных переводов (International Association of Money Transfer Networks — IAMTN), объединившая ведущих операторов этого рынка со всего мира.
UNIStream входит в пятерку крупнейших мировых систем денежных переводов, а на российском рынке соперничает с такими игроками, как Contact, Western Union, MoneyGram и др.
Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 36% (или 1,9 млрд рублей), составив 3,4 млрд рублей на 01.11.2018.
Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.
Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 18,3% до 14,6%, при этом их номинальный объем сократился на 471,8 млн рублей;
• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 2,3% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 514,9 млн рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 20,3% (или 175,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 30,9% и 69,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,5% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 41,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 46,6% и 53,4% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 4,6% до 8,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 58,9 млн рублей;
• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 0,8% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 36 млн рублей;
• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,1% до 35,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 300,1 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов сократилась c 56,9% до 41,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;
• доля основных средств увеличилась c 5,2% до 7,9%, при этом их номинальный объем сократился на 6,8 млн рублей;
• доля прочих активов сократилась c 15,4% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 679,8 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 299,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 58,9 млн рублей (или 24,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 72,2%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 76%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,8% до 3,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 307,5 млн рублей (102,6% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 85,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение не работает.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 183,7 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 77,6 млн рублей.
Совет директоров: Гагик Закарян (председатель), Георгий Писков, Олег Скворцов, Эдуард Заманян, Сергей Григорян.
Правление: Кирилл Пальчун (председатель), Надежда Кибальник, Фарида Шаяхметова, Руслан Наджарян, Игорь Елисеев.
* UNIStream — международная система денежных переводов, основанная в 2001 году. Один из лидеров этого рынка в РФ и СНГ, входит в топ-5 мировых систем денежных переводов. Число партнерских пунктов обслуживания — до 280 тыс., число банков-партнеров — более 400.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
Тел.:
E-mail: balance@banki.ru
- Руководитель
-
Пальчун Кирилл Викторович
по информации на 07.12.2018
- Адрес
- 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
- ОГРН
- 1067711004437
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва и других городах России
- Официальный сайт
- www.unistream.ru/bank
- Активы нетто
-
3 463 467 тыс. рублей
- Чистая прибыль
-
87 671 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru