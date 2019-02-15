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В 2001 году Юниаструм Банк создал свою систему денежных переводов Unistream* («Юнистрим»), которая долгое время представляла собой значительную часть бизнеса кредитной организации. Изучив рынок, менеджмент компании пришел к выводу, что тарифы на денежные переводы завышены и именно это отпугивает массовых клиентов, в большинстве своем приезжих из стран СНГ (Казахстана, Украины, Таджикистана, Молдовы, Армении, Узбекистана). В результате банк определил приоритетом своей дальнейшей деятельности обеспечение доступности и массовости переводов, прибегнув к демпинговой политике. Спустя четыре года после запуска UNIStream, когда годовые обороты системы уверенно стремились к 1 млрд долларов США, было принято решение о выделении направления в самостоятельный бизнес. В 2006 году система денежных переводов оформилась в ОАО «КБ «Юнистрим». В начале сентября 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.

До декабря 2015 года почти 26% принадлежало британскому инвестфонду Aurora Russia Ltd. (фонд осуществляет инвестиции в российские компании малого и среднего бизнеса, работающие на рынке финансовых и потребительских услуг). В конце декабря 2015 года на сайте кредитной организации появилось сообщение о завершении сделки по продаже доли и выходе инвестфонда Aurora Russia Ltd. из капитала финучреждения, акции которого перешли группе физических лиц равными долями. Таким образом, на текущий момент основными бенефициарами банка выступают создатели UNIStream — председатель совета директоров Гагик Закарян и член совета директоров Георгий Писков с долями по 50% у каждого. Отметим, что Гагик Закарян и Георгий Писков ранее являлись миноритарными владельцами ООО «КБ «Юниаструм Банк» с долями по 10%.

Продуктовая линейка системы денежных переводов насчитывает более 20 наименований: это традиционные сервисы по проведению переводов через отделения банков-партнеров, пункты ретейлеров, переводы со счета мобильного телефона, переводы через терминалы, погашение кредитов, пополнение банковских счетов и электронных кошельков, оплата коммунальных услуг и пр. В 2010 году была запущена программа «UNIStream — Универсальная карта клиента», упрощающая отправку/получение денежных переводов. Число держателей карты клиента превысило 2 млн человек. Одной из последних появилась услуга по предоставлению кредитной истории (в виде отчета, содержащего полную информацию о заемщике, количестве имеющихся у него кредитов, отказах в выдаче заемных денежных средств, задолженностях и просрочках по платежам). А в первой половине 2014 года были запущены безадресные денежные переводы в Китай, услуга пополнения карт и вкладов банка ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы», депозитарное обслуживание для физических лиц. Также банк предоставляет ряд классических услуг корпоративным клиентам: РКО, зарплатные проекты, аренду банковских сейфов, эквайринг, инкассацию и др.

На текущий момент Юнистрим формирует до 60% рынка в отдельно взятых странах СНГ и имеет разветвленную сеть пунктов по всему миру (по данным банка). Количество сотрудников банка по состоянию на 1 октября 2018 года — 1 119 человек.

Головной офис банка расположен в Москве, сеть обслуживания КБ «Юнистрим» в РФ представлена в основном операционными кассами вне кассового узла (более 70 пунктов), а также включает в себя 73 кредитно-кассовых и 72 операционных офиса. Наряду с этим сеть подразделений системы UNIStream насчитывает до 280 тыс. сервисных точек более чем в ста странах мира. Общее число финансовых институтов — партнеров системы — более 400. На фронте международного развития UNIStream известна своей активной экспансией в СНГ, страны Азии, Персидского залива и другие регионы. В Европе система развивает свои сети через аффилированные компании в Великобритании, на Кипре и в Греции. При непосредственном участии «Юнистрима» создана Международная ассоциация систем денежных переводов (International Association of Money Transfer Networks — IAMTN), объединившая ведущих операторов этого рынка со всего мира.

UNIStream входит в пятерку крупнейших мировых систем денежных переводов, а на российском рынке соперничает с такими игроками, как Contact, Western Union, MoneyGram и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 36% (или 1,9 млрд рублей), составив 3,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 18,3% до 14,6%, при этом их номинальный объем сократился на 471,8 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 2,3% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 514,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 20,3% (или 175,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 30,9% и 69,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,5% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 41,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 46,6% и 53,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 4,6% до 8,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 58,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 0,8% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 36 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,1% до 35,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 300,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 56,9% до 41,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,6 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,2% до 7,9%, при этом их номинальный объем сократился на 6,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 15,4% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 679,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 299,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 58,9 млн рублей (или 24,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 72,2%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 76%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,8% до 3,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 307,5 млн рублей (102,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 85,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 183,7 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 77,6 млн рублей.

Совет директоров: Гагик Закарян (председатель), Георгий Писков, Олег Скворцов, Эдуард Заманян, Сергей Григорян.

Правление: Кирилл Пальчун (председатель), Надежда Кибальник, Фарида Шаяхметова, Руслан Наджарян, Игорь Елисеев.

* UNIStream — международная система денежных переводов, основанная в 2001 году. Один из лидеров этого рынка в РФ и СНГ, входит в топ-5 мировых систем денежных переводов. Число партнерских пунктов обслуживания — до 280 тыс., число банков-партнеров — более 400.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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