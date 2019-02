Справка Banki.ru

История создания банка «Уральский Финансовый Дом» неразрывно связана с тремя пермскими кредитными организациями. В начале 1990 года 13 пермских компаний строительного комплекса совместно создали и зарегистрировали новый коммерческий банк под названием «Пермстройкомбанк», лицензия которого в дальнейшем была использована при объединении нескольких банков. В 1994 году контрольный пакет акций Пермстройкомбанка приобрела компания ОАО «Альфа-Цемент». В том же году был зарегистрирован банк «Кредит ФД». В 1999 году произошла консолидация Пермстройкомбанка с банком «Кредит ФД». Объединенная кредитная организация получила новое наименование — «Уральский Финансовый Дом» (Урал ФД). В ноябре 2003 года в составе акционеров банка «Урал ФД» произошли изменения — около 88% акций банка приобрел крупнейший инвестиционный холдинг Западного Урала, развивающий телекоммуникационное, строительное, финансовое и нефтесервисное направления — ООО «Пермская финансово-производственная группа» (ООО «ПФП-группа»). В ноябре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов физических лиц. В 2005 году на совместном общем собрании акционеров банков «Пермкредит» и «Урал ФД» было принято решение о присоединении первого фининститута к уже имевшему опыт объединения «Уральскому Финансовому Дому». В апреле 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как публичное акционерное общество.

На текущий момент единственным бенефициаром банка «Урал ФД» является Андрей Кузяев, владеющий 100% пакетом акций через ООО «ПФП-группа» (34,47%), кипрский офшор ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лимитед (60,08%) и ООО «СФ «Адонис» (5,45%). Последняя организация и «Урал ФД» являются участниками «Пермской финансово-производственной группы»*. Отметим, что ранее Андрей Кузяев занимал должность генерального директора ЗАО «Лукойл — Пермь» и президента ряда других дочерних структур НК «Лукойл».

Головной офис кредитной организации расположен в Перми. Сеть подразделений включает в себя 18 дополнительных и два кредитно-кассовых офиса. Сеть собственных банкоматов и терминалов насчитывает более ста устройств. Списочная численность персонала финучреждения на 1 апреля 2018 года составляла 868 человек.

В начале 2013 года банк запустил новый розничный бренд «Клюква», разработанный американской консалтинговой компанией Senteo. Модель развития организации, помимо уклона в розницу, предполагает расширение географии присутствия и достижение универсальной рыночной бизнес-архитектуры.

Услуги банка для бизнеса включают в себя кредитование (в том числе программы кредитования малого и среднего бизнеса совместно с МСП Банком и Пермским гарантийным фондом), расчетно-кассовое обслуживание, предоставление банковских гарантий, размещение средств на депозиты, инкассацию, зарплатные проекты.

Частным лицам банк предоставляет услуги под своим розничным брендом «Клюква». В числе услуг кредитование (потребительское и ипотека, кредитные карты), вклады и накопительные счета, банковские карты (MasterCard), денежные переводы (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), прием платежей, обмен валюты, аренда сейфов, различные виды дистанционного обслуживания, страховые продукты. Помимо стандартного набора услуг банк также предлагает состоятельным частным клиентам услуги private banking под премиум-брендом UFD Private Banking: вклады для VIP-клиентов, кредитование, банковские карты, управление активами, lifestyle management и др.

Согласно отчетности по РСБУ, основными корпоративными заемщиками банка выступают компании из сферы оптовой и розничной торговли, на которые приходится 25,5% ссуд юрлиц на 1 июля 2017 года. Банк также активно кредитует компании, осуществляющие операции с недвижимостью — 22,5%, предприятия строительства — 22,1% портфеля.

Банк обслуживает около 200 тыс. розничных клиентов и более 4 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Порядка трети всех средств корпоративных клиентов в пассивах банка приходится на представителей сегмента инвестиций и финансов, с высокой вероятностью аффилированных с банком и группой «ПФП». Также стоит отметить, что часть обязательств сформирована средствами государственных учреждений. В числе клиентов банка на расчетно-кассовом обслуживании в банке замечены такие пермские предприятия, как ПАО «Пермгражданпроект», ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Уралкалий», ОАО «Каменный Пояс», АО «Камская долина», ПАО «Пермнефтегеофизика», АО «Меакир», ООО «ГСИ-Трест № 7», ОАО «Пермэнергоремонт» и ряд других.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,6% (или 405,6 млн рублей), составив 25,2 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 61% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 59,7% до 61%, при этом их номинальный объем увеличился на 567,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 19,4% до 16,6%, при этом их номинальный объем сократился на 638,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0,5% до 3,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 666,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 2,9 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,1% (или 93,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,5% и 88,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 500 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,26% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 61,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 84,1% и 15,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 56,2% до 61,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 16,1% до 19%, при этом их номинальный объем увеличился на 788,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 10,5% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 944,5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 9,8% до 6,5%, при этом их номинальный объем сократился на 796,1 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,9% до 4,7%, при этом их номинальный объем сократился на 33,9 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,3% до 1%, при этом их номинальный объем сократился на 79,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 15,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,5 млрд рублей (или 11%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 54,6%. Согласно промежуточной отчетности по МСФО за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд предоставлен предприятиям следующих отраслей экономики: торговля (36,8%), строительство и девелопмент (25,9%), производство (11,8%), сдача недвижимости в аренду (10,4%). Портфель кредитов физических лиц на 53,4% представлен ипотечными ссудами, еще 34,4% — потребительские ссуды. Оставшаяся часть розничного портфеля приходится на пластиковые карты. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 9,4% до 9,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 18,4 млрд рублей (119,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 1,6 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 784,3 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 91,5 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 41,1 млн рублей.

Совет директоров: Георгий Ткаченко (председатель), Алексей Вырков, Алла Иванова, Зульфия Лукашова, Дмитрий Перхун, Андрей Полуянов, Зоран Раткович.

Правление: Алексей Вырков (председатель), Марина Попова (главный бухгалтер), Светлана Галягина, Артем Хайдаров, Юлия Никишина, Евгений Ощепков, Кирилл Болтрушевич.

* Инвестиционный холдинг «Пермская финансово-производственная группа» (ПФП-группа) образован рядом предприятий в 1994 году. Основным владельцем холдинга является бывший депутат Законодательного собрания Пермской области Андрей Кузяев.

В группу входят предприятия топливно-энергетического комплекса (ООО «Нефтьсервисхолдинг»), компании сферы недвижимости (ООО «ПАН Сити Групп», ООО «Демидково Проект»), телекоммуникаций (ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», ОАО «Морион») и финансовой сферы (банк «Урал ФД», ООО «Пермская фондовая компания, страховая фирма «Адонис», управляющая компания «Парма-Менеджмент»), а также санаторий «Демидково».

По итогам 2017 года собственный капитал ООО «ПФП-группа», согласно РСБУ, составил 3,4 млрд рублей, активы — 3,6 млрд рублей, выручка — 143,3 млн рублей, чистый убыток — 14,2 млн рублей.

