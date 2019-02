Справка Banki.ru

Банк был учрежден в феврале 1991 года в г. Талице Свердловской области под наименованием ТОО «Талкомбанк». Создавался с целью обслуживания агропромышленного сектора Талицкого района. В 2001 году состав участников банка полностью сменился. В январе 2002 года финучреждение сменило наименование на КБ «Уралфинанс» и зарегистрировало головной офис в Екатеринбурге. Банк входит в систему страхования вкладов с января 2005 года.

Согласно раскрываемым данным, на текущий момент значительное влияние на банк оказывает Виталий Кочетков, которому принадлежит 48,76% акций в капитале фининститута. Виталий Кочетков является также совладельцем компании ООО «Екатеринбург-2000»*. В число бенефициаров банка входят также председатель совета директоров и директор по финансовым вопросам ООО «Екатеринбург-2000» Наталья Голикова (19,98%), член совета директоров Екатерина Хворостова (19,97%) и Сергей Хныжов (10,97%), бывший единоличный владелец ООО «Мобифон-2000»* и ООО «Европейско-Азиатские магистрали»*. На долю участников-миноритариев приходится 0,32% акций банка «Уралфинанс».

Помимо головного офиса в Екатеринбурге, сеть продаж банка включает в себя два дополнительных офиса — в г. Талице и г. Богдановиче (Свердловская область). Сеть собственных банкоматов представлена четырьмя устройствами — тремя в Екатеринбурге и одним в Богдановиче. Карты банка также обслуживаются на льготных условиях в банкоматах группы ВТБ. Среднегодовая численность персонала на 31 декабря 2017 года — 120 сотрудников (годом ранее — 133 сотрудника).

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание, корпоративные депозиты, кредитование, услуги на рынке ценных бумаг, документарные операции (аккредитивы и гарантии), сопровождение внешнеторговых сделок, корпоративные банковские карты (Visa Business).

Физическим лицам доступны РКО, линейка вкладов, кредиты, интернет-банкинг, выпуск и обслуживание банковских карт (Visa), денежные переводы по системе Contact, сейфовые ячейки, валютообменные операции, брокерское обслуживание и др.

Банк отмечает, что специализируется на обслуживании представителей малого и среднего бизнеса. В частности, кредитная организация сотрудничает со Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства, предоставляя льготные кредиты на инвестиционные цели субъектам малого предпринимательства, работающим в приоритетных отраслях.

Согласно отчетности по МСФО на 31 декабря 2017 года, более 70% кредитов было выдано физическим лицам, 11,6% — компаниям, работающим в сфере информационных технологий, 11,0% — торговым предприятиям, 4,5% — транспортным организациям. Клиентские средства на ту же дату были распределены следующим образом: 52,8% — компании, работающие в сфере информационных технологий, 31,7% — физические лица, 6,2% — организации, проводящие операции с недвижимостью.

В течение 2018 года «Уралфинанс» планирует приобрести статус банка с базовой лицензией и поддерживать соответствующий уровень капитала (план по собственному капиталу на 1 января 2019 года — 418 млн рублей).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 20% (или 561 млн рублей), составив 3,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 62,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 25,6% до 23,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 78,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 57,2% до 62,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 495,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 448,1 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 7,2% (или 30,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,3% и 86,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 50 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 35,6% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 62,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 88,5% и 11,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 5,3% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 75,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 51,6% до 23,8%, при этом их номинальный объем сократился на 646 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 30,6% до 62,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,1% до 4,4%, при этом их номинальный объем сократился на 20,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,6% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3,9% до 4,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 54 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 72,1 млн рублей. С начала года его объем сократился на 75,6 млн рублей (или 51,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 79,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 88,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 55,4% до 30,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 37,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 39,5 млн рублей (54,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 2,1 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 54,5 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 38 млн рублей.

Совет директоров: Наталья Голикова (председатель), Дмитрий Пономарев, Екатерина Хворостова.

Правление: Константин Лазарев (председатель), Максим Шведов, Марина Кузьмина, Наталья Лихачева (главный бухгалтер).

* Компании ООО «Екатеринбург-2000», ООО «Мобифон-2000», ООО «Европейско-Азиатские магистрали», а также ООО «Пермская Телефонная Компания» входят в состав телекоммуникационной группы «Мотив». Группа является одним из ведущих представителей телекоммуникационной сферы Уральского Федерального округа и Пермского края.

ООО «Екатеринбург-2000» развивает одно из главных направлений деятельности «Мотива» — направление сотовой связи. Абонентами компании являются более 2 млн свердловчан. Сотовая связь «Мотив» работает на территории 900 населенных пунктов, в 70% из них «Мотив» предоставляет услуги мобильного интернета.

Компания ООО «Мобифон-2000» осуществляет деятельность по организации и предоставлению услуг международной и междугородной связи в группе «Мотив».

ООО «Европейско-Азиатские магистрали» оказывает услуги местной телефонной связи и зоновой связи на территории Уральского Федерального округа и Пермского края, услуги связи по передаче данных (за исключением передачи голосовой информации), услуги по предоставлению каналов связи, а также телематические услуги связи.

ООО «Пермская Телефонная Компания» работает на территории г. Перми, оказывает услуги местной телефонной связи, услуги передачи данных, в том числе передачи голосовой информации, услуги по предоставлению каналов связи, по аренде каналов, а также телематические услуги связи.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru