Справка Banki.ru

Банк был учрежден в виде товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк» в Башкирии в начале 1993 года. В апреле 1998 года был преобразован в открытое акционерное общество. Учредителем банка и его единственным владельцем до ноября 2000 года выступало правительство Башкирии. С января 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

Приняв в 2002 году стратегию роста через развитие региональной сети, Башкредитбанк сменил наименование на ОАО «Урало-Сибирский Банк» («Уралсиб») и в рамках той же экспансии за пределы Башкирии приобрел контрольные пакеты шести региональных банков. В 2004 году корпорация «НИКойл» Николая Цветкова приобрела 72,5% акций «Уралсиба». К этому моменту корпорация «НИКойл» (создана в 1993 году под наименованием «Комплексные инвестиции»), заработавшая первоначальный капитал на консультационном и инвестиционном обслуживании НК «ЛУКОЙЛ», уже приобрела банк «Родина» (впоследствии ИБГ «НИКойл», см. «Книгу памяти»), брокера «Ринако Плюс», Автобанк (позднее «Автобанк-НИКойл», см. «Книгу памяти») и Брянский Народный Банк (см. «Книгу памяти»), Промышленно-страховую компанию (ПСК, позднее страховая группа «Уралсиб») и ряд других организаций. В 2005 году все банки финансового супермаркета «Финансовая корпорация «НИКойл» (с мая 2004 года — ФК «Уралсиб») были объединены под эгидой и лицензией «Уралсиба», а штаб-квартира объединенного банка официально переехала в Москву. В сентябре 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО.

До ноября 2015 года основным акционером банка являлось ОАО «Финансовая корпорация Уралсиб», контролировавшее 97,20% акций банка. Ключевым бенефициаром корпорации выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб», бывший член совета директоров НК «ЛУКОЙЛ» Николай Цветков.

В 2011 году банк впервые за долгое время показал отрицательный финансовый результат, получив 4,2 млрд рублей убытка за 2011 год, согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Причиной понесенных убытков стали реструктурированные еще в кризис 2008—2009 годов кредиты, по которым банк был вынужден создавать резервы. Впоследствии это привело к массовому снижению рейтингов и ухудшению прогнозов международными рейтинговыми агентствами. Результат банка по итогам 2012 года также оказался отрицательным (4,4 млрд рублей убытка), что спровоцировало дальнейшее снижение рейтингов и потребность в дополнительном капитале. Убытки банка «обеспечили» большие объемы непрофильных активов, инвестиции в недвижимость, а также крупные выплаты дивидендов акционерам и расходы на благотворительность. В апреле 2014 года банк все же увеличил уставный капитал на 1,4 млрд рублей и параллельно принялся за оптимизацию затрат. В декабре 2014 года на очередном заседании совета директоров на повестку дня был вынесен вопрос об утверждении плана по восстановлению финансовой устойчивости «Уралсиба».

В начале 2015 года по результатам проведенной ЦБ проверки в банке были выявлены недоначисленные резервы на сумму около 9,9 млрд рублей. В январе и феврале 2015 года банк пополнил капитал, выпустив субординированные облигации на 77,3 млн долларов США и переоформив субординированный кредит на 71,6 млн долларов США, выданный ранее «связанной стороной», в бессрочный долг. Однако для решения проблемы с капиталом «Уралсиба» предпринятых мер оказалось недостаточно.

В августе 2015 года основной владелец «Уралсиба» Николай Цветков пополнил капитал банка еще на 15,2 млрд рублей деньгами, землей и недвижимостью. Всего в 2015 году он внес в капитал банка 17,6 млрд рублей, не считая списания субординированного займа в начале года. После этих действий капитал банка составил 39,7 млрд рублей (на 1 октября 2015 года).

В первой половине октября Банк России при участии Агентства по страхованию вкладов провел проверку банка «Уралсиб». По ее результатам регулятор посчитал удовлетворительным выполнение всех рекомендаций (в основном они касались доформирования резервов и, как следствие, докапитализации), данных акционеру и топ-менеджменту в апреле того же года, обозначив при этом, что до конца года банку необходимо будет провести переоценку непрофильных активов и привлечь нового инвестора. Банк России на протяжении всего года контролировал деятельность по улучшению финансового состояния банка и на этапе исчерпания финансовых возможностей Цветкова принял решение о привлечении АСВ. Потребность банка в капитале ЦБ оценил в 44 млрд рублей.

4 ноября 2015 года совет директоров Банка России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил при этом миноритарный пакет в 15,2%. Согласно имеющейся информации, сделка была осуществлена по символической цене. План финансового оздоровления «Уралсиба» предусматривал предоставление Агентством по страхованию вкладов кредита на общую сумму 81 млрд рублей (67 млрд рублей сроком на десять лет и 14 млрд рублей — на шесть лет). Позже стало также известно, что в рамках финансового оздоровления «Уралсиба» будут списаны и его субординированные кредиты, объем которых составлял ориентировочно 14,2 млрд рублей.

По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.

Головное подразделение банка расположено в Москве. Удаленный центральный офис осуществляет свою деятельность в Уфе. Региональная сеть продаж Банка Уралсиб представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывала шесть филиалов и 274 точки продаж. Количество собственных банкоматов — почти 1,5 тыс. устройств, платежных терминалов — 527 единиц, POS-терминалов — более 23 тыс. устройств. Кроме того, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети Atlas, насчитывающей более 5 тыс. устройств по всей территории РФ. Средняя численность сотрудников организации в течение первого полугодия 2018 года составляла 9,2 тыс. человек (годом ранее — 8,5 тыс. человек). Отметим также, что в начале мая 2017 года была завершена процедура присоединения к Банку Уралсиб уфимского ОАО «Башпромбанк» и санкт-петербургского Банка БФА.

«Уралсиб» обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 5 млн частных клиентов, которым предлагает широкий спектр банковских услуг. Бизнесу и корпорациям предлагается РКО, кредиты и гарантии, размещение средств на депозиты и в векселя, зарплатные проекты, корпоративные и таможенные карты, торговый и интернет-эквайринг, торговое финансирование, операции с драгметаллами и прочие услуги (включая лизинг, инвестиции и т. д.). Частным клиентам доступны кредиты (ипотека, авто- и потребительские кредиты), кредитные и дебетовые карты (Visa, MasterCard, «Мир»), вклады и счета, премиальное обслуживание, интернет- и мобильный банки, оплата услуг, операции с наличной валютой, денежные переводы (в том числе через системы Western Union, «Золотая Корона»), аренда сейфов.

Среди клиентов банка в разное время были замечены такие организации, как ГУП «Стройснаб» (Башкирия), ООО «УралПромСнаб», группа компаний «Уральский региональный центр ЯМЗ», ОАО «Башнефтегеофизика», ООО «Уфа-Сити», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ОАО «Башкирский регистр социальных карт», ООО «Электрострой», ООО «СтройЛайн», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «АПМ-Телеком», ООО «Букмекерская контора «Марафон», группа компаний «Аверс», ООО «Экосервис» и др.

С января по начало октября 2018 года объем нетто-активов банка сократился на 7,4%, составив на отчетную дату 523,0 млн рублей. В пассивах основное сокращение пришлось на портфель привлеченных МБК, объем которого снизился почти на четверть (-24,0 млрд рублей). Также небольшое снижение продемонстрировали вклады населения (-4,2%, или −7,0 млрд рублей) при положительной динамике собственного капитала (+5,9%, или +2,8 млрд рублей). В структуре активов основное сокращение пришлось на портфель ценных бумаг, потерявший в объеме 23% (-47,3 млрд рублей). Заметную отрицательную динамику также продемонстрировали высоколиквидные активы (-26,3%, или −8,1 млрд рублей) и вложения в капиталы других организаций (-27,3%, или −10,2 млрд рублей).

В пассивах банка основные доли формируют средства корпоративных клиентов (преимущественно остатки на расчетных счетах, краткосрочные депозиты и субординированные займы на оздоровление от АСВ) и вклады физических лиц — 35,3% и 30,2% соответственно. Привлечение с рынка МБК формирует 14,6% (средства привлечены от российских банков на короткие сроки), а остальную часть ресурсов представляет собственный капитал. Платежная динамика клиентской базы в целом стабильная, обороты по счетам клиентов внутри месяца составляли с начала 2018 года в среднем 500—600 млрд рублей. Средства клиентов отличаются достаточно хорошей диверсификацией, доля средств десяти крупнейших клиентов банка составляла лишь 6,1% от всего объема привлеченных клиентских средств на 30 июня 2018 года (6,4% на конец 2017 года). К началу октября 2018 года все нормативы достаточности капитала банка выполнялись в соответствии с требованиями ЦБ: достаточность собственных средств (норматив Н1.0) составляла 10,7% (при минимуме в 8%), базового капитала (Н1.1) — 8,6% (при минимуме в 4,5%), основного капитала (Н1.2) — 8,6% (6,0%). Выполнение нормативных требований ЦБ в части капитала выгодно отличает «Уралсиб» на фоне остальных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления.

В структуре активов 48,4% приходится на кредитный портфель, вложения в ценные бумаги формируют 31,1% нетто-активов, вложения в капиталы других организаций — 4,0%, размещение в банках (МБК) составляет 4,0%, высоколиквидные активы (касса и корсчет в ЦБ) — 4,4%.

За рассматриваемый период объем совокупного кредитного портфеля банка вырос на 9,4%, составив к отчетной дате 252,9 млрд рублей. Основной прирост обеспечили розничные ссуды (+15,1 млрд рублей), чуть опередив по доле в совокупном портфеле корпоративные ссуды (+6,6 млрд руб.) — 50,8% и 49,2% соответственно. Розничный кредитный портфель преимущественно долгосрочный, тогда как портфель юрлиц достаточно диверсифицирован по срочности. Доля просрочки по совокупному портфелю с начала 2018 года снизилась с 14,7% до 11,3%. Уровень резервирования по портфелю полностью покрывает просрочку и составляет 13,6% (на начало периода — 16,6%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества не полностью — на 67,2% (78,9% на начало 2018 года).

Кредитный портфель характеризуется довольно неплохой отраслевой диверсификацией и консервативной концентрацией на крупнейших заемщиках. Кредиты, предоставленные десяти крупнейшим клиентам, формировали 14% совокупного портфеля до вычета резервов на 30 июня 2018 года (16,6% на конец 2017 года). В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на 30 июня 2018 года крупнейшие доли приходились на такие сегменты, как строительство и операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля, в меньшей степени — на финансовые услуги, нефтегазовую отрасль, промышленное производство.

Портфель ценных бумаг за анализируемый период продемонстрировал снижение на 22,6%, составив 162,6 млрд рублей. Портфель практически полностью представлен вложениями в облигации, объем вложений в акции — минимален. На отчетную дату порядка половины портфеля облигаций находилась в залоге по сделкам РЕПО, а оставшаяся половина была сформирована облигациями российских компаний и банков, российскими госбумагами и еврооблигациями.

«Уралсиб» выступает значимым игроком и организатором на рынках ценных бумаг и межбанковского кредитования, активно работает на валютном рынке. На внутреннем рынке МБК банк работает в обе стороны, однако в последнее время выступает ярко выраженным нетто-заемщиком.

За девять месяцев 2018 года банк заработал чистую прибыль в размере 7,5 млрд рублей — чуть больше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль кредитной организации по итогам всего 2017 года составила 8,9 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Владимир Коган (председатель), Ирина Березинец, Константин Бобров, Вернер Франц Джозеф Клаас, Евгений Коган, Юрий Колочков, Валерия Мазур, Татьяна Стукань, Дмитрий Попов, Николай Цветков.

Правление: Константин Бобров (председатель), Алексей Сазонов, Евгений Коган, Игорь Селезнев, Евгений Абузов, Петр Петров, Станислав Тывес, Андрей Недбайло.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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