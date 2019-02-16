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КБ «Восточный» был учрежден в мае 1991 года в г. Благовещенске Амурской области под наименованием ЗАО «Дальневосточный региональный акционерный банк Внешторгбанка РФ» (Дальвнешторгбанк). В феврале 2005 года стал участником системы страхования вкладов. С начала 2006 года кредитная организация функционировала как ОАО «Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный»), а осенью 2014 года организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное общество (сокращенное наименование — ПАО «КБ «Восточный»).

В 2001 году в число акционеров и ключевых партнеров банка вошел Сибакадембанк (позднее — Урса Банк, на текущий момент присоединен к МДМ Банку). Таким образом, банк «Восточный» оказался в зоне интересов банкира Игоря Кима, известного своими сделками слияний-поглощений, и его партнеров. Было принято решение, что банк будет развиваться как за счет органического роста, так и при помощи сделок по слияниям и поглощениям. В результате за несколько лет к «Восточному» был присоединен ряд небольших банков: Эталонбанк, «Движение», Камабанк, Ростпромстройбанк, Городской Ипотечный Банк, Сантандер Консьюмер Банк.

До 2010 года Игорь Ким выступал контролирующим бенефициаром банка «Восточный», однако в ноябре того же года у фининститута появился новый акционер — специализирующийся на вложениях в РФ и других странах СНГ фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity Fund, который выкупил 20% акций банка, а затем довел свою долю до 30%. В июне 2015 года фонд вновь участвовал в докапитализации кредитной организации на 2,6 млрд рублей, выкупив порядка 2,0 млрд рублей и увеличив таким образом свою долю в два раза — с 33,88% до 64,0%. В выкупе допэмиссии также участвовал один из фондов Russia Partners (через компанию «Тройте Инвестментс Лимитед»), увеличивший свою долю с 6,97% до 16,08%. Доли остальных акционеров в результате проведенной допэмиссии размылись.

Летом 2016 года в капитал «Восточного» вошел «Юниаструм», выкупивший половину допэмиссии (объем которой составил 3 млрд рублей) и получивший таким образом 24,9% в капитале банка. Уже в июле того же года было объявлено о планах по консолидации двух банков. В январе 2017 года процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка была полностью завершена. Банк «Юниаструм» путем реорганизации в форме присоединения прекратил свою деятельность, а все права, обязанности, имущество присоединенного «Юниаструма» с его сетью отделений перешли к «Восточному». Отделения присоединенного банка продолжили работу под брендом «Восточного». Объединение с Юниаструм Банком позволило нарастить объем активов на 40% и войти в топ-30 крупнейших банков России по данному показателю, а клиентская база объединенного банка пополнилась 40 тыс. клиентов МСБ.

В настоящее время банк контролируется представителями инвестиционного фонда Baring Vostok и бывшими владельцами Юниаструм Банка. Так, по состоянию на 13 августа 2018 года гражданин США, член совета директоров банка Майкл Джон Калви владел через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 51,62% акций кредитной организации. Экс-бенефициары Юниаструм Банка контролировали еще 40,02% акций, в том числе: Артем Аветисян — 32,02% акций через Финвижн Холдингс Лимитед, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4,80%, Юрий Данилов — 3,20%. В число других акционеров банка «Восточный» на указанную дату входили Григорий Жданов (2,26%), Марина Ушакова (2,26%), Александр Таранов (1,13%). Доля в 1,65% приходится на собственные акции, выкупленные банком, 1,06% за акционерами-миноритариями.

Головной офис банка расположен в Благовещенске (Амурская область). Сеть продаж кредитной организации охватывает преимущественно восточные регионы страны (Дальний Восток и Сибирь). Банк обладает одной из наиболее разветвленных региональных сетей. По состоянию на 30 июня 2018 года фининститут располагал восемью филиалами (Хабаровск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Екатеринбург) и 617 офисами (на конец 2017 — восемь филиалов и 608 офисов). В 2013 году фининститут входил в тройку самых «филиальных» кредитных учреждений после Сбербанка и Россельхозбанка, однако в первом полугодии 2015 года провел радикальное сокращение сети, закрыв почти 500 офисов. Численность сотрудников банка, согласно данным МСФО, на 30 июня 2018 года составляла 9 842 сотрудника (на конец 2017 года — 9 214 сотрудников).

В рамках обновленной кредитной организации была разработана стратегия развития многопрофильного банка, поддерживающего развитие малого и среднего бизнеса, а также ориентированного на работу с частными лицами.

Физическим лицам доступны различные программы кредитования, широкая линейка вкладов, а также кредитных и дебетовых карт платежной системы Visa, различные мобильные, смс- и интернет-сервисы, программы страхования, денежные переводы (в том числе через системы MoneyGram, Western Union, UNIStream, «Золотая Корона»), сейфовые ячейки, оплата услуг ЖКХ, обмен валюты. В числе операций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значатся РКО, кредитование, банковские гарантии, корпоративные депозиты, зарплатные проекты (Visa), валютный контроль, дистанционные сервисы.

За январь — июль 2018 года нетто-активы банка незначительно выросли (+2,3%), составив на 1 августа 291,7 млрд рублей. За указанный период в пассивах наблюдался значительный рост объема МБК, привлеченных от российских банков. Задолженность по данному инструменту выросла более чем вдвое (+17,1 млрд рублей). В составе активов наблюдались заметные структурные изменения. Так, банк почти в полтора раза увеличил портфель ценных бумаг и одновременно сократил почти до нуля портфель выданных МБК. В составе кредитного портфеля отмечается существенное сокращение абсолютного объема просроченной задолженности — почти на 30%.

В ресурсной базе банка доминируют средства физлиц, на которые приходится около 54% пассивов. Подавляющая часть средств населения представлена депозитами срочностью от полугода до трех лет. Средства юрлиц формируют лишь 6,2% от пассивов, в равной степени представлены остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами, а также субординированными займами. Активность корпоративной клиентской базы в силу розничной направленности деятельности банка невысокая: ежемесячные обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли 30—45 млрд рублей. Концентрация клиентской базы в структуре совокупных клиентских обязательств банка традиционно низкая (на депозиты и текущие счета десяти крупнейших клиентов приходилось лишь 2,3% от общей суммы средств клиентов на 30 июня 2018 года по МСФО) в силу преобладания в ресурсах розничной составляющей.

Собственные средства (капитал) формируют чуть более 12% пассивов кредитной организации. В состав капитала, рассчитываемого по методике ЦБ, включены бессрочные субординированные займы на общую сумму 7,6 млрд рублей. В мае 2017 года по итогам собрания держателей еврооблигаций было принято решение о конвертации бондов и суборда на сумму 125 млн долларов США с купоном 12% в категорию бессрочных, с понижением ставки с 12% до 10%. Эти изменения позволили банку увеличить показатели достаточности капитала Н1.0. на 1,2 процентных пункта и Н1.2. на 1,99 процентных пункта. На начало августа 2018 года норматив достаточности капитала Н1.0 составлял 10,26% при минимально допустимом значении в 8%.

Заимствования на рынке МБК составляют 10,8% пассивов, преимущественно привлекаются от российских банков сроком до семи дней в рамках операций РЕПО. Средства, привлеченные в результате выпуска долговых обязательств, составляют 1,2% нетто-пассивов. Практически все выпущенные ценные бумаги представлены облигациями, лишь незначительная доля приходится на векселя.

В структуре активов долю в 51,4% формирует кредитный портфель, еще 28,7% составляют вложения в ценные бумаги. Доля прочих активов — 7,2%, высоколиквидные активы (преимущественно остатки наличности в кассе и на корсчете в ЦБ РФ) — 4,2%, основные средства и нематериальные активы — 7,3%.

Кредитный портфель — 150,0 млрд рублей на отчетную дату, с начала 2018 года незначительно сократился — на 3,8%. При этом сокращение пришлось в основном на просроченную задолженность по кредитам физлиц, объем которой снизился почти на треть. Розничные ссуды традиционно преобладают в общем портфеле, занимая на отчетную дату 75%. Как розничный, так и корпоративный портфели преимущественно долгосрочные. За счет сокращения объема просроченных розничных ссуд доля просрочки в общем портфеле снизилась с начала 2018 года с 22,8% до 17,1%, что, впрочем, остается достаточно высоким уровнем. Уровень резервирования снизился вслед за просрочкой, но по-прежнему с запасом покрывает ее, составляя на отчетную дату 27,3% (33,7% на начало 2018 года). Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества увеличился, но по-прежнему составляет менее 50%. Кредитный портфель отличается низкой концентрацией на крупнейших заемщиках: по данным отчетности МСФО, на 31 декабря 2017 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам составляли 15,0% от совокупного портфеля на соответствующую дату (5,3% годом ранее).

Портфель ценных бумаг — 83,8 млрд рублей, с начала 2018 года увеличился на 45,6% (+26,3 млрд рублей). На 90% представлен облигациями, оставшиеся 10% — акции и векселя российских компаний. На отчетную дату свыше половины портфеля облигаций находилось в залоге по сделкам РЕПО, еще порядка 23,3% составляли не обремененные залогом российские госбумаги, а оставшаяся часть — еврооблигации и «бонды» российских компаний. Обороты по сделкам РЕПО достаточно высокие и за последние месяцы составляли от 130 млрд до 765 млрд рублей.

На рынке межбанковских кредитов активность умеренная, банк работает как в сторону привлечения, так и в сторону размещения, хотя в последние месяцы сократил объемы предоставляемой ликвидности внутри месяца до незначительных отметок. Привлекает недостающую ликвидность от российских банков на короткие сроки.

По итогам 2017 года банк заработал чистую прибыль в размере 1,3 млрд рублей (по итогам 2016 года чистый убыток на сумму 4,2 млрд рублей). За январь — июль 2018 года банк заработал 2,3 млрд рублей против убытка за соответствующий период 2017 года на сумму 1,2 млрд рублей. Положительный финансовый результат текущего года во многом обеспечен сокращением расходов по резервированию в первом квартале.

Совет директоров: Артем Аветисян (председатель), Ваган Абгарян, Юрий Данилов, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Майкл Джон Калви, Александр Калинин, Светлана Труханович, Шерзод Юсупов.

Правление: Александр Нестеренко (и. о. председателя), Вячеслав Арутюнян, Константин Рогов, Елена Калинина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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