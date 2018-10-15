Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в марте 1996 года «в целях совершенствования финансово-кредитного механизма взаимодействия субъектов Российской Федерации с правительством РФ, расширения возможностей субъектов РФ по реализации федеральных целевых программ, а также региональных и межрегиональных инвестиционных программ как полностью контролируемая государством кредитная организация». В первый состав акционеров вошли комитеты госимущества Орловской, Иркутской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан. Членами наблюдательного совета банка стали главы ряда региональных администраций, а его крупнейшим акционером от имени государства выступил Российский фонд федерального имущества (РФФИ, в 2008 году расформирован). С января 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов физических лиц.

По мере расширения географии бизнеса и диверсификации деловых интересов банка была образована межрегиональная банковская группа, которая охватила всю территорию России. В ее состав помимо самого ВБРР входила одна из крупнейших региональных кредитных организаций — Дальневосточный Банк со штаб-квартирой во Владивостоке. В рамках группы ВБРР и ДВБ взаимодействовали как два мощных банковских центра, обслуживавшие соответственно запад и восток России. 31 марта 2016 года Дальневосточный Банк вышел из состава группы. На сегодняшний день ВБРР является головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы, в состав которой помимо него входят ООО «РН-Драгмет» (обрабатывающее производство), ООО «РН-Лояльность» (сфера услуг), ООО «ВестИнвест» (недвижимость), ООО «Сибинтек-Инвест» (недвижимость) и с относительно недавних пор — АО «АКБ «Пересвет».

В качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Пересвет» ВБРР был выбран в апреле 2017 года. В рамках данных мер была проведена процедура конвертации требований крупных кредиторов «Пересвета» в субординированные облигации (процедура bail-in) и в полном объеме выкуплен дополнительный выпуск акций «Пересвета». В результате ВБРР получил полный контроль над банком.

На текущий момент основными акционерами ВБРР являются ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (9,2% на 30 июня 2018 года) и ее дочерние общества — ПАО «Оренбургнефть» (24,3%), АО «Самотлорнефтегаз» (24,3%), ООО «РН-Уватнефтегаз» (22,3%), АО «РН-Няганьнефтегаз» (18,3%). Миноритарные доли в 1,0% и 0,6% принадлежат ЗАО «Нефтяная компания «Росагронефтепродукт» и ООО «Регион Портфельные инвестиции». Конечный контроль над банком осуществляет нефтяная компания «Роснефть».

Головной офис банка расположен в Москве. Сеть продаж достаточно развита и представлена пятью филиалами (Краснодар, Санкт-Петербург, Нефтеюганск, Самара, Новосибирск), 21 дополнительным и 29 операционными офисами (данные по отчетности на конец 2017 года). Собственная сеть банкоматов насчитывает более 1 тыс. устройств, количество POS-терминалов — более 5,5 тыс. устройств. На конец 2017 года списочная численность персонала банка составляла 1 632 человека.

ВБРР позиционирует себя как универсальное банковское учреждение, предоставляющее полный комплекс финансовых услуг. Однако стратегический фокус банка сосредоточен на крупных предприятиях ТЭК. ВБРР выступает в качестве одного из расчетных центров группы НК «Роснефть» и является одним из лидеров по торговому эквайрингу в топливном сегменте. Отметим, что, согласно отчетности, значительный объем операций традиционно проводится банком со связанными сторонами. Согласно информации, представленной на сайте банка, ВБРР обслуживает порядка 279 тыс. частных лиц и 10,4 тыс. корпоративных клиентов, в числе которых в различные периоды были замечены ОАО «Российские железные дороги», ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком», АО «Тандер» (ГК Магнит), АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), АО «Башспирт», ОАО АПФ «Фанагория», ПАО «Северо-Западное пароходство», АО «Межрегионтрубопроводстрой», «Волжский трубный завод», АО «Тяжмаш», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «Самотлорнефтепромхим», АО «Сибирская сервисная компания», ОАО «Новоросцемент», ООО «Дихаус», АО «Ланит», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и другие организации.

ВБРР развивает и розничное направление бизнеса, предлагая физлицам все основные банковские сервисы, хотя розничный кредитный портфель у банка традиционно небольшой (около 3% нетто-активов на начало сентября 2018 года). Помимо кредитования банк также предлагает частным лицам услуги РКО, вклады, операции с драгметаллами, банковские карты (MasterCard, Visa, «Мир»; банком выпущено более 360 тыс. карт), операции с наличной валютой и ценными бумагами, дистанционное обслуживание, денежные переводы (в том числе по системе «Золотая Корона»), private banking, агентские услуги.

За первые восемь месяцев 2018 года активы ВБРР продемонстрировали уверенный рост на 29,1% — до 661,6 млрд руб. В пассивах рост фондировался средствами предприятий и организаций — в равной степени остатками на расчетных счетах и среднесрочными депозитами (6—12 месяцев). В общей сложности объем средств юрлиц увеличился почти в полтора раза (+128,9 млрд рублей). В активах положительную динамику продемонстрировали почти все основные статьи, в том числе вложения в облигации, портфель выданных МБК, кредитный портфель и высоколиквидные активы. Однако наибольший прирост в абсолютном выражении (+74,1 млрд рублей) показали статьи прочих активов, существенную часть которых занимают остатки по счетам расчетов с валютными и фондовыми биржами.

Основную долю в структуре пассивов традиционно формируют остатки на расчетных счетах (преимущественно) и депозитах корпоративных клиентов (в совокупности 65,3% на начало сентября 2018 года). Вторым крупнейшим источником пассивов являются собственные средства, формирующие порядка 17,0% пассивов. Зависимость от средств физлиц по-прежнему остается на умеренном уровне: на начало сентября 2018 года их доля в структуре пассивов составляла 12,2%. Клиентская база довольно большая, платежная динамика крайне высокая, обороты по счетам клиентов с начала 2018 года составляли 3—6 трлн рублей ежемесячно. В отраслевой структуре клиентского портфеля преобладают предприятия нефтегазовой промышленности и сферы финансовых услуг. Согласно отчетности, порядка четверти клиентских обязательств на 30 июня 2018 года было сформировано средствами 20 клиентов, связанных с государством.

Достаточность собственного капитала в соответствии с нормативом Н1.0 находится на избыточном уровне, составляя на 1 сентября 2018 года 23% (при минимуме в 8%). В состав капитала включены субординированные займы от материнской группы по остаточной стоимости 16,8 млрд рублей, в том числе бессрочные, включаемые в расчет основного капитала, на сумму 14,5 млрд рублей. Достаточность основного капитала также выполняется с избытком и составляет 21,5% (при минимуме в 6%).

В структуре нетто-активов порядка 35% формирует кредитный портфель, еще порядка четверти активов приходится на портфель размещенных МБК, доля вложений в ценные бумаги — чуть менее 20%. Высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчетах) занимают 8,9%, на прочие активы (преимущественно расчеты с валютными и фондовыми биржами) приходится 12,4%, доля основных средств — 0,3%.

Кредитный портфель, на 92% представленный корпоративными ссудами, увеличился с начала 2018 года на 5,4%, составив к 1 сентября 2018 года 231,0 млрд рублей. Несмотря на незначительную долю розничных кредитов, их портфель продемонстрировал весьма существенный рост (+29,3%, или +4,2 млрд рублей) против роста портфеля юрлиц лишь на 4% (+7,5 млрд рублей). По данным отчетности МСФО, крупнейшими сегментами в кредитном портфеле банка на конец 2017 года являлись промышленность (39,9%), финансовые услуги (22,7%) и торговля (11,6%). Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю почти не изменилась с начала 2018 года и находится на минимальном уровне — 0,4%. Уровень резервирования чуть повысился — с 1,8% до 2,2%. Стоит отметить традиционно низкую обеспеченность кредитов залогом имущества — 31,3% на отчетную дату. На 31 декабря 2017 года совокупная сумма кредитов десяти крупнейших заемщиков банка составляла 56,3% от общей суммы кредитов клиентам (годом ранее — 35,4%).

Портфель ценных бумаг практически полностью представлен вложениями в облигации. В портфеле присутствуют еврооблигации и российские облигации банков и компаний, а также госбумаги РФ. Вложения банка на долговом рынке носят преимущественно инвестиционный характер, так как торговые обороты и сделки РЕПО с портфелем осуществляются в минимальном объеме и нерегулярно.

На рынке межбанковского кредитования банк выступает активным игроком, ежемесячно размещая излишки ликвидности в значительных объемах. Привлекает ликвидность в основном от российских банков в небольших объемах и нерегулярно. В предыдущие годы банк активно привлекал средства от ЦБ РФ по сделкам РЕПО, однако уже длительное время обороты по данным операциям сведены к нулю. Стоит отметить высокую активность ВБРР на валютном и фондовом рынках.

По итогам января — августа 2018 года кредитная организация получила прибыль в размере 6,3 млрд рублей по РСБУ (прибыль за аналогичный период 2017 года — 5,0 млрд рублей). За весь 2017 год чистая прибыль составила 6,7 млрд рублей.

Наблюдательный Совет: Павел Федоров (председатель), Борис Ковальчук, Аврил Конрой, Юрий Курилин, Ростислав Латыш, Дмитрий Лебедев, Дина Маликова, Кирилл Селезнев, Александр Соколов, Дмитрий Торба, Леонид Прокудин.

Правление: Дина Маликова (председатель, президент), Владимир Андрианов, Нина Журавлева, Дмитрий Кашлаков, Сергей Наумов, Екатерина Орлова, Михаил Розин, Наталия Ростовцева, Юлия Титова, Андрей Царенко, Сергей Чунаев.

* ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» создано в 1993 году на базе компании «Роснефтегаз», которая, в свою очередь, появилась двумя годами ранее вместо упраздненного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В настоящее время «Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и одной из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (чуть более 50% акций) является АО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. Доля в 19,75% принадлежит BP Russian Investments Limited, 18,93% — QHG Shares Pte. Ltd, 11% акций находятся в свободном обращении.

В ноябре 2012 года было объявлено о формировании при президенте «Роснефти» Игоре Сечине группы стратегических советников из числа бывших топ-менеджеров российского Morgan Stanley для создания на базе финансовых активов нефтяной компании, включая ВБРР и Дальневосточный Банк, нового универсального финансового института. Появление Роснефть-Банка, как уже окрестила будущее детище компания-учредитель, «позволило бы реализовывать крупномасштабные международные проекты, оптимизировать системы торговли НК «Роснефть» нефтью и нефтепродуктами, а также оказывать полный спектр высококачественных финансовых услуг индивидуальным и корпоративным клиентам нефтегазового и энергетического сектора». Сейчас будущее проекта под вопросом, а команда, привлеченная для его реализации, в основном распущена.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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