Справка Banki.ru

Банк учрежден в конце 1992 года и зарегистрирован Банком России в июне 1993 года как ТОО «Псковский социальный коммерческий банк «Веста». В 1997 году преобразован в общество с ограниченной ответственностью. В 2003 году банк перерегистрировался в Москве. С 2004 года фирменное наименование кредитной организации отражает его специфику — ООО «Инвестиционный Банк «Веста». С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

С августа 2018 года единственным участником банка является ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д. У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Архитектура Инвестиций», бенефициарами которого через подконтрольные компании выступают председатель совета банка Андрей Жуйков (10%) и Сергей Судариков (90%).

Ранее банк контролировался группой физических лиц, в числе которых владельцы и менеджеры МДМ Банка (см. «Книгу памяти»). Доля в 80,2% кредитной организации принадлежала кипрской компании Bencare Limited. Бенефициарами банка являлись бывший председатель совета Антон Большаков (40,09%), Максим Демин (18,06%), Роман Черенков (7,86%), Денис Степанов (6,32%), член совета и председатель правления Виктор Жидков (4,26%), Андрей Смирнов (3,61%). Бывшими членами совета банка Николаем Каторжновым и Сергеем Королем напрямую контролировались доли по 9,9%.

Отметим, что Денис Степанов и Виктор Жидков являются выходцами из МДМ Банка (см. «Книгу памяти»). Антону Большакову принадлежал незначительный пакет акций банка «Зенит».

Головной офис банка расположен в Москве. Представительства банка находятся в одиннадцати городах России: Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ульяновске, Воронеже, Краснодаре, Челябинске, Перми, Новосибирске, Омске и Красноярске. Списочная численность сотрудников кредитной организации на 1 октября 2018 года составляла 126 человек (на начало года — 120 человек).

До недавнего времени кредитная организация позиционировала себя как преимущественно инвестиционную компанию для ограниченного круга близких банку VIP-клиентов. Ключевыми направлениями бизнеса кредитной организации являлись брокерское обслуживание, управление ценными бумагами, операции по привлечению финансирования, депозитарное обслуживание, инвестиционное консультирование. Среди клиентов банка в разное время были замечены такие компании, как ООО «Инженерно-строительная компания «Карьер-Сервис», ОАО «Конверсия-Фонд», ООО Стройтранссервис», ЗАО «Экипаж», ООО «Экопресс» и др.

В настоящий момент банк делает акцент на обслуживании малого бизнеса, в том числе, индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, торговый и мобильный эквайринг, валютный контроль, зарплатные проекты, факторинг, сейфовые ячейки и интернет-банк.

Помимо корпоративного блока, банк «Веста» постепенно развивает розничный бизнес, предлагая частным клиентам пластиковые карты (Visa, Mastercard, МИР), денежные переводы, линейку вкладов, валютообменные операции, индивидуальные сейфовые ячейки и услуги Private Banking.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 41,8% (или 1,1 млрд рублей), составив 3,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 37,6% до 27,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 42,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 21,9% до 27,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 422,2 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0% до 20,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 748,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 35,3% (или 292,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,2% и 68,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 350 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 27,4% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 39,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 67,8% и 32,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 22% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 335 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 30,1% до 39,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 667 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,7% до 22,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 355,7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 15,4% до 11,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 8,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 14% до 20,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 369,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 222,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 335 млн рублей (или 60,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 84,1%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 77,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 27,8% до 0,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 375,7 млн рублей (168,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 805,7 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 748,2 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 8,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 37,1 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 51,6 млн рублей.

Совет банка: Андрей Жуйков (председатель), Виктор Жидков, Сергей Менжинский, Александр Омельченко, Джаннат Тухтаева.

Правление: Виктор Жидков (председатель), Юлия Корчинская, Алексей Федоров, Вера Потапова, Наталья Соленкова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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