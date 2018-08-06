Справка Banki.ru

Банк был учрежден 16 октября 1990 года на базе Астраханского областного управления Промстройбанка под наименованием «Волго-Каспийский коммерческий банк» и зарегистрирован в ЦБ РФ 29 ноября 1990 года. Генеральная лицензия получена 20 марта 1991 года. По решению учредителей 3 января 1992 года банк был преобразован в акционерное общество открытого типа, в январе 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С октября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент основными акционерами кредитной организации выступают: семья члена совета директоров банка Владимира Сухорукова (совокупно 29,5%), члены совета директоров Надежда Бондаренко вместе с дочерями Юлией Курьяновой и Олесей Бондаренко (совокупно 22,23%), члены совета директоров Людмила Ломова и ее дочь Марина Орешина (совокупно 20,29%), Татьяна Солодко (5,88%), член совета директоров Сергей Паненко (5,42%), член правления Наталья Картавых (2,30%), Ирина Букаева (1,93%), Сергей Поляков (1,10%), супруги Михаил и Ольга Столяровы (совокупно 1,01%), акционеры-миноритарии (9,85%). Юлия Курьянова и Марина Орешина входят также в состав правления банка.

Банк является уполномоченным банком Администрации Астраханской области. Член совета директоров банка Владимир Сухоруков являлся депутатом Государственной думы Астраханской области четвертого созыва, а также членом комитета Государственной думы Астраханской области по бюджетно-финансовой, экономической, налоговой политике и собственности.

Сеть подразделений Вкабанка насчитывает пять дополнительных офисов и семь операционных касс вне кассового узла. Согласно годовой отчетности МСФО, за 2017 год, списочная численность персонала на 01.01.2018—236 человек. Сеть собственных банкоматов и платежных терминалов Вкабанка насчитывает 44 устройства.

Ключевые направления деятельности фининститута — кредитование и обслуживание местных предприятий малого и среднего бизнеса, в меньшей степени — развитие розничного бизнеса.

Корпоративным клиентам Вкабанк предлагает кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, банковские гарантии, зарплатные проекты, корпоративные карты, инкассацию, валютные операции, систему дистанционного обслуживания, операции на рынке ценных бумаг, сейфовые ячейки и др. Среди партнеров и клиентов банка — предприятия промышленности, энергетики, автотранспорта, строительства и торговли, в частности АО «Астраханская геофизическая экспедиция», ЗАО «Производственное предприятие «Наримановская передвежная механизированная колонна», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и др. По данным годовой отчетности МСФО за 2017 год, корпоративный кредитный портфель представлен следующими отраслями экономики: оптовая и розничная торговля (33,9%), строительство (8,4%), обрабатывающие производства (4,1%), кредитование местных органов власти (33,1%), транспорт и связь (5,7%), сельское хозяйство (5%).

Основные направления в «рознице» — привлечение средств граждан во вклады, денежные переводы без открытия счета (Western Union, «Золотая Корона»), платежи, выпуск банковских карт систем MasterCard, «Мир» и «Волга», банковские ячейки, монеты из драгметаллов и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,9% (или 88,8 млн рублей), составив 2,2 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 17,5% до 16,8%, при этом их номинальный объем сократился на 31,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 26,6% до 25,6%, при этом их номинальный объем сократился на 44,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,1% (или 13 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 53,1% и 46,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 93,82% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 63,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 78,1% и 21,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 16,1% до 15%, при этом их номинальный объем сократился на 40,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 47,4% до 63,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 305,9 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,4% до 4,8%, при этом их номинальный объем сократился на 18,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 13,2% до 13,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 7,8% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 103,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 332 млн рублей. С начала года его объем сократился на 40,4 млн рублей (или 10,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 73,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 96,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,2% до 7,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 13,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 656,1 млн рублей (197,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,5 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 27,6 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 22,3 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Бадалов (председатель), Владимир Сухоруков, Надежда Бондаренко, Марина Орешина, Людмила Ломова, Дмитрий Сухоруков, Юлия Курьянова, Александр Красноцветов, Олеся Бондаренко, Наталья Орлянская, Сергей Паненко, Виктор Харченко.

Правление: Дмитрий Сухоруков (председатель), Юлия Курьянова, Марина Орешина, Елена Кучикаева, Наталья Картавых.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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