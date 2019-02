Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в конце 1991 года на базе Волго-Окского регионального кооперативного банка. Учредителем выступил Внешторгбанк. Первоначальное наименование нижегородского кредитного учреждения — «Волго-Окский коммерческий региональный банк Банка внешней торговли» (сокращенно — ВокВнешторгбанк). Летом 2003 года ВокВнешторгбанк сократил свое наименование до «Вокбанка» (ЗАО «Волго-Окский коммерческий банк»). С 2004 года, после того как Внешторгбанк (ныне ВТБ) начал выстраивать крупную розничную сеть (ныне ВТБ 24) на базе испытывавшего финансовые трудности тверского Гута-Банка, нижегородский Вокбанк оказался в тени и был продан. В тот же период началось вхождение в капитал фининститута Инвестторгбанка и его структур. В январе 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В начале 2015 года организационно-правовая форма изменена на акционерное общество (АО «Вокбанк»).

В сентябре 2015 года ЦБ РФ объявил о санации Инвестторгбанка и подконтрольного ему Вокбанка. В качестве санатора Вокбанка в октябре был выбран Тройка-Д Банк. В рамках реализации стратегии финансового оздоровления предусмотрено снижение до 1 рубля уставного капитала Вокбанка и его последующее увеличение путем дополнительного выпуска акций в пользу инвестора. Также кредитная организация получит средства от АСВ в размере 1,6 млрд рублей сроком на десять лет под обеспечение. 9 декабря 2015 года «Тройка-Д Банк» завершил сделку по приобретению АО «Вокбанк», в результате чего стал единственным акционером, владеющим на текущий момент 99,99% общества. Бенефициарным владельцем Тройка-Д Банка является Андрей Яценко (99,99% акций через АО «Управляющая компания «НИК Развитие»), оставшаяся доля принадлежит акционерам-миноритариям.

Банк осуществляет деятельность через головной и один дополнительный офисы, расположенные в Нижнем Новгороде (годом ранее сеть банка была представлена тремя допофисами). Для держателей «пластика» в головном офисе банка установлен банкомат. Численность персонала на 1 января 2018 года составляла 146 человек.

Целевой группой банк называет предприятия малого и среднего бизнеса. В число корпоративных клиентов банка в разные периоды входили такие организации, как ООО «ТФ «Нижегородопт», ООО «Пирс» (производитель ПВХ-пластикатов), ОАО Завод «Нижегородский Теплоход», ООО «ИТБ Финанс», ООО «Аламак», ООО Страховое общество «Гольфстрим», АО «Медоборудование», АО «Нижегородская транспортно-экспедиционная компания», ОАО «Инжком», ОАО «Новомирский ГОК», ОАО «НКХП-Девелопмент», ОАО «Мыза» и др.

Физическим лицам банк предлагает линейку вкладов, сейфовые ячейки, денежные переводы (Western Union, UNIStream, Contact, «Золотая Корона») и расчетно-кассовое обслуживание. Также клиенты могут оформить пластиковые карты международных платежных систем Visa и Mastercard по тарифам Тройка-Д Банка.

Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе ряд специализированных продуктов для малого и среднего бизнеса), корпоративные депозиты, дистанционное обслуживание (iBank2) и операции с ценными бумагами.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 8% (или 564,3 млн рублей), составив 6,5 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 50,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 53,5% до 50,2%, при этом их номинальный объем сократился на 515,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 26% до 27,7%, при этом их номинальный объем сократился на 30,6 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 4,8% до 5,2%, при этом их номинальный объем сократился на 91 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил −1,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2% (или 36,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 27,5% и 127,5% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 59,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 86,6% и 13,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,1% до 59,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 167,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 14,9% до 24,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 543,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 19,9% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 4,4% до 2,9%, при этом их номинальный объем сократился на 123,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,7% до 4,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 105,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6% до 5,3%, при этом их номинальный объем сократился на 82,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 167,2 млн рублей (или 4,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 82,2%. Согласно данным отчетности по РСБУ за первое полугодие 2018 года, основная доля кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля (42%), финансовая деятельность (7,7%) и строительство (7,7%). Также стоит отметить, что порядка 65,6% кредитов юрлиц предоставлено предприятиям малого и среднего бизнеса (годом ранее — 85,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 52%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 54,1% до 52,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 57,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,6 млрд рублей (93,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 230 млн рублей, из которых 80 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 340 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 35,2 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 681,4 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 210 млн рублей.

Совет директоров: Арсений Чумаков (председатель), Константин Бабунов, Сергей Анохин, Юрий Кобаладзе, Ирина Давиденко.

Правление: Вячеслав Гурьянов (председатель), Дмитрий Шилин, Ильина Моисеева.

