Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1991 году на базе Московского областного управления Агропромбанка СССР. Относится к весьма немногочисленной группе банков, сумевших привлечь стабилизационные кредиты ЦБ РФ в кризисном 1998 году; таким образом, банк получил признание в качестве социально значимой и потенциально жизнеспособной кредитной организации. В число крупнейших акционеров в прошлом входил Canadian Imperial Bank of Commerce.

В 2010 году к числу значимых акционеров присоединился бывший вице-президент ВТБ Отар Маргания (19,67%). Другие значимые бенефициары: JPMorgan Chase & Co. (9,88%), BNP Paribas SA (2,63%), структура финской инвесткомпании FIM Corporation (1,10%), топ-менеджер банка Людмила Гончарова (1,26%). Всего у банка насчитывалось более 7 тыс. акционеров. Крупнейшим бенефициаром ранее выступал председатель совета директоров банка Дмитрий Орлов (бывший предправления «Возрождения» и экс-начальник вышеупомянутого Мособлуправления Агропромбанка), которому принадлежал пакет в 35,44% акций. После смерти Дмитрия Орлова на время ведения наследного дела его пакет акций был передан наследниками в доверительное управление на шесть месяцев близкому другу семьи Алексею Крапивину. Акции банка «Возрождение» обращаются на российских торговых площадках и на зарубежных биржах в виде американских депозитарных расписок.

Согласно раскрываемой схеме, по состоянию на 31 июля 2015 года основными бенефициарами банка выступали Татьяна Орлова (26,69%), ее брат Николай Орлов (6,60%), Отар Маргания (19,67%), «ДжП Морган Чейз энд Ко» (9,88%), Алексей Крапивин (6,92%), супруги Анастасия и Костас Тсиелепи (4,88%), «Тамур Холдинг Лимитед» (4,30%), Кирилл Люшинский (3,60%), ПАО «Промсвязьбанк» (1,95%), Людмила Гончарова (1,26%); на акционеров-миноритариев приходилось еще 14,25% акций банка.

С весны 2015 года основные бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы начали активно скупать акции «Возрождения», о чем участники рынка узнали лишь в середине лета указанного года. Структурам «Промсвязькапитала» за полтора месяца удалось выкупить долю фондов, подконтрольных BNP Paribas (5,5% акций), договориться с JP Morgan (9,88%) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольной Владимиру Когану. В начале августа 24,6% акций им продали второй по размеру доли акционер Отар Маргания и брат Татьяны Орловой Николай Орлов (владел 6,6%). В начале сентября 2015 года в СМИ появилась информация о том, что структуры «Промсвязькапитала» договорились о приобретении 37,1% акций банка «Возрождение» у Татьяны Орловой. По словам Дмитрия Ананьева, переговоры с акционерами «Возрождения» были непростыми, часть сделок приходилось совершать экстренно. Засекреченность переговоров, которые начались весной, а известность получили только летом, Дмитрий Ананьев объяснил возможностью срыва сделки из-за огласки. Уже в ноябре «Промсвязькапитал» сообщил о получении разрешения со стороны Центробанка на покупку более 70% обыкновенных акций «Возрождения». Покупка банка «Возрождение» обошлась владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым в сумму, превышающую 200 млн долларов США.

В середине сентября 2017 года советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку. В Промсвязьбанке сообщали, что акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации в срок до 26 октября. Однако в итоге мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении и рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка «Возрождение» digital-bank.

Напомним также, что помимо «Возрождения» владельцы Промсвязьбанка, братья Ананьевы, в течение 2015 года получили контроль над Первобанком (присоединен к Промсвязьбанку 1 июля 2016 года) и Банком АВБ (Автовазбанк). Свою активность в сделках M&А Ананьевы объясняли тем, что считают такую политику лучшим способом роста и развития бизнеса в кризисное время.

Структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролировали 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входили также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).

В середине декабря 2017 года была запущена процедура санации Промсвязьбанка, после чего Банк России выпустил предписание, в соответствии с которым Дмитрий и Алексей Ананьевы должны уменьшить участие в уставном капитале «Возрождения» до уровня, не превышающего 10% акций.

В этот период за Промсвязьбанком оставалось 2,52% акций «Возрождения», 6,60% приходилось на миноритариев. Основная же часть акций была распределена между рядом компаний, зарегистрированных на Кипре. В том числе долю в 52,73% акций контролировали шесть кипрских офшоров (Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD), которые ранее принадлежали «Промсвязь Капитал Б. В.» и входили в группу лиц, связанных с Дмитрием Ананьевым. В соответствии с предписанием Банка России от 6 марта 2018 года доля владения группы компаний должна была быть снижена до начала июня.

2 октября 2018 года Банк ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» — как физические, так и юридические лица. Банк продолжит работу по розничному и корпоративному направлениям, опираясь при развитии продуктового ряда на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ. Ранее представители госбанка сообщали, что к 2020 году банк «Возрождение» будет интегрирован в одно юридическое лицо с ВТБ

На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.

«Возрождение» является крупным универсальным банком, работающим как с физическими лицами, так и с предприятиями и госорганами. Кредитная организация обслуживает свыше 1,2 млн частных и около 53 тыс. корпоративных клиентов через разветвленную сеть продаж, представленную 116 офисами в 17 регионах (большинство в Москве и Московской области). Банкоматная сеть насчитывает более 750 устройств.

«Возрождение» претендует на статус федерального банка, но ключевым регионом для него традиционно является Московская область, с властями которой у руководства банка многолетние налаженные связи. Физическим лицам банк предлагает вклады, кредиты (ипотека, потребительский, кредитные карты), дебетовые карты (Visa, MasterCard и «Мир»), открытие и обслуживание счетов, оплату услуг, переводы (в том числе через Western Union и «Золотую Корону»), обмен валюты и др. Корпоративным клиентам доступны РКО, кредитование, зарплатные проекты, таможенные карты, управление денежными средствами, программы господдержки малого и среднего бизнеса и т. д.

С января по начало октября 2018 года чистые активы банка почти не изменились в объеме (-0,4%), составив к 1 октября 265,9 млрд рублей. В пассивах за указанный период основное сокращение в абсолютном выражении наблюдалось в динамике вкладов физлиц (-4,6 млрд рублей), однако в относительном выражении сокращение оказалось несущественным (-2,8%) и было частично компенсировано притоком средства корпоративных клиентов. В течение анализируемого периода банк погасил свыше 70% собственных векселей и почти треть привлеченных МБК (в том числе 15,5% кредитов от ЦБ), однако в абсолютном выражении сокращение данных обязательств осталось незначительным для баланса кредитной организации. В структуре активов наиболее заметные изменения коснулись кредитного портфеля (+9,5%), портфеля ценных бумаг (-12,7%), а также высоколиквидных остатков (-38,1%).

Пассивы банка на 58,9% представлены депозитами физических лиц, 17,3% формируют остатки на счетах и депозиты предприятий, 1,5% — привлеченные МБК и выпущенные банком векселя. Оставшаяся часть пассивов преимущественно представлена собственным капиталом, его достаточность по методике Банка России составляет на отчетную дату 12,8% (при минимуме в 8%). Платежная динамика клиентской базы умеренная, но стабильная: обороты по счетам клиентов за последние годы в среднем держатся на уровне 200 млрд рублей ежемесячно. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов (остатки и депозиты бюджетов администраций муниципальных образований); существенный объем остатков на текущих счетах физлиц обусловлен значительным количеством зарплатных проектов (в том числе бюджетных организаций Московской области).

Структура активов «Возрождения» стандартна для универсального банка такого размера. Активы на 68,2% представлены кредитным портфелем, 11,3% — портфель ценных бумаг, 5,6% — высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ), 4,6% — выданные МБК, 3,8% — основные средства. Порядка 6,4% приходится на статьи прочих активов — преимущественно в виде прочих требований.

Корпоративный кредитный портфель формирует 63,8% всех выданных банком ссуд, оставшаяся часть — розничные кредиты. В составе кредитов юрлицам имеется небольшой по объему портфель ссуд муниципальным администрациям (предположительно, подмосковным). Просрочка в совокупном портфеле показана на уровне 14,1% (на начало 2018 года — 8,7%). Уровень резервирования почти не изменился — 14,0% на отчетную дату против 13,9% на начало 2018 года. Кредитный портфель чуть более чем на 100% обеспечен залоговым имуществом.

Существенная часть розничных ссуд выдана на сроки свыше трех лет, тогда как корпоративные кредиты достаточно хорошо диверсифицированы по срочности на отчетную дату. Банк занимает очень сильные позиции в кредитовании малого и среднего бизнеса (особенно в домашнем регионе — Московской области), а также в ипотеке. По данным отчетности МСФО, на 30 июня 2018 года кредитный портфель демонстрировал следующую отраслевую разбивку: физические лица — 37% (столько же на начало 2018 года), производство — 23% (21%), строительство — 11% (11%), торговля — 9% (8%), сельское хозяйство — 6% (6%), остальные сегменты занимали менее 5%. На крупных заемщиков (20 крупнейших) приходится порядка четверти портфеля (приемлемый уровень концентрации).

Портфель ценных бумаг почти полностью сформирован облигациями, из которых порядка 74% составляли российские госбумаги. Оставшаяся часть портфеля примерно в равных объемах представлена еврооблигациями и облигациями российских компаний. Бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, в последние месяцы отсутствовали. Обороты по сделкам РЕПО нерегулярны и в последнее время незначительны.

В целом на рынке межбанковских кредитов «Возрождение» в последнее время выступает исключительно нетто-кредитором, привлекая фондирование в минимальных объемах (последний раз в заметных объемах банк привлекал средства осенью 2017 года).

За январь — сентябрь 2018 года банк заработал 40,1 млн рублей чистой прибыли (за аналогичный период 2017 года чистая прибыль составляла 3,2 млрд рублей, а за весь 2017 год — 3,6 млрд рублей).

Совет директоров: Мурат Алиев (председатель), Антон Аверин, Руслан Бабаев, Тамджид Басуниа, Владимир Кузнецов, Максим Мещеряков, Марк Нахманович, Максим Орловский, Евгений Павлов, Александр Сидоров, Александр Федоров, Наталья Шабунина.

Правление: Геннадий Солдатенков (председатель), Евгений Павлов, Вячеслав Томашевский, Станислав Белов, Наталья Шабунина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru