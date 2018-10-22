Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Проком». В октябре 1995 года организационно-правовая форма банка была изменена на общество с ограниченной ответственностью, а уже в феврале 1998 года банк получил новое наименование ─ ООО «КБ «Белон». На тот момент основным участником и клиентом банка являлось ОАО «Белон» — крупный производитель угля и продуктов его переработки.

В 2009 году Андрей Добров, на тот момент генеральный директор ОАО «Белон», продал свою долю в компании Магнитогорскому металлургическому комбинату, выкупив взамен непрофильный для металлургов банковский бизнес. В октябре 2010 год банк получил свое действующее наименование — ООО «КБ «Взаимодействие». С сентября 2004 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В июле 2014 года банк привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего банку было вынесено предупреждение.

В октябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения вкладов физических лиц) и на осуществление операций с драгметаллами.

Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Кирилл Ситро (40,25%), Юрий Грецингер (15,26%), член правления Сергей Беспалов (9,90%), председатель совета директоров Юрий Маремьянин (9,53%), Константин Ким (8,08%), член правления Наталья Максимова (7,50%), Светлана Юрась (6,71%), АО «Банк «Сибэс» (1,39%), Юлия Габерман (0,47%), Сергей Попов (0,39%). Чуть более 1,69% через ООО «Альхена» принадлежит самому банку «Взаимодействие».

В сентябре 2018 года банк в рамках оптимизации закрыл все три дополнительных офиса и сейчас обслуживает клиентов в головном офисе, расположенном в Новосибирске. Также была свернута собственная сеть банкоматов и терминалов из десяти устройств. Дальнейшее обслуживание карт банка возможно в кассе банка и банкоматной сети ПАО «Банк Уралсиб». Среднесписочная численность персонала банка на 30 июня 2018 года — 85 человек.

Частным лицам банк предлагает линейку вкладов, пластиковые карты (MasterCard и Maestro), индивидуальные сейфы, удаленное банковское обслуживание, прием платежей от населения, кредиты, денежные переводы без открытия счета («Золотая Корона»), валютные операции.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, банковские гарантии, депозиты, валютные операции, индивидуальные банковские сейфы, удаленное банковское обслуживание, корпоративные карты, зарплатные проекты.

На обслуживании в банке находятся чуть более 1,6 тыс. корпоративных клиентов, в том числе ООО «Азимут», ООО «Альянс», ООО «Антифрикционные сплавы», ООО «Бастион», ООО «Виктория», ОАО «Кемеровоспецстрой», ЗАО «Коченевская птицефабрика», ООО «Парис», ООО «ПМК-54», АО «Родник», ООО МЦ «Служба здоровья», ООО «СТ-Гольфстрим», ООО «Стандарт», ООО ТК «СТК», АО «СЭЛ», ООО «Феникс» и др.

Согласно пояснительной информации к отчетности по РСБУ за девять месяцев 2018 года, основными заемщиками банка являются строительные компании (33,6%), физические лица (18,4%), предприятия сферы транспорта и связи (9,6%), обрабатывающие производства (9,4%), предприятия оптовой и розничной торговли, услуг по ремонту авто- и мототехники, бытовых изделий и предметов личного пользования (6,3%), компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, включая аренду и предоставление услуг (6,1%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 72% (или 2,4 млрд рублей), составив 928 млн рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 75,6% до 59,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 13,4% до 19,6%, при этом их номинальный объем сократился на 261,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 331,9 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 9,1% (или 33,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 35,8% и 64,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 40 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 27,56% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 42,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 62,7% и 37,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 39% до 42,2%, при этом их номинальный объем сократился на 902,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 20,1% до 20,5%, при этом их номинальный объем сократился на 477,7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,4% до 7,9%, при этом их номинальный объем сократился на 40,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,1% до 20,4%, при этом их номинальный объем сократился на 13 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,1% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 47,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 391,7 млн рублей. С начала года его объем сократился на 902,4 млн рублей (или 69,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 78,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 77,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,2% до 0,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 587,1 млн рублей (149,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 190,2 млн рублей, из которых 187,3 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 162,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 26,3 млн рублей. За десять месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 21,3 млн рублей.

Совет директоров: Юрий Маремьянин (председатель), Кирилл Ситро, Сергей Щелкунов, Евгений Вавилин, Яков Гинзбург.

Правление: Кирилл Ситро (председатель), Наталья Максимова, Сергей Беспалов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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