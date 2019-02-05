Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в январе 1992 года в Черкесске (столица Карачаево-Черкесской Республики) как Кавказпромстройбанк и некоторое время входил в систему Промстройбанка СССР. В октябре 2004 года стал участником системы обязательного страхования вкладов. В июле 2012 года финучреждение, сменившее акционеров (в марте 2012 года свои 80,1% и 19,8% акций соответственно продали группе физических лиц из Санкт-Петербурга Василий Редькин и Дарья Жигалова), было переименовано в «Заубер Банк», а в феврале 2014 года сменило местонахождение, переехав в Санкт-Петербург.

На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (57,87% совокупно с долей сестры Анны Тимохиной), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 16,94%), член совета директоров Валентин Степанов (9,54%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (6,11%). Председатель правления Александр Абакумов и Ганчо Иванов, Валерий Матвеев и Юлия Феофанова владеют долями по 4,77% акций. На акционеров — миноритариев приходится 0,001%.

Сеть банка представлена головным офисом в Санкт-Петербурге, тремя дополнительными офисами и десятью операционными кассами вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала за II квартал 2018 года — 254 человека. Собственная сеть банкоматов не развита.

Корпоративным клиентам Заубер Банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и депозиты, лизинг, эквайринг, банковские карты Visa и MasterCard, дистанционное обслуживание, аренду сейфовых ячеек, обслуживание внешнеэкономической деятельности (комплексное сопровождение международных сделок), возможность проведения платежей с использованием таможенных карт и др. В числе клиентов банка полиграфический комплекс ООО «Типография Печатня», ОАО «Завод Спираль», ЗАО «ТДВ Авто», ООО «Экотранс», ОАО «Рестопсбыт», ЗАО «АПСНЫ» и др. Согласно данным промежуточной финансовой отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года, корпоративный кредитный портфель организации представлен следующими отраслями экономики: значительную долю занимают обрабатывающие производства (93,1%), оптовая и розничная торговля (4,9%), строительство (1,9%).

Физическим лицам доступны вклады, кредитование, банковские карты (Visa, MasterCard), денежные переводы (Contact), валютно-обменные операции.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 24,6% (или 664,1 млн рублей), составив 3,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 21,4% до 25,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 274,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 37,2% до 35,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 202,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 49,1% (или 348,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 31,4% и 68,6% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 80 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 36,17% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 51,4% и 48,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 49,6% до 45,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 184,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12,6% до 6,1%, при этом их номинальный объем сократился на 133,7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 20% до 30,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 474,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 8% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 13,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 9,9% до 12,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 152,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 184,2 млн рублей (или 13,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 93,9%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 94,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,5 млрд рублей (95,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 206,3 млн рублей, из которых 200 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 16,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 14,2 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 66,9 млн рублей.

Совет директоров: Алексей Смолянов (председатель), Алексей Еремин, Роман Шварцман, Максим Акульшин, Вадим Лапин, Валентин Степанов.

Правление: Александр Абакумов (председатель), Алексей Еремин, Петр Пигарев, Сергей Матишов, Вера Сеньковская, Игорь Левыкин, Ганчо Иванов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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