Это не моеНекоторое время назад на Хабре уже мелькали посты о работе банкоматов: один и два, но оба они описывали принципы работы банкоматов и вообще карточного процессинга весьма поверхностно.Для интересующихся под катом много подробностей работы карточного процессинга банка (много букв).Как выглядит упрощённая схема работы работы процессингового центра банка:imageПроцессингFrontEnd — отвечает за online сообщения: общение с банкоматами и POS-терминалами, передача авторизаций карт в VISA.BackEnd — отвечает за offline: закрытие операционного дня, обмен финсообщениями с VISA.HSM (Hardware Security Module) — модуль работы с ключами безопасности (подробнее описано ниже).Все шифрование производится с помощью алгоритма 3DES.Подключение к VISAБанк имеет два типа подключения к VISA:onlineofflineOnline-подключениеТранспортный уровеньПодключение к VISA осуществляется через вполне конкретного провайдера, в 2006 году это был Equant и его партнёр в России — Golden Telecom, как обстоят дела сейчас — я не в курсе.Получается, что VISA доступна в локальной сети одного провайдера. Это обязательное требование VISA. Для подключения провайдер прокладывает в банк собственный оптоволоконный кабель для основного канала связи и для резервного. Устанавливает конечные маршрутизаторы и выделяет по одному порту на каждом (основной и резервный). Управление маршрутизаторами осуществляется только провайдером.Итак, связь транспортного уровня с VISA установлена, далее прикладной уровень.Прикладной уровеньСвязь прикладного уровня осуществляется по специальному протоколу, разработанному в VISA в незапамятные времена.Кроме всего этого все сообщения должны передаваться зашифрованными. Для этого специальные люди — офицеры безопасности — генерируют ключевые последовательности заданной длины на HSM и результаты отправляются в VISA.Оффлайн-подключениеОффлайн-подключение — это не что иное, как обмен файлами с информацией обо всех транзакциях, совершённых за операционный день. То есть, если в банкоматах банка «А» были обслужены карты не банка «А». Подробнее об этом чуть ниже в сценарии «Чужой клиент в нашем АТМ».Стоит немного рассказать про HSM.HSMHSM — это классический чёрный ящик. При инициализации он генерирует закрытую и открытую компоненту мастер-ключа банка. Закрытую компоненту никто никогда не видит, она всегда остаётся в памяти HSM.Сам модуль имеет многочисленные уровни защиты от взломов: программного и физического. При малейшем намёке на компрометацию ключа память модуля самоуничтожается без возможности восстановления.Три части открытой компоненты мастер-ключа записываются на 3 магнитные карты и выдаются офицерам безопасности банка.Итак, связь с VISA установлена, и всё работает. Теперь нам надо выпускать карты.При вступлении в VISA банку выдаются так называемые БИНы (Bank Identification Number): то есть подмножества номеров карт доступных для выпуска. Для VISA они всегда начинаются на 4.БИНы распределены по карточным продуктам, например:VISA Classic: 400001VISA Gold: 400002VISA instant issue: 400003и так далееФормат номера выглядит так: допустим, у нас есть карта с номером: 4408 0412 3456 7890Номер карты состоит из:4ХХХХХ — код VISA4408(04) — код банка (код карточного продукта)12 3456 7890 — номер лимита авторизации. Подробнее о лимите авторизации ниже.Для интересующихся вот здесь описано, как происходит валидация номера карты.Для каждого БИНа генерируется пара ключей: IWK (issuer working key) и AWK (acquirer working key). Процедура генерации и передачи результата в VISA аналогична описанной выше.После этого всё это добро прописывается в FrontEnd и BackEnd процессинга. В BackEnd для выпуска карт и их эмбоссирования, вo FrontEnd для обслуживания авторизаций.Теперь у нас есть связь с VISA и есть выпущенные карты; другими словами, мы осуществили эмиссию карт. Нам осталось сделать эквайеринг.БанкоматыНе буду повторяться и описывать, что находится внутри банкомата, это уже описали здесь. Скажу только, что протокол NDC+ (NCR Direct Connect) разработан чёрт знает сколько лет назад корпорацией NCR — одним из ведущих производителей банкоматов на сегодняшний день.Широко известны три производителя:NCRWincor Nixdorf GmBH (бывший Siemens Nixdorf)Diebold (бывший IBM)Да, и Siemens и IBM когда-то давно производили банкоматы, но впоследствии продали этот бизнес Wincor Nixdorf и Diebold соответственно.Ваш покорный слуга является сертифицированным инженером как раз таки Wincor Nixdorf. Однако, у нас был один стародавний IBM, который был выпущен ещё до продажи бизнеса и который работал.Не скажу, что работал он как часы, ибо его всё время приходилось подкручивать и подлаживать, чтобы он хоть как-то дышал, но для него можно было купить запчасти. Правда, стоили они в три раза дороже чем аналогичные для Wincor Nixdorf.Итак, мы выяснили что есть два протокола по которому работают банкоматы. Мне довелось работать лишь с NDC+, про DDC я только слышал, но никогда не видел.Поскольку я близко знаком только с Wincor Nixdorf, предположим, что наш банк купил именно их.Когда на банкомат поставлен софт, который управляет всеми его многочисленными устройствами — надо подготовить банкомат к работе.Готовим банкоматОбучениеБанкомат надо обучить выдавать купюры. Для этого есть специальная процедура: банкомат отсчитывает по 10 листов из каждой кассеты и предлагает оператору ввести реальное количество отсчитанных листов. Если реальное количество отличается — банкомат откорректирует оптопары в тракте выдачи и предложит повторить процедуру.Из опыта у меня всего пару раз банкомат ошибался, то есть, как правило, они с завода уже неплохо откалиброваны.Ключи шифрованияВ банкомат загружают 2 ключа шифрования:мастер-ключ (MASTER KEY) — используется для шифрования ПИН-блока введённого клиентом.коммуникационный ключ (COMM KEY) — для шифрования пакета к FrontEnd процессинга.На HSM генерируются открытая и закрытая компонента каждого ключа, после чего открытая компонента прописывается во FrontEnd, а закрытая загружается в банкомат.Оба ключа загружаются в ПИН-клавиатуру (EPP Encrypted Pin Pad) и хранятся только там. По сути EPP — это такой маленький HSM, который не умеет генерировать ключи, но умеет очень хорошо их хранить. Когда я плотно работал с банкоматами — EPP имели 7 ступеней защиты от физического проникновения.После этого прописываем адрес процессинга, настраиваем VPN или что там придумают бойцы телекоммуникаций, и можно загружать сценарий работы банкомата.СценарийПро сценарий уже было сказано в статье, на которую я ссылался, хочу лишь немного добавить.Весь сценарий банкомата основан на так называемых ФИТах (Financial Institution Table).FIT — не что иное, как БИН банка выданный VISA.Например: для нашего родного банка мы позволим делать переводы с карты на карту, возможность просмотреть детали по вкладу и внести наличные на карточный счёт в дополнение к обычным возможностям (баланс, выдача наличных), а для всех остальных только баланс и выдача.Таким образом, мы должны загрузить неколько ФИТов в банкомат:400001, 400002, 400003 — позволим всё и вся999999 — только выдача и балансСценарий проверяет номер карты клиента и работает по первому совпадению в ФИТ-таблице.Итак, мы полностью подготовили весь комплекс к работе, осталось самое главное: совершить транзакцию.ТранзакцияСамый простой сценарий: наш клиент в нашем АТМ:Клиент вставляет карту в АТМ;АТМ видит что клиент наш и выдаёт ему опции;Клиент выбирает: выдача, 100 рублейБанкомат шифрует ПИН-блок мастер-ключом;Шифрует всё сообщение коммуникационным ключом и отправляет в FrontEnd;FrontEnd получает сообщение;по ID определяет банкомат (каждый банкомат подключается на свой собственный порт, так что ID получить проблем никаких);Расшифровывает сообщение открытой компонентой коммуникационого ключа;по БИН понимает, что карта наша;Расшифровывает ПИН-блок открытой компонентой мастер-ключа;Обрабатывает запрос на списание (есть ли деньги, не исчерпаны ли лимиты и всё такое прочее);Зашифровывает сообщение открытой компонентой коммуникационого ключа;Отправляет банкомату;Банкомат расшифровывает сообщение;Сообщает результат клиенту;Уведомляет хост, что деньги выданы (так же с шифрованием и всем прочим).Стоит отметить, что всё шифрование на стороне хоста осуществляется при помощи HSM.То есть шаги 8 и 9 в деталях выглядят так:Хост отправляет зашифрованный ПИН-блок, мастер-ключ и контрольную сумму на HSM;HSM расшифровывает ПИН-блок;Сверяет контрольную сумму после расшифровки с присланной;Зашифровывает открытый ПИН-блок при помощи IWK и считает контрольную сумму;Если контрольные суммы открытого ПИН-блока и зашифрованного IWK равны — ПИН введён верно.Клиент получает свои 100 рублей и уходит довольный, однако это только половина дела.В этот момент FrontEnd установил клиенту hold — заморозил на его лимите авторизации (доступная к снятию сумма) 100 рублей, но его текущий счёт никак не изменился.Здесь стоит немного пояснить: в процессинге нет счетов клиентов — движение денег происходит по так называемым «лимитам авторизации». Фактически, лимит авторизации — не что иное, как карточный счёт клиента, но он никак не фигурирует в плане счетов и бухгалтерском балансе.Другими словами, лимит авторизации есть техническая сущность, которая отражает состояние реального текущего счёта клиента в процессинге. Отличие лимита авторизации в том, что:на лимит авторизации действуют лимиты процессинга: лимит на единоразовую выдачу, лимит на ежедневную выдачу и так далее;лимит авторизации может изменяться в течение операционного дня, текущий счёт только в момент закрытия операционного дня.Вечером текущего дня или утром следующего дня (но, как правило, это делается ночью) закрывается операционный день. Все авторизации карт и суммы холдов выгружаются из FrontEnd и загружаются в BackEnd, где и происходит движение денег по текущим счетам клиентов. После этого финальные отчёты выгружаются в Автоматизированную Банковскую Систему, где хранятся текущие счета клиентов. На основании этих отчётов происходит реальное движение денег, а также во FrontEnd — новые лимиты авторизации (наш клиент из примера выше получает новый лимит авторизации, который меньше на 100 рублей).Теперь сложнее: Чужой клиент в нашем АТМ:Клиент вставляет карту в АТМ;АТМ понимает что клиент чужой, показывает ему только баланс и выдачу;Клиент выбирает: выдача, 200 рублейАТМ шифрует ПИН-блок мастер-ключом;Шифрует сообщение коммуникационным ключом;Отправляет сообщение на FrontEnd;FrontEnd расшифровывает сообщение открытой компонентой коммуникационого ключа;Определяет что БИН не наш и надо его отправить в VISA;FrontEnd зашифровывает сообщение компонентой AWK (так как мы в данном случае эквайер) и отправляет в VISA;VISA получает от нас сообщение, расшифровывает его второй компонентой нашего AWK и по БИНу определяет какого банка это карта;Зашифровывает сообщение компонентой IWK (так как обращается к эмитенту) того банка, который выпустил эту карту и отправляет сообщение;Банк-эмитент получает сообщение:Расшифровывает сообщение при помощи закрытой компоненты IWK (тут сразу понятно что карта наша, БИН смотреть нет смысла);Расшифровывает ПИН-блок;Авторизует карту (даёт добро на выдачу 200 рублей);Зашифровывает сообщение закрытой компонентой IWK и отправляет в VISA;VISA расшифровывает открытой компонентой IWK банка-эмитента, зашифровывает открытой компонентой AWK нашего банка и отправляет нам;Мы расшифровываем сообщение закрытой компонентой AWK;Записываем результат транзакции;Зашифровываем открытой компонентой коммуникационого ключа нужного банкомата и отправляем ему сообщение;Банкомат получает сообщение, расшифровывает его и выдаёт клиенту деньги;Уведомляет хост, что деньги выданы (опять же, шифрую все сообщения);Мы уведомляем банк-эмитент, что деньги успешно выданы;Это была только авторизация, то есть реальных денег никто никому не перечислил. Теперь нам надо получить финсообщение об этой транзакции и получить возмещение от другого банка: 200 рублей наших денег, которые мы выдали его клиенту.Мы отправляем в VISA отчёт (оффлайном, медленно и печально) о том, что не наш клиент с номером карты таким-то получил 200 рублей в нашем банкомате;VISA отправляет требование банку-эмитенту перечислить нам 200 рублей и ещё 0,5% от суммы транзакции, но не менее $3 самой VISA за то, что она провела транзакцию через себя. Это есть так называемый interchange fee;Банк-эмитент получает файлы от VISA, закрывает свой операционный день в процессинге, потом закрывает день в Автоматизированной Банковской Системе и переводит через корр. банк VISA на наш счёт наших 200 рублей;Рассчитывается с VISA (покрывает interchange fee)Само собой, все такие расчёты осуществляются в долларах, и тут играет роль курсовая разница, но это уже совсем другая история…UPD: В комментариях, товарищ Spewow привёл ссылку на статью о HSM и криптографииUPD2:И мною была обнаружена статья, где более подробно описана архитектура ПО для банкоматов (XFS): habrahabr.ru/post/93507/