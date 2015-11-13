500 р. за оформление карты ТачБанка

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Добрый день!Сейчас идет "марафон"Я выполнил 4 задания (и мои родственники с картами тача тоже) и сейчас на 5м. "Привести друга, который оформит карту с моим кодом в поле Предпочитаемое обращение"Предлагаю:1. оформляете карту с моим кодом.2. получаете, делаете операцию (пополнение/покупка) до 22/12.2.1 на следующий рабочий день я получаю 1000 б.3. после этого я сразу перечисляю вам 500р. на карту.Обратите внимание! за косяки тача (с оформлением, доставкой, зачислениями, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои баллы, потом ваши 500р.Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу.Если есть вопросы, или готовы мои коды использовать - обращайтесь!Спасибо!дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по кодуиначе перечислений не будет!