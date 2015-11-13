500 р. за оформление карты ТачБанка

АКЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ!
Добрый день!
Сейчас идет "марафон"
https://www.touchbank.com/promo/marathon-touch-bank
Я выполнил 4 задания (и мои родственники с картами тача тоже) и сейчас на 5м. "Привести друга, который оформит карту с моим кодом в поле Предпочитаемое обращение"
Предлагаю:
1. оформляете карту с моим кодом.
2. получаете, делаете операцию (пополнение/покупка) до 22/12.
2.1 на следующий рабочий день я получаю 1000 б.
3. после этого я сразу перечисляю вам 500р. на карту.
Обратите внимание! за косяки тача (с оформлением, доставкой, зачислениями, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои баллы, потом ваши 500р.
Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу.
Если есть вопросы, или готовы мои коды использовать - обращайтесь!
Спасибо!
дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по коду 111
При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!
Комментарии 10
Как узнать Ваш код? Собираюсь заполнить заявку. (Можно с ЛС).
@.
@.
О, спасибо за визит на мою страничку
Коды были переданы через ЛС.
На сегодня 3 кода из 4 в процессе доставки.
1 код отправил утром.
При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!