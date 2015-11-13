Вход
Профиль Блог Лента Активность

500 р. за оформление карты ТачБанка

13.11.2015 14:16 10 1 659 просмотров
АКЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ!

Добрый день!
Сейчас идет "марафон"
https://www.touchbank.com/promo/marathon-touch-bank
Я выполнил 4 задания (и мои родственники с картами тача тоже) и сейчас на 5м. "Привести друга, который оформит карту с моим кодом в поле Предпочитаемое обращение"
Предлагаю:
1. оформляете карту с моим кодом.
2. получаете, делаете операцию (пополнение/покупка) до 22/12.
2.1 на следующий рабочий день я получаю 1000 б.
3. после этого я сразу перечисляю вам 500р. на карту.

Обратите внимание! за косяки тача (с оформлением, доставкой, зачислениями, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои баллы, потом ваши 500р.
Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу.

Если есть вопросы, или готовы мои коды использовать - обращайтесь!
Спасибо!

дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по коду 111
При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!

Комментарии 10

Николай Графов  (Nikg)
#
Как узнать Ваш код? Собираюсь заполнить заявку. (Можно с ЛС).
@mike  (@mike)
#
Цитата
Николай Графов пишет:
Как узнать Ваш код? Собираюсь заполнить заявку. (Можно с ЛС).
Напишите ЛКНГВП в поле "Предпочитаемое обращение". (а то что-то автор поста скромничает по неизвестным причинам)

@.
k alex  (-poih)
#
Цитата
@mike пишет:
@.

О, спасибо за визит на мою страничку smile:D
Коды были переданы через ЛС.

На сегодня 3 кода из 4 в процессе доставки.
1 код отправил утром.
k alex  (-poih)
#
дам 650 р. первому, кто успеет до 7 оформить по коду ЛВКМКВ
При использовании сразу отписать тут иначе перечислений не будет!
Кирилл  (Tyaytya)
#
Использовал.
k alex  (-poih)
#
Коллеги, по озвученным условиям претендент Кирилл (Tyaytya).
Николай Графов  (Nikg)
#
Рекомендую kamov alex (-poih) . Сделка прошла успешно!
Кирилл  (Tyaytya)
#
Всё как обещал. Достойный человек
Р Х  (neon7o)
#
условия еще в силе?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения