Манисенд комиссии уточняем тонкости

Цитата

chumanoid пишет:

Подскажите, если карту использовать как донор при с2с, то берётся комиссия?



Донорство - операция пассивная, предполагающая "вытягивание" с карты сторонним сервисом. Где все операции проводятся на стороне вытягивающего сервиса. Этот же сервис назначает комиссию за саму с2с операцию (важно отметить, что в дополнение к этой комиссии может быть и комиссия 1. банка с карты которого списываем, 2. банка на карту которого зачисляем)

Отметим, что сервис с2с может быть сторонним и для получателя, и для источника (прим.: альфа - перевод между любыми картами)

В противоположность

Есть с2с инициированный на стороне Тача. Все операции проводит тач. Комиссию с2с назначает он же. "Источником" является карта Тач (строго говоря не карта, а счет карты).



В итоге правильный вопрос по с2с должен быть такой:

1. перевожу с карты ХХХ

2. использую сервис УУУ

3. на карту ZZZ.

Какие комиссии на каждом этапе?



Ответ по сабжу:

1. перевожу с карты Тач - комиссия 0,

2. использую сервис

ИБ Тач - 1% + 50 р.

не Тач - см.тарифы сервиса (Тинькоф, Кука - 0%, альфа - 1,95% (минимум 50 руб.))

3. на карту - см.тарифы по карте получателя (Тинькоф, Кука - 0%).



1. перевожу с карты др.банка - см.тарифы по карте источника (Тинькоф Деб(мин 3т.р.), Кука - 0%)

2. использую сервис

ИБ Тач - 0.

не Тач - см.тарифы сервиса.

3. на карту Тач - 0.