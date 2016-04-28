http://www.gazprombank.ru/personal/bank_cards/cards/67365/
Карта Газпромбанк-Газпромнефть интересна только как Бонусная (типа карты лента, окей ...) - так она дает золотой статус (сейчас 4**% от покупок на АЗС Газпромнефть бонусами, которыми сразу можно частично и полностью оплатить следующую покупку на этой АЗС).
Бонусная составляющая не зависит от срока действия карты.
Банковское приложение не интересно (1% от покупок теми же бонусами) и никак не связано с бонусами на АЗС.
Т.е. НЕ обязательно активировать в банке, получать пин, вносить на нее деньги.
Можно оплачивать покупку любой другой картой с большим к/б.
Алгоритм использования:
1) получаете моментально (по 31/12/16 бесплатно*) по акции в Газпромбанке.
2) Едете на заправку. Карта активируется на заправке автоматически после первой покупки. Но можете уточнить кассиру, что у вас новая Бонусная карта и ее надо активировать.
3) После заправки/покупки кофе даете кассиру карту Газпромбанк-Газпромнефть и говорите "Сюда бонусы". Потом даете Другую карту/наличность и говорите "Этим оплатить"
4) Когда бонусов накопили.
После заправки/покупки кофе даете кассиру карту Газпромбанк-Газпромнефть и говорите "Снять все/ХХ бонусов". Потом Другой картой/наличностью доплачиваете, чего не хватило.
**- золотой статус https://www.gpnbonus.ru/on_the_way/
*-http://www.gazprombank.ru/personal/bank_cards/504472/
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http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=87610&PAGEN_1=6#forum-message-list
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