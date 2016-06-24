Оплата ЖКХ Совкомбанк

5% за жкх у сковка закончилось



Общая ситуация по платежам в СОВКе

ИБ Совкома - Фактура (создано ЦФТ). Соответственно первый вариант оплаты - раздел Платежи (по системе Город). Однако список получателей у Совка урезан (сравните, например, с ЛК кукурузы, там та же Фактура, но получателей больше). Комиссии по этому способу зависят исключительно от договоренностей ЦФТ-Получатель. Совок тут третье лицо и дополнительных комиссий сверху не берет.



Переходим ко второму варианту - межбанковский платеж по реквизитам.

Узнаем реквизиты получателя именно для оплаты от потребителей (Название/Счет/БИК/ИНН/КПП). Назначение платежа тоже лучше уточнить у получателя. Примерный шаблон:

Оплата ЖКХ. Горячее водоснабжение, лицевой счет 45433, адрес, фио на кого договор с поставщиком жкх, без ндс.

Комиссия у меня 0,5% за межбанк.



За все варианты к/б 5% был начислен на момент написания.



Про смс не совсем актуально на 20/02/17:

На многих поставщиков из раздела Платежи нельзя настроить смс (полагаю, зависит если в настройках платежа есть пункты "показания счетчика, период оплаты" и т.п.)

После создания шаблона заходим в настройки шаблона и задаем смс код самостоятельно.

далее оплачиваем по смс (+3 руб. за платежку).