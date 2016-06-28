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Жара в Рокетбанке

28.06.2016 14:29 8 1 774 просмотра
АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Всем, кто активировал но не получил еще оплату от меня, нужно сообщить в ЛС
1. ФИО
2.1 номер тел. (для перевода на рокет)
2.2. номер договора (для перевода на ТКС)

Если вдруг вам иной вариант перевода удобнее, то это вариант.

До 25го Могу быть недоступен. Вернусь - все со всеми решим.

Жара в Рокетбанке до 1 августа
На свой день рождения мы пришли не с пустыми руками. Чтобы приглашать в Рокет друзей было еще приятней, объявляем «Жару в Рокетбанке» — продолжение «Весны», которую вы так просили вернуть. Теперь мы снова начисляем 1000 рокетрублей за каждого друга, которого вы позовете в Рокет. Активировать карту он должен до 1 августа. Приглашайте и не думайте о лимитах — с этого момента вы получите по 1000 рокетрублей за следующих 10 приглашенных в Рокет друзей.

СпецССЫЛКА
Пожалуйста, сразу после регистрации отметьтесь тут. smile:!:
И так Оформив по моей спецссылке вы получаете:
1) 500 рокет рублей* за активацию
2) От меня оформившим 808 рублей после активации вами карты (на карту Рокета, Тинькоф, и т.д.)
* - рокет рубли - фантики (базово начисляют 1%), которые компенсируют любую покупку по карте, но покупка должна быть более 3000 р., и совершена не позже месяца назад.
Можно в ашане купить 6 карт по 500р. и тут же компенсировать.

ссылок у меня несколько.
Обязательно отметиться тут.
Отвечаю в ЛС по будням в раб.время.

Комментарии 8

n-demitsuri  (n-demitsuri)
#
Все быстро. Все работает.
ozerov.st  (ozerov.st)
#
Всё оперативно и как было обещано. Рекомендую.
Р Х  (neon7o)
#
зарегился.
Alex Real  (Ale7711)
#
Зарегистрировался
Владислав  ([Vlad])
#
Зарегистрировался. Надеюсь, успею получить и активировать до 01.08.2016.
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