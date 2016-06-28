Жара в Рокетбанке

До 25го Могу быть недоступен. Вернусь - все со всеми решим.

Пожалуйста, сразу после регистрации отметьтесь тут.

Всем, кто активировал но не получил еще оплату от меня, нужно сообщить в ЛС1. ФИО2.1 номер тел. (для перевода на рокет)2.2. номер договора (для перевода на ТКС)Если вдруг вам иной вариант перевода удобнее, то это вариант.И так Оформив по моей спецссылке вы получаете:1) 500 рокет рублей* за активацию2) От меня оформившим 808 рублей(на карту Рокета, Тинькоф, и т.д.)* - рокет рубли - фантики (базово начисляют 1%), которые компенсируют любую покупку по карте, но покупка должна быть, и совершена не позже месяца назад.Можно в ашане купить 6 карт по 500р. и тут же компенсировать.ссылок у меня несколько.Обязательно отметиться тут.Отвечаю в ЛС по будням в раб.время.