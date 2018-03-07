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Восточный 500 бонусов +550

07.03.2018 08:48 1 392 просмотра
Предлагаю свой код
109217283
+550 р. дополнительно от меня.
Но только после того, как придет моя 1тр. За возможные косяки банка/маринок я не отвечаю.

сразу предупрежу, что если:
Два человека сообщили, что оформили заявку с Вашим кодом, а затем, что выполнили расходование.
В соотв. 4е число Вы получаете только 1 тысячу.
тогда по 280 каждому.

ветка:
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=27&TID=314968&MID=6295060#message6295060

Комментарии 1

k alex  (-poih)
#
1. kolyuchka76
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