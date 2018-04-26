Ситибанк. Оформи кредитку и получи 2000 руб. + 1000р. от меня.

минимум 3 человека

Переходите по ссылке, оформляете карту, делете покупку 2,5 тр., получаете гарантированно 2 тр.Вознаграждения начисляются только за клиентов, оформивших кредитную карту Ситибанка, активировавших ее и совершивших транзакции на сумму от 2 500 рублей в течение срока действия акции.При условии если Рекомендуемый активировал и совершил 1 (одну) операцию в течение Периода совершения операцийна сумму 2 500 рублей и выше.Для целей Промокампании не учитываются следующие операции: операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4814, 4812, 4900, 8999; операции, сумма которых была списана со счета Карты Участника Промокампании после 24:00:00 часов 20 июля 2018 года (по московскому времени);Важно!поэтому первому и второму, отписавшему здесь об оформлении по моей ссылке по 1500р. от меня.Обязательно, сразу после заказа по ссылке отметьтесь тут в комментарии.Обратите внимание! за косяки банка (с оформлением, доставкой, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои бонусы, потом ваши 1000р.Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу.