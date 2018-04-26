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Ситибанк. Оформи кредитку и получи 2000 руб. + 1000р. от меня.

26.04.2018 12:33 2 890 просмотров
Переходите по ссылке, оформляете карту, делете покупку 2,5 тр., получаете гарантированно 2 тр.

https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/priglasi-druga-cashback-2018.htm?utm_term=2214459_3009

Вознаграждения начисляются только за клиентов, оформивших кредитную карту Ситибанка, активировавших ее и совершивших транзакции на сумму от 2 500 рублей в течение срока действия акции.
При условии если Рекомендуемый активировал и совершил 1 (одну) операцию в течение Периода совершения операций
на сумму 2 500 рублей и выше.
Для целей Промокампании не учитываются следующие операции:
 операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером: 4814, 4812, 4900, 8999;
 операции, сумма которых была списана со счета Карты Участника Промокампании после 24:00:00 часов 20 июля 2018 года (по московскому времени);

Важно!
! 1т.р. от меня, если набирается необходимый минимум 3 человека, заказавших карту!
поэтому первому и второму, отписавшему здесь об оформлении по моей ссылке по 1500р. от меня.
Обязательно, сразу после заказа по ссылке отметьтесь тут в комментарии.

Обратите внимание! за косяки банка (с оформлением, доставкой, оплатами и пр...) я не отвечаю. Т.е. сначала мои бонусы, потом ваши 1000р.
Но, конечно, я заинтересован в успехе и буду помогать, как смогу.


https://www.citibank.ru/russia/promo/pdf/TCs-MC_Football.pdf

Комментарии 2

k alex  (-poih)
#
Есть 4 !заявки!
но карты пока не оформлены
Евгений  (Eugene4)
#
Получены две карты.
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