Банк Хоум Кредит запустил специальное приложение для iPhone
Хоум Кредит, один из лидеров российского рынка банковской розницы, разработал приложение для пользователей iPhone. Приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store.
Новое приложение позволяет пользователям iPhone получать новости банка, а также актуальную информацию о ближайших отделениях и банкоматах, графике их работы и местоположении на карте, а также узнать адреса магазинов-партнеров дисконтной программы «Карта города», где можно получить скидки при совершении покупок по карте Банка Хоум Кредит.
Кроме того, установив приложение, пользователи iPhone могут оформить кредит, заполнив соответствующую заявку и заказав звонок специалиста Хоум Кредит для дальнейшего оформления.
Скачать новое приложение можно бесплатно через App Store, набрав в поисковой строке «homecredit».
«Мы стремимся всегда идти в ногу со временем и предлагать своим клиентам современные технические решения, которые могут сделать их взаимодействие с банком удобным. Новое приложение позволит нашим клиентам – владельцам iPhone оперативно получать актуальную информацию и оформлять заявки на кредит», - отметил Алексей Евтушенко, Директор по информационным технологиям Банка Хоум Кредит.
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