Порядок исполнения платежей через офисы:

Порядок исполнения платежей через ИБ и МБ:



Порядок исполнения платежей через «Мой кредит», сайт банка и IVR:

Друзья, информируем Вас опорядке исполнения платежей в период с 30 декабря 2018 по 8 января 2019•Разовые внутрибанковские платежи на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим операционным днем при их оформлении до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.•Регулярные внутрибанковские платежи будут исполнены в дату их планового исполнения, в том числе если эти даты выпадают на период с 1 по 8 января 2019 года.•Регулярные межбанковские переводы будут приняты к исполнению в дату платежа, их исполнение осуществится в первый рабочий день 9 января 2018 года.•Конвертация, покупка/продажа валюты будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 21.30 (МСК). После 21.30 (МСК) – следующим календарным днем.•Оплата услуг в Интернет-банке будет осуществляться в стандартном режиме 24/7 без перерывов в обслуживании.•Внутрибанковские платежи (разовые и регулярные) на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.•Межбанковские платежи (разовые и регулярные) будут исполнены 9 января 2019 года.•Конвертация, покупка/продажа валюты будут исполнены текущим операционным днем в случае их оформления до 21.30 (МСК).После 21.30 (МСК) – следующим календарным днем.•Платежи на счета кредитов и кредитных карт будут исполнены текущим днем в случае их оформления до 20.00 (МСК). После 20.00 (МСК) – следующим календарным днем.