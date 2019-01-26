Спешим поделиться новостью об очередном обновлении приложения Мой кредит.
Что нового?
- Теперь, если при регистрации вы не ввели кодовое слово или номер карты, для отображения дебетовых продуктов, достаточно зайти в раздел "Еще" и повысить уровень защиты;
- Добавлен сканер карты через камеру или сканер NFS, карту достаточно приложить к смартфону;
- Появилась возможность оформления дебетовой карты без участия сотрудника;
- Кредит считается завершенным уже на следующий день после даты списания;
- Справка о полном погашении договора доступна сразу после завершения договора;
- Функционал смены пароля добавлен для приложения на платформе IOS;
- По карте Свобода стали доступны тарифы в разделе "Подробнее о карте";
- Если потянуть экран вниз на главной странице - обновляются данные.
В течение 2-х недель обновление станет доступно всем. Впереди нас ждет еще много крутых изменений.
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