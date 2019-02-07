Информируем вас о том, что с 06.02.2019г. вступают в силу следующие изменения по кредитным картам:
1. Введен лимит по безналичным операциям на оплату товаров и услуг - не более 1 000 000руб. в месяц;
2. Введен лимит на оплату услуг операторов мобильной связи, телевидения, интернета и др. поставщиков услуг (МСС 4814) - не более 14 000 руб. в месяц.
По дебетовым картам изменения коснулись услуги "СМС - пакет". Теперь только при первом подключении услуги "СМС - пакет" в течение первых двух расчетных периодов комиссия не взимается.
Подробнее ознакомиться с тарифами можно тут.
Комментарии 0