1. Вклад «18 месяцев»
Срок – 18 мес.
Процентная ставка – 6,2% годовых
Пополнение – есть, в первые 30 дней действия вклада
Частичное снятие – не допускается
Ставка досрочного расторжения – 0,01%
Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.
Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.
Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)
Пролонгация – допускается во вклад «18 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада
Вклад доступен для открытия только в БО.
2. Вклад «18 месяцев Плюс»
Срок – 18 мес.
Процентная ставка – 8% годовых
Пополнение – есть, в первые 30 дней действия вклада
Частичное снятие – не допускается
Ставка досрочного расторжения – 0,01%
Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.
Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.
Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)
Пролонгация – допускается во вклад «18 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада
Вклад доступен для открытия как в БО и в ИБ/МК.
3. Вклад «36 месяцев».
Срок – 36 мес.
Процентная ставка – 6,5% годовых
Пополнение – есть, в первые 90 дней действия вклада
Частичное снятие – не допускается
Ставка досрочного расторжения – 0,01%
Минимальная сумма вклада – 1 000 руб.
Минимальная сумма пополнения – 1 000 руб.
Выплата процентов – в конце срока вклада без капитализации процентов (путем причисления к вкладу или путем перечисления на связанный счет)
Пролонгация – допускается во вклад «36 месяцев» в рублях РФ или аналогичный вклад, который принимается Банком на момент завершения вклада
Вклад доступен для открытия как в БО и в ИБ/МК.
Комментарии 0