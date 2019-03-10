Что нового?
-Для перевода с карты стороннего банка теперь достаточно просто приложить карту к телефону (доступно для карт с функцией бесконтактной оплаты и телефонов с NFS);
-Доступно копирование реквизитов и деталей продукта в буфер обмена;
-При ручном изменении названия продукта в разделе "Подробнее по карте" отобразится название банковского продукта;
-Если счета заблокированы службой клиентского контроля, то при входе будет отображена рекомендация обратиться в банк, а само приложение будет недоступно.
Что нового для IOS (уже было реализовано на Android):
-Отображение и открытие вкладов;
-Тарифы по карте Свобода;
-Сканирование карты с помощью камеры.
Впереди будет много интересного. А какие функции вы бы хотели видеть в приложении?
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