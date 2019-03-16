Напоминаем о том, что с 12 марта 2019г. повышается процентная ставка рублёвых и валютных вкладов:- По вкладу "18 месяцев Плюс" устанавливается процентная ставка 8,2% годовых;- По вкладу "Кабинет Плюс" устанавливается процентная ставка 8% годовых;- По вкладу "Доходный год Плюс" устанавливается процентная ставка 7,8% годовых;- По вкладу "Два Доходных года Плюс" устанавливается процентная ставка 8,5% годовых;- По вкладу "Доходный год" в долларах США устанавливается процентная ставка 3,5% годовых;- По вкладу "Доходный год" в евро устанавливается процентная ставка 1% годовых.Желаем Вам удачных вложений