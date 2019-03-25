В акции участвует только один договор.

Утро понедельника начинается с классной новости! Акция Десятикратная Польза снова с намиС 25.03.2019г. по 25.03.2020г.1. Клиенты, которые оформят в период акции дебетовую карту Польза с помощью любого канала (дистанционные сервисы или БО) и при этом на дату начала акции (25.03.2019г.) не будут иметь действующий договор пои/илиПри выполнении условий указанных выше, клиент получит бонус в видеменее 300тыс.руб. в течение первых(условия получения ПНО сохраняются - подтвержденных покупок на 5000руб. в расчетный период) ив период с(МСС коды в категории развлечения будут выделены отдельно).2. Категория клиентов, у которых на момент начала акции уже есть, оформленной до начала акции.Клиентов ждет бонус в виде(МСС коды в категории развлечения будут выделены отдельно).Желаем вам приятных покупок и больших бонусов!