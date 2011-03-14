Денис Власов: «Ставки сегодня действительно на дне»

Хоум Кредит Банк упрощает сложные кредитные продукты, отменяет комиссии и нацелен на то, чтобы стать лучшей розничной кредитной организацией. Директор по прямым продажам и маркетингу Банка Денис ВЛАСОВ рассказал в интервью Банки.ру, каким образом будет восстанавливаться лидерство «Хоум Кредита» на рынке кредитных карт, в чем зачастую кроется истинная причина недовольства Клиентов, пользующихся банковскими услугами, а также какую выгоду можно получить, реализуя проект повышения финансовой грамотности населения.



— Какие новые продукты банк предложит в этом году?



— Буквально недавно мы внедрили некоторые новшества. Так, с 1 февраля была полностью изменена линейка кредитных карт, которая теперь основана на концепции free for life. Суть в том, что мы полностью отменили комиссии за обслуживание карты. Почему? Проведенные нами исследования дали представление о том, чего хотят клиенты, какова их модель поведения, как они вообще пользуются кредитными картами. Далеко не всегда идеи Клиента по использованию карты и их реальное воплощение совпадают. Например, зачастую до получения карты человек планирует совершать с ее помощью покупки в магазинах на большие суммы, а в итоге просто снимает наличные в банкомате. Еще одно наблюдение — многие Клиенты хотят иметь карту в качестве запасного кошелька, для непредвиденных трат.



Соответственно, исходя из результатов данных исследований мы и обновляли нашу карточную линейку. Отменили ежемесячную комиссию за обслуживание. Согласитесь, человеку, который держит карту «на всякий случай» и не использует постоянно, платить за нее Банку как-то нелогично. Остальные условия тоже упростили. Если раньше у нас были различные комиссии за снятие наличных в банкоматах — в зависимости от того, наше это устройство или нет, то теперь мы от этого ушли. Мы упростили процентные ставки, которые до этого тоже были разными — для оплаты через POS-терминалы одни, а для снятия наличных другие. Сейчас ставка единая. В итоге такой сложный продукт, как кредитная карта, стал более прозрачным и понятным.



Также в первых числах марта запустили обновленную линейку кредитов наличными. В прошлом году мы два раза меняли условия по этому продукту, каждый раз снижая ставки. В начале нынешнего года также были внесены подобные изменения. Если в начале прошлого года наш самый дешевый кредитный продукт стоил 29% годовых, то в итоге цена снизилась до 24%. В этом году наша минимальная процентная ставка — на уровне 19,9%. И это не рекламная уловка, у нас действительно можно получить кредит по такой ставке. Но дело не только в этом. Суть обновленной линейки в том, что в зависимости от предоставленных потенциальным заемщиком документов, от необходимых сроков рассмотрения заявки мы можем предлагать разные условия предоставления кредита, подбирая Клиенту наиболее подходящий продукт.



Кроме того, в этом году мы будем продолжать внедрять по всем нашим точкам продаж так называемый динамический скоринг. Эта технология давно используется в нашем банке в POS-кредитовании, теперь мы начинаем использовать ее в кредитах наличными. Суть очень проста. Допустим, клиент обратился в Банк с заявкой на получение кредита размером 100 тысяч рублей. Обычно Банк или подтверждает эту заявку, или дает отказ, после чего потенциальному заемщику придется делать вторую попытку и подбирать какие-то другие условия. Динамический скоринг позволяет сразу предложить клиенту несколько вариантов, из которых он может выбрать то, что его больше интересует.



Безусловно, мы и дальше будет развивать наши продукты. Речь идет о функциональности кредитных карт, о кобрендовых проектах и т. д.



— Какие продукты будут для вас локомотивными, приоритетными?



— Как розничный Банк, мы хотим концентрироваться на основных продуктах этого направления. Мы — лидеры в POS-кредитовании и планируем удерживать лидерство в этом сегменте. В прошлом году мы несколько ослабили свои позиции на рынке кредитных карт, но намерены их восстановить. Конечно, в числе приоритетов будут и кредиты наличными. Самая сложная задача — это делать все одновременно, но, поскольку мы хотим быть лучшим розничным Банком, у нас нет другого выбора, кроме как сделать это.



— А какие кредитные продукты сегодня наиболее востребованы на рынке?



— В прошлом году после кризиса начали восстанавливаться «легкие» продукты, в частности POS-кредитование. Я уверен, что и в дальнейшем такие кредиты будут пользоваться популярностью. Кредиты наличными традиционно являются популярным сегментом. А вот кредитные карты продавать будет непросто, поскольку это довольно сложный продукт. Тот их рынок, который существует сейчас, на 80% сформирован кросс-продажами. Единицам Банков удается продавать этот продукт просто так, «на улицу», и развивать это направление — не самая простая задача для Банков.



— Какова ситуация с просроченной задолженностью?



— Просрочка у нас сокращалась на протяжении всего 2010 года. На сегодня она снизилась до 6,9%, а на конец 2009 года ее уровень был 12,9%. Сейчас у нас исторически минимальный уровень просроченной задолженности. На это повлияли три фактора — снижение стоимости рисков, в целом повышение эффективности работы Банка и изменение в поведении клиентов. Люди стали лучше платить.



— В прошлом году Хоум Кредит Банк начал активно работать на рынке зарплатных проектов. Каких результатов удалось достичь?



— Сейчас у нас около 400 компаний — партнеров по зарплатным проектам и порядка 40 тысяч держателей карт. Безусловно, ситуация на этом рынке непростая — конкуренция достаточно сильная, да и сам рынок уже сформирован. И выходить на него с «голыми» карточками было бы неправильно, необходимы действительно интересные предложения. В нашем случае это достаточно привлекательные условия для самих компаний, плюс мы стараемся предлагать сотрудникам льготные программы кредитования — кредитные карты, кредиты наличными. Кроме того, в прошлом году мы активно развивали дисконтную программу, и сегодня почти 7 тысяч торговых точек по всей стране предоставляют скидки при оплате картами Хоум Кредит Банка.



— Насколько интересны вам сейчас депозиты?



— Прошлый год был удачным для нас. Мы существенно нарастили портфель вкладов, он вырос на 82% до 21 миллиарда рублей. И если мы действительно хотим быть сильным розничным банком, то строить бизнес без вкладчиков, без людей, которые доверяли бы тебе свои деньги, было бы неправильно.



— Согласны ли вы с мнением, что ставки по депозитам сейчас достигли дна?



— Здесь достаточно сложно делать прогнозы. По всей видимости, ставки действительно сегодня на дне. Если мы будем рассматривать последние полтора года, когда в течение нескольких месяцев они могли падать на целые несколько процентов (например, в течение прошлого года максимальные ставки упали с 18—20% до 10—11% сегодня), то понятно, что в ближайшее время таких изменений уже не будет, таких резких колебаний уже не ожидается.



— Что будет влиять на процентную политику вашего Банка в этом году?



— Два основных фактора: наши амбиции и рынок.



— Розничные Банки сегодня стремятся активно развивать дистанционные каналы обслуживания. Вам это интересно?



— Это крайне актуальная для нас тема. Дистанционные каналы обслуживания — это не только интернет-банкинг, это также и банкоматная и терминальная сети, и возможность совершения операций через контактный центр, и другие каналы. Мы развиваем интернет-банкинг с 2008 года. Сегодня в нашу систему входят более 200 бенефициаров — компаний, в адрес которых можно совершать платежи без комиссии. Оплата услуг — одна из наиболее востребованных функций интернет-банкинга. В этом году мы планируем добавить возможность управления вкладами через эту систему. Вообще же, наш Банк не гонится за каким-то инновационным лидерством. Мы знаем нашу аудиторию, и наша задача — предложить то, что действительно востребовано людьми.



— Крупные розничные Банки — Сбербанк и Банк Москвы имеют так называемые инновационные высокотехнологичные «офисы будущего», оснащенные по последнему слову техники. Вы не хотите открыть такой офис?



— По сути «офис будущего» — это лаборатория, где тестируются какие-то идеи, лишь часть из которых потом пойдет в производство, для массового применения. В принципе это абсолютно правильная мысль, поскольку банковские инновации должны где-то тестироваться. Ну и конечно, такие офисы дают определенный имиджевый эффект. Мы, безусловно, следим за ситуацией на этом направлении. У нас есть ряд передовых офисов, где тестируются идеи, какие-то разработки, это не всегда технические инновации — это может быть тестирование моделей обслуживания клиентов, например. Повторюсь, мы все это тестируем в нескольких офисах, в том числе и с точки зрения распространения данных моделей на всю нашу сеть продаж. Есть, как вы понимаете, определенные региональные особенности, поэтому тестирование только в Москве не всегда может помочь получить правильные выводы и масштабировать идею на уровень всей страны.



— Изменился ли с начала кризиса среднестатистический портрет клиента Хоум Кредит Банка?



— Для нас — нет. Наша клиентская база — 20 миллионов человек, и хотя ее состав меняется, в том числе в зависимости и от наших бизнес-целей, социально-демографические признаки в целом остаются прежними. Если мы либерализуем условия по кредитам наличными для тех, кто может подтвердить свою работоспособность и получить более привлекательные условия, то можем быть уверенными в том, что через эти продукты получим и другие сегменты пользователей. Новые клиенты приходят и через зарплатные проекты. Но утверждать, что с начала кризиса наш клиент изменился, мы не можем.



Беседовала Татьяна ТЕРНОВСКАЯ, Banki.ru

14.03.2011