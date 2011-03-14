Интернет-Банк становится выгоднее

С 15 марта 2011 года Банк изменяет условия обслуживания в системе Интернет-Банк:

1. Отменяется комиссия за осуществление безналичных переводов на счета получателей внутри Банка по системе Интернет-Банк.



- переводы на счета получателей внутри Банка

Не взимается

- переводы на счета получателей в других банках

0,5% от суммы перевода, мин. 29 руб., макс. 199 руб. за операцию



2. Увеличиваются дневные лимиты на операции по безналичному перечислению денежных средств посредством интернет-банка:

- максимальная сумма всех переводов через ООО НКО «Рапида» в разделе «Платежи» Интернет-банка, суммарно со всех счетов в Банке

60 000 руб.



- максимальная сумма всех переводов на счета получателей внутри Банка

(исключая платежи через ООО НКО «Рапида»)

600 000 руб.



- максимальная сумма всех переводов на счета получателей в других банках

(исключая платежи через ООО НКО «Рапида»)

200 000 руб.