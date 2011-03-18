Банк Хоум Кредит начинает программу автокредитования в автосалонах

Банк Хоум Кредит предложил кредит на покупку автомобиля отечественного или иностранного производства с пробегом в автосалонах-партнерах банка. Автокредит предоставляется на доступных для большинства россиян условиях: его можно получить всего лишь по двум документам и в течение одного часа.



Минимальная процентная ставка составляет 18,9% годовых, максимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, первоначальный взнос может составлять от 10% до 80% от стоимости автомобиля.



Дополнительной отличительной особенностью этого продукта является отсутствие требования к страхованию объекта залога, что делает кредит еще более доступным для широкого слоя клиентов.



«Мы продолжаем реализацию стратегии розничного банка, предлагающего своим клиентам весь спектр банковских услуг. Мы начали пилотный проект по кредитованию автомобилей в автосалонах Москвы, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. По итогам тестового периода мы примем решение о расширении программы. Условия продукта и выбор автосалонов-партнеров ориентированы на нашу целевую аудиторию. Мы предлагаем доступный конкурентоспособный банковский продукт с высокой скоростью рассмотрения заявки и минимальным пакетом документов», - отметил Владимир Гасяк, Заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит.



В ноябре 2010 года Хоум Кредит запустил продукт «Автомания», кредит, предназначенный для клиентов, которые планируют приобрести подержанный автомобиль на заемные средства. «Автоманию» можно приобрести в банковских офисах Хоум Кредита. Суть продукта заключается в том, что заемщику предоставляется кредит наличными, а после покупки автомобиля он может оформить на него залог и снизить процентную ставку.