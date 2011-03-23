Сегодня уход иностранных банков из России средства массовой информации всё чаще называют тенденцией. За последние два года целый ряд банков с иностранным участием в капитале был вынужден полностью или частично свернуть отдельные направления бизнеса на российском рынке. Такие банки, как Barclays, Morgan Stanley, HSBC и Swedbank остались на местном рынке, отказавшись лишь от розничной составляющей своего бизнеса. В то время как нидерландский Rabobank вообще закрыл российскую «дочку», а в декабре 2010 г. Россию покинул и испанский Santander, бизнес которого купил банк «Восточный экспресс». О намерении уйти из России заявляла и бельгийская KBC, акционер Абсолют-банка.
Я бы не стал искать единую причину того, что планы материнских компаний по завоеванию российского рынка не оправдались. В каждом случае свою роль сыграли разные факторы или их совокупность. Кто-то не успел достичь необходимого уровня развития до кризиса, кто-то выбрал неподходящую маркетинговую стратегию, некоторые банки привлекли недостаточный объем финансирования, другие не сумели адаптироваться к российским реалиям, адекватно оценить возможности местного рынка и эффективно использовать свои конкурентные преимущества. Есть целый ряд объективных причин ухода иностранных игроков, однако признать это явление тенденцией было бы, по меньшей мере, опрометчиво. У меня как у главы успешного иностранного банка есть все основания это утверждать.
Как я уже упоминал, на мой взгляд, одной из причин ухода некоторых банков из России стала их неспособность адаптироваться к российским реалиям. Привлеченные динамичным развитием местной финансовой среды в докризисный период иностранные банки, по-видимому, попытались использовать привычные для них западные модели развития розничного бизнеса, которые оказались недостаточно эффективными в условиях развивающегося российского рынка. Неудачно было выбрано и время выхода на рынок — непосредственно перед кризисом. Похоже, рыночной экспертизы не хватало, а времени на «раскачку» у них просто не было. Тем не менее, я уверен, что если бы они решили переждать, то получили бы вполне реальные шансы выйти на точку безубыточности, а затем и в прибыль. Но, видимо, у акционеров не хватило выдержки продолжить бизнес. Такая ситуация была, например, у Barclays. Для входа на рынок был приобретен небольшой розничный банк (Экспобанк), скорее всего, чрезмерно оптимистично был оценен потенциал роста российского банковского сектора, и не было уделено должного внимания оценке макроэкономических рисков в условиях финансового кризиса. Результат известен.
Еще одну причину неудачи я вижу в том, что управление розничным бизнесом в России осуществлялось головной организацией, а местным руководителям не были делегированы необходимые полномочия самостоятельно принимать важные стратегические решения. А это очень важный момент, ведь российский рынок своеобразен. Он интересен, в него нужно погрузиться с головой, чтобы понять, как устроены основные процессы и, безусловно, на нем нельзя экономить. В частности, местная среда характеризуется низким уровнем проникновения банковских услуг среди населения, что требует от банков дополнительных затрат на продвижение. Уровень финансовой грамотности населения невысок, и это требует дополнительных бюджетов на просветительскую работу. Кроме того, нужно четко понимать, на какие сегменты «ставить» — ряд продуктов, на которые традиционно рассчитывали многие «иностранцы» (привилегированное обслуживание, ипотека, кредитование девелоперов), себя здесь не оправдали. В итоге головные офисы не стали увеличивать расходы на российские «дочки» из-за их недостаточной оценки внутренних операционных рисков.
Тем не менее, есть целый ряд банков, которые сумели найти и прочно занять свою нишу на российском рынке: Home Credit
, UniCredit, Societe Generale, Raiffeisen. Несмотря на кризис, они смогли преодолеть сложный период экономической нестабильности с минимальными потерями и продолжают успешно развиваться. В частности, «Хоум кредит» сумел своевременно перестроить бизнес-модель в 2008-2009 гг., что позволило нам не только сохранить прежние темпы роста, но и стать одним из самых успешных банков на розничном рынке. На сегодняшний день «Хоум кредит» занимает 27,3%
рынка потребительских кредитов и 4,6%
рынка кредитных карт. При этом потенциал рынка позволяет нам в перспективе рассчитывать на удвоение или утроение нашего бизнеса.
Источник: http://www.vedomosti.ru/
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