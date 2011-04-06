15 апреля в пресс-центре Банки.ру в рамках сервиса «Друзья банков» состоится дружеская встреча представителей Хоум Кредит Банка и посетителей портала. Она будет посвящена обсуждению актуальных проблем, интересующих клиентов кредитной организации. На вопросы ответят эксперты банка: начальник группы проактивных обращений Иван Артамонов, начальник управления стратегических коммуникаций Ирэн Шкаровская и ведущий специалист отдела PR Дмитрий Борисенко. Кроме того, планируется в доверительной обстановке за чашкой чая обсудить жизнь клуба «Друзья банка».
На встречу приглашаются зарегистрированные пользователи Банки.ру, указавшие в профиле принадлежность к «Друзьям банка» «Хоум Кредит». Предварительная запись желающих принять участие в мероприятии производится на форуме: http://www.banki.ru/friends/group/10/forum/92847/. Там же можно задать представителям Банки.ру и Хоум Кредит Банка дополнительные вопросы по встрече. Количество участников ограничено возможностями пресс-центра Банки.ру. Портал оставляет за собой право пригласить не всех записавшихся.
Место проведения — пресс-центр ИА «Банки.ру», Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 3 (посмотреть на «Яндекс.Картах»), время — с 17:00 до 19:00, сбор гостей — в 16:30.
Сообщество банковских клиентов «Друзья банков» открылось на портале Банки.ру в конце января. Основная идея сервиса — организовать конструктивный диалог между кредитными организациями и их клиентами. Новая площадка позволяет клиентам конкретного банка оставлять на странице его сообщества свои идеи, указывать на существующие проблемы и общаться в рамках закрытого форума. Принять участие в обсуждении может любой зарегистрированный на сайте посетитель, если он укажет в своем профиле, что пользуется услугами банка.
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