АРБ наградила Банк Хоум Кредит почетным дипломом

Ассоциация российских Банков наградила Банк Хоум Кредит почетным дипломом за активное участие в деятельности АРБ и в связи с 20-летием Ассоциации.

Награждение состоялось в рамках ХХII съезда АРБ, который прошел 5 апреля в Колонном зале Дома Союзов в Москве.



Напомним, что Банк Хоум Кредит стал одним из банков, стоявших у истоков создания Института финансового омбудсмена, который начал работу в 2010 году. Председатель Правления нашего Банка Иван Свитек входит в Попечительский Совет Всероссийского интернет-канала финансовой грамотности FingramTV. Эти проекты реализовываются под эгидой АРБ.