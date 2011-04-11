Ставки по вкладам во втором квартале 2011 увеличатся незначительно – аналитики Банка Хоум Кредит

По оценкам аналитиков Банка Хоум Кредит во втором квартале текущего года, в среднем по рынку, ставки по вкладам могут увеличиться. Однако это увеличение будет незначительным и может составить +0,25% - 0,5% к текущему уровню.

Валютные ставки по вкладам, по мнению аналитиков Банка, во втором квартале останутся без изменений.

Повышение Центробанком ставки рефинансирования в конце февраля косвенно влияет на увеличение ставок по депозитам физических лиц. В последнее время, в среднем по рынку, ставки по депозитам имеют тенденцию к незначительному росту. Банк Хоум Кредит не повышал ставки по депозитным продуктам в этом году. Однако, в настоящее время, мы запустили акцию по привлечению вкладчиков – активных пользователей сети интернет. К хорошо известному вкладу «Только плюсы» мы даем бонус – увеличиваем ставку по вкладу на 0,25% годовых тем вкладчикам, которые оформят он-лайн заявку на открытие вклада через интернет-сайт нашего Банка.

