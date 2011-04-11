09 апреля у Дома Ученых в Обнинске, в детском творческом центре «Эврика» состоялся весенний праздник «Скворцы прилетели» в рамках проекта «Город как ДОМ». «Город как ДОМ» – это сезонный цикл мероприятий по улучшению города, приуроченных ко времени года.
В этот день сотрудники Банка провели веселую весеннюю викторину и творческий конкурс среди учеников 11школы и детей, занимающихся в творческом центре. Дети Обнинска раскрасили 27 скворечников, а сотрудники Банка и городской администрации, несмотря на плохую погоду, снег и зимний ветер повесили 5 скворечников в парке городского «Дома учёных» и творческого центра «Эврика». В ближайшее время в городских парках появятся ещё 7 скворечников. А скворечники, принимавшие участие в конкурсе, после того как высохнет краска, дети смогут повесить во дворах своих домов. Теперь у скворцов и других пернатых Обнинска будут самые яркие, самые красивые домики.
Три самых талантливых работы были награждены призами. Все участники творческого конкурса получили также памятные подарки от Банка.
«Для всех нас Обнинск – это ДОМ, который мы не устанем делать лучше и красивее. Как социально-ответственный банк, «Хоум Кредит» вносит посильный вклад в развитие Обнинска и стремится улучшить жизнь горожан. Сегодня мы проводим первое в этом году, весеннее мероприятие большого проекта «Город как ДОМ» – дарим городу скворечники, пусть в нашем уютном зеленом городе будет комфортно даже птицам», – отметил Вадим Ямкин, Директор Обнинского Представительства «Хоум Кредит».
В мероприятии приняли участие жители города, ученики 11 школы, пришедшие поддержать проект, руководство Банка, представители администрации города, экологи.
В Калужской области Банк «Хоум Кредит» работает с 2006 года. Здесь изначально располагался Контактный Центр Банка. Сегодня общее число сотрудников, работающих в Банке в г. Обнинск, составляет более 1400 человек – жителей города и близлежащих городов – Калуги, Малоярославца, Боровска.
Банк успешно сотрудничает с администрацией Обнинска: на протяжении последних лет выступает спонсором празднования Дня города, а также генеральным и официальным спонсором молодежного слета.
Фотографии с прошедшего мероприятия можно найти по адресу в сети Интернет:
http://www.flickr.com/photos/61636199@N08/with/5604133366/
Комментарии 0