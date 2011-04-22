Банк Хоум Кредит получил премию «За выдающиеся финансовые результаты и эффективный бизнес»

Москва, 22 апреля 2011 года – Успехи Банка Хоум Кредит были отмечены Премией журнала «Финанс.» в номинации «За выдающиеся финансовые результаты и за эффективный бизнес в прошлом году».



21 апреля журнал «Финанс.» отметил организации и персоналии, продемонстрировавшие высокие достижения в финансовой сфере по итогам прошлого года. Номинации и победители определялись на основе информационных и аналитических данных о деятельности самых успешных людей и компаний в России.

Юрий Андресов, Заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит, в своей речи на церемонии награждения отметил: «Хоум Кредит работает 9 лет на российском рынке, и в прошлом году наша прибыль превысила 9 млрд. руб. Мы стали лидерами в POS-сегменте. Но наша цель амбициознее. Мы хотим стать лучшим розничным Банком в России, с лучшими продуктами, продажами и процессами, счастливыми Клиентами и сотрудниками. Мы уже многое сделали в этом направлении, но наши главные достижения еще впереди! Я хочу поблагодарить моих коллег за эффективную работу, я уверен, что с такой командой мы победим!»



Чистая прибыль Банка за 2010 год составила 9,4 млрд руб., что является рекордным показателям Хоум Кредит за всю историю его деятельности. Показатель прибыли на акционерный капитал (ROE), демонстрирующий эффективность бизнеса, по итогам прошлого года составил 28,5%.