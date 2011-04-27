Спрос на биржевые облигации ООО «ХКФ Банк» превысил 14,4 млрд. рублей

26 апреля 2011 года завершено размещение биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-01 номиналом 3 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения и серии БО-03 номиналом 4 млрд. рублей, с офертой через 2,5 года с даты начала размещения.



По биржевым облигациям серии БО-01 на срок до оферты предусмотрена «плавающая» процентная ставка, привязанная к индикатору денежного рынка трехмесячной ставке MosPrime. По биржевым облигациям БО-03 на срок до оферты установлены фиксированные ставки. Срок обращения каждого выпуска – 3 года (1092 дня). По каждому выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны.



Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-01 и БО-03 была закрыта 22 апреля 2011 года.

В процессе бук-билдинга приняли участие более 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза и составил 14,4 млрд. рублей.



По итогам маркетинга по облигациям:

- cерии БО-01 процентная ставка на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов;

- серии БО-03 процентная ставка по первому-десятому купону определена в размере 7,90% годовых.



Размещение состоялось на ФБ ММВБ 26 апреля 2011 года.



Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Сбербанк и ХКФ Банк.

Со-организаторы размещения: Банк Петрокоммерц и Промсвязьбанк



«Мы довольны результатами размещения, которые в очередной раз подтверждают повышенный интерес к высокому кредитному качеству Банка. Наша бизнес-модель доказала свою успешность, и мы продолжаем активно развивать розничное направление и увеличивать свое присутствие на рынке», - комментирует результаты размещения Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ.

