Банк Хоум Кредит открыл «Южный» филиал в Ростове-на-Дону

Москва, 28 апреля 2011 года – Хоум Кредит открыл филиал «Южный» в Ростов-на-Дону, который будет курировать работу Банка на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



В Ростове-на-Дону располагается руководство «Дирекции Юг» Банка Хоум Кредит, осуществляющее управление банковской сетью на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Одновременно с открытием филиала «Южный» закрывается филиал в Волгограде, где свою работу продолжит представительство Банка, в задачи которого будет входить оперативная работа в регионе. Перенос филиала из Волгограда в Ростов-на-Дону оптимизирует макрорегиональную структуру Банка, и объединит под одним началом управление различными каналами продаж.



В течение ближайших двух месяцев планируется смена форматов представительств Банка на операционные офисы региональных центров, которые получат расширенный круг полномочий по оперативному управлению банковской сетью.



«Новая структура призвана устранить дублирование функций и распределить обязанности между головным офисом и региональными центрами, предоставив последним более широкие полномочия. Изменения в структуре Дирекции «Юг» Банка никак не повлияют ни на обслуживание клиентов, ни на работу с партнерами. Мы будем продолжать нашу работу в обычном режиме», - отметил Дмитрий Маслов, директор Дирекции «Юг» Банка Хоум Кредит.



А макрорегиональную структуру Банка Хоум Кредит входят восемь дирекций: «Москва», «Северо-Запад», «Центр», «Юг», «Поволжье», «Урал», «Сибирь» и «Дальний Восток».



Дирекция «Юг» курирует работу на территории 10 регионов Российской Федерации. Представительства Банка находятся в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе.



Сегодня на территории Дирекции «Юг» работают 28 банковских офисов, 18 микро-офисов и более 5 800 точек продаж. Благодаря широкой линейке продуктов и развитой банковской сети, клиентская база Дирекции «Юг» превысила 2,9 млн человек.



В 2010 году Дирекция «Юг» стала лидером среди дирекций Банка Хоум Кредит по темпам роста объемов выданных кредитов.



По итогам первого квартала 2011 года совокупный кредитный портфель регионов Дирекции «Юг» составил почти 10 млрд рублей. Депозитный портфель Дирекции на 31 марта 2011 года превышает 1 млрд рублей. Дирекция демонстрирует значительные темпы роста выдачи кредитов - за три месяца 2011 года было выдано более 3 млрд рублей.

