Москва, 29 апреля 2011 года, Банк Хоум Кредит объявил о запуске специальной акции для Клиентов. Заполнив онлайн заявку на сайте Банка, они могут получить повышенную ставку по вкладу «Только плюсы».
Ставка по вкладу «Только плюсы» составляет 9% годовых, а при оформлении онлайн-заявки через Интернет-сайт, ставка увеличивается на 0,25% годовых.
Срок вклада «Только плюсы» - 1 год, минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей. Условиями вклада допускается пополнение счета, а также досрочное изъятие средств с частичным сохранением процентного дохода.
При отсутствии доступа к интернету оформить вклад «Только плюсы» с увеличенной ставкой можно в наших отделениях, получив специальную листовку у сотрудника отделения или специалиста в местах оформления потребительских кредитов.
В отделениях Банка Хоум Кредит вкладчики обслуживаются вне очереди.
Кроме вклада «Только плюсы» линейка депозитов Банка Хоум Кредит представлена еще двумя продуктами: «Хорошие новости» и «Большой процент».
«Хорошие новости» – это вклад с уникально гибкими условиями. Процентная ставка составляет 7% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей. Срок – 6 месяцев. Главная особенность вклада – это возможность вносить и снимать средства с вклада без ограничений и потери процентного дохода.
«Большие плюсы» – это самый доходный вклад Банка. Ставка составляет 10% годовых, срок – 1,5 года. Минимальная сумма первоначального взноса и неснижаемого остатка составляет 500 000 рублей. Вклад является пополняемым. Отличительной особенностью условий является возможность ежемесячно снимать средства со счета до суммы неснижаемого остатка.
Заполнить онлайн заявку можно на сайте Банка http://www.homecredit.ru/deposits
Комментарии 0