Банк Хоум Кредит предоставляет своим Клиентам возможность отказаться от кредита в течение 48 часов

Банк Хоум Кредит реализовал новый функционал, предоставляющий Клиенту возможность подумать и, в случае необходимости, отказаться от кредита.



Теперь в рамках договора на предоставление кредита в точках продаж и кредита наличными, Клиент имеет возможность отказаться от займа в течение 48 часов, оплатив только проценты за фактический срок пользования деньгами.



«Мы считаем, что банковский бизнес по механике не должен отличаться от обычного ритейла. И, если человек может вернуть в магазин телевизор, в том случае, если он передумал, то почему до сих пор он не мог этого сделать с кредитом? Мы предложили эту услугу и ею уже успели воспользоваться более 40 человек», - прокомментировал Петер Шулак, Главный операционный директор Банка Хоум Кредит.



Для того чтобы вернуть кредит необходимо в течение 48 часов оформить заявление в любом банковском офисе или в точке продаж, где этот кредит был получен.



В заявлении Клиент определяет срок (не более 10 дней), в течение которого, он обязуется обеспечить наличие на своем счете денежных средств в размере суммы кредита и процентов за фактическое время пользования кредитом. В случае невнесения средств в указанный в заявлении срок, кредит не считается возвращенным и должен быть погашен в соответствии с условиями договора.



Внедрение новой услуги Банка происходит на фоне общего роста показателей выдачи кредитов. Так, по итогам трех месяцев 2011 года, объем выдачи кредитов почти в два раза превысил объемы выдачи за тот же период в прошлом году.