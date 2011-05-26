В конце апреля Банк Хоум Кредит завершил процедуру присоединения к Объединенной расчетной системе ОРС. Теперь более 2 млн держателей карт Хоум Кредит получили возможность пользоваться банкоматами Банков-участников ОРС на более выгодных условиях.
«Членство в ОРС позволяет каждому держателю карты нашего Банка пользоваться удобными для него банкоматами по всей России. У наших Клиентов появились возможности получать информацию об остатке денежных средств на счет и снимать деньги в рамках лимита по своей карте, а не в рамках лимита, установленного другим Банком. Но самое приятное это то, что они смогут экономить на комиссии за снятие наличных в банкоматах других Банков», - пояснил Владимир Гасяк, Заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит.
Сегодня в ОРС входит более 10 800 точек обслуживания различных Банков по всей России. Проект Объединенной расчетной системы ОРС одобрен Центральным Банком Российской Федерации и полностью соответствует курсу Правительства Российской Федерации на развитие доступной платежной инфраструктуры в стране.
На сегодняшний день банкоматы Хоум Кредит не входят в эквайринговую часть программы, однако в скором времени Банк присоединится к ней.
Адреса банкоматов, входящих в Систему можно найти по ссылке http://ors.ru/cashpoints/
Банк Хоум Кредит обладает собственной банкоматной сетью, в которую входит более 350 банкоматов, 114 из которых имеют функцию внесения наличных средств.
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