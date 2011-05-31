Дорогие друзья!
Не так давно Банк Хоум Кредит опубликовал новость о запуске конкурса на Лучший отзыв о нашем Банке. Мы были очень приятно удивлены, что многие из вас откликнулись, а некоторые даже выразили свои пожелания.
С некоторыми из них вы можете ознакомиться здесь.
В продолжение этой темы, как и было обещано, мы выкладываем условия проведения конкурса. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними, ведь именно от вас зависит, кто станет победителем и получит главный приз и признание читателей.
Условия проведения конкурса
1. Конкурс проводится на ежемесячной основе;
2. Оставить свой голос за тот или иной отзыв вы можете в этой теме;
3. Для более честной и прозрачной борьбы за призовые места, при подведении итогов будут учитываться голоса посетителей сайта банки.ру, зарегистрированных на портале до 01.05.2011 г. либо имеющих как минимум 1 благодарность. Голоса представителей Банков и сотрудников банки.ру учитываться не будут;
4. Проголосовав, вы можете выбрать не более 3 отзывов за предыдущий месяц, которые, на ваш взгляд, достойны награды;
5. Итоги голосования будут известны уже 5 числа следующего месяца;
6. В качестве места награждения каждый победитель сможет выбрать любой офис Хоум Кредит Банка.
Друзья, если вы хотите стать победителем этого конкурса, то можете смело выкладывать на сайте отзывы, свидетельствующие о вашем опыте работы с нашим Банком. Мы уверены, что ваше мастерство принесет удачу именно вам!
Ждем ваших новых отзывов!
С уважением,
Департамент Клиентского Сервиса.
Комментарии 0